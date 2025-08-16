Kinh tế 24h: Sắp mở bán hơn 200 căn hộ, giá chỉ từ 4 triệu đồng/m2

Đồng Nai sắp mở bán hơn 200 căn hộ, giá chỉ từ 4 triệu đồng/m2

Công ty Cổ phần Thống Nhất, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu Công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom, Đồng Nai), chuẩn bị mở bán 205 căn hộ từ ngày 10/9/2025. Dự án nằm trên khu đất hơn 2ha, gồm 6 tòa nhà với tổng cộng 624 căn hộ. Hiện, 2 tòa nhà đã hoàn thiện, cung cấp 205 căn hộ có diện tích 31-70 m², giá bán tạm tính từ 4-11,4 triệu đồng/m² (tương đương 124-798 triệu đồng/căn, tùy vị trí tầng).

Dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai

Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, 12 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội, bao gồm công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, và hộ gia đình bị thu hồi đất chưa được bồi thường. So với Luật Nhà ở 2014, luật mới bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng.

Ngày 19/8/2025, Công ty Cổ phần Thống Nhất sẽ khởi công tòa nhà mới với 75 căn hộ, thuộc 8 công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng thu nhập thấp, góp phần giải quyết bài toán an sinh xã hội tại khu vực.

Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7/2025, với chỉ số giá nhà mới giảm 0,3% so với tháng trước và thấp hơn 3,4% so với cùng kỳ 2024, theo Cục Thống kê Quốc gia. Giá nhà mới đã giảm liên tục từ tháng 4/2022. Tại bốn thành phố lớn, giá nhà giảm 0,2%, riêng Quảng Châu và Thâm Quyến lần lượt giảm 0,3% và 0,6%, trong khi Thượng Hải tăng nhẹ 0,3%. Giá nhà cũ giảm 0,5% so với tháng 6 và 5,9% so với năm ngoái.

Dù chính phủ triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ từ tháng 9/2024, như nới hạn chế mua nhà, giảm lãi suất, giảm tỷ lệ đặt cọc và khuyến khích ngân hàng cho vay, thị trường bất động sản vẫn ảm đạm. Nhu cầu mua nhà yếu do người dân ưu tiên tiết kiệm. Các chủ đầu tư lớn như China Evergrande, Country Garden, Sunac và Vanke tiếp tục đối mặt khó khăn tài chính. Evergrande thậm chí hủy niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong sau vụ vỡ nợ năm 2021.

Số thành phố ghi nhận giá nhà giảm tăng lên 60 trong tháng 7, phản ánh nhu cầu sụt giảm và yếu tố mùa vụ. Thị trường bất động sản chịu áp lực lớn trong bối cảnh kinh tế suy yếu, tiêu dùng nội địa giảm (doanh số bán lẻ chỉ tăng 3,7%, thấp hơn dự báo) và sản lượng công nghiệp tăng 5,7%, mức thấp nhất từ tháng 11/2024. Căng thẳng thương mại với Mỹ cũng góp phần làm trầm trọng tình hình.

Chứng khoán giảm mạnh nhất hai tuần

VN-Index giảm gần 11 điểm trong phiên 15/8/2025, chốt tại 1.630 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 29/7, kết thúc chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Áp lực bán lan rộng, với 70% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá, 261 mã giảm so với 86 mã tăng, trong đó NBB, DLG, PNC chạm mức kịch sàn. Các cổ phiếu ngân hàng như BID, VCB, CTG, TCB tác động tiêu cực nhất, trong khi VJC, BSR, MBB, VIX giúp hạn chế đà rơi.

Thị trường mở cửa tích cực nhưng nhanh chóng rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số mã giảm áp đảo. Đến cuối phiên, VN-Index giảm sâu, có lúc mất hơn 19 điểm. Thanh khoản phục hồi, đạt 59.100 tỷ đồng, tăng 6.300 tỷ so với phiên trước, chủ yếu do lực bán mạnh vào buổi chiều. Khối ngoại bán ròng kỷ lục 3.016 tỷ đồng, tập trung vào HPG, FPT, MBB, VPB, VCB.

Các ngành như viễn thông (-2,57%), công nghệ (-2,21%), hóa chất (-1,58%) giảm mạnh, trong khi dầu khí (+2,96%) và du lịch (+1,70%) tăng. Dù tuần này VN-Index tích lũy thêm 45 điểm, áp lực chốt lời gia tăng khiến thị trường tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Công ty chứng khoán Beta khuyến nghị nhà đầu tư chờ nhịp điều chỉnh để giải ngân, tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt, đồng thời theo dõi sát khối lượng và giá để chốt lời kịp thời, bảo toàn lợi nhuận.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lò mổ, xem xét xử lý hình sự bán và thả heo bệnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong cuộc họp ngày 15/8/2025 với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành, yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng dịch tả heo châu Phi, đặc biệt các hành vi cố tình phát tán dịch như bán hoặc thả heo bệnh, với chế tài mạnh, bao gồm xử lý hình sự. Hiện cả nước ghi nhận 926 ổ dịch tại 34 tỉnh/thành, hơn 330.000 con heo (0,9% tổng đàn) phải tiêu hủy, chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dịch tăng mạnh trong tháng 7/2025 nhưng có dấu hiệu giảm từ đầu tháng 8.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cập nhật số liệu hằng ngày, báo cáo Chính phủ hằng tuần, đề xuất công bố cấp độ dịch phù hợp khi cần. Ngành thú y phải xây dựng hướng dẫn tiêm phòng mới, xác định trách nhiệm đến từng cấp xã, phường. Tiêm phòng được xem là biện pháp khẩn cấp khi có ổ dịch, với hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước, bao gồm chi phí tiêu hủy, vệ sinh chuồng trại và giống mới để khuyến khích người dân hợp tác.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra lò mổ không đạt chuẩn trong tuần tới, có thể đóng cửa nếu vi phạm nghiêm trọng. Quy định vận chuyển sản phẩm giết mổ cần được siết chặt, đảm bảo an toàn thực phẩm. Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan được yêu cầu kiểm soát chặt nhập khẩu động vật, thực phẩm qua biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp đưa heo bệnh ra thị trường.

Vietlott vừa tìm thấy 2 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ

Tối 15/8/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kết quả kỳ quay số thứ 96 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35, tìm thấy 2 vé trúng giải nhất, mỗi vé trị giá gần 3,2 tỷ đồng (3.174.383.000 đồng). Dãy số may mắn là 03 - 09 - 20 - 26 - 33, với số đặc biệt 04. Tuy nhiên, giải độc đắc gần 19 tỷ đồng (18.934.861.000 đồng) chưa có người trúng.

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, hai người trúng giải nhất phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, nhận về hơn 2,8 tỷ đồng mỗi người sau thuế. Ngoài ra, kỳ quay này còn ghi nhận 52 người trúng giải nhì (65,685 triệu đồng/giải), 481 người trúng giải ba (7,06 triệu đồng/giải) và 1.403 người trúng giải tư (2,345 triệu đồng/giải).

Cùng ngày, Vietlott cũng tìm thấy một vé trúng giải Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55, trị giá hơn 3,9 tỷ đồng, nhưng thông tin chi tiết không được đề cập trong bài. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của các loại hình xổ số Vietlott, thu hút đông đảo người chơi với cơ hội nhận giải thưởng tiền tỷ.