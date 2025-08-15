Kinh tế 24h: Công ty em trai cựu Thứ trưởng làm chủ tịch ‘sạch bóng’ lãnh đạo, toà án ra quyết định quan trọng

CII giải trình việc cổ phiếu tăng liên tiếp, thanh khoản kỷ lục

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) giải trình với HoSE về việc cổ phiếu CII tăng trần 5 phiên liên tục từ 7-13/8/2025, với thanh khoản kỷ lục gần 73 triệu cổ phiếu trong phiên 12/8. CII cho rằng đây là diễn biến khách quan theo cung cầu thị trường, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn bình thường, không có biến động bất thường ảnh hưởng đến tài chính.

Quý II/2025, CII ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 751 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lãi ròng 36 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 8% xuống 1.447 tỷ đồng, chủ yếu do mảng bất động sản sụt 70% (còn 64 tỷ đồng) và mảng xây dựng giảm 18% (còn 53 tỷ đồng). Lợi nhuận ròng đạt 54 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ, chỉ hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản CII đạt 38.682 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng 50% lên 2.033 tỷ đồng. Hàng tồn kho 2.448 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án Khu nghỉ dưỡng Delagi (1.264 tỷ đồng) và khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (655 tỷ đồng). Nợ phải trả chiếm 27.374 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP), do ông Hồ Đức Lam – em trai cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa – làm chủ tịch, bị TAND TPHCM ra quyết định mở thủ tục phá sản vào ngày 26/5/2025. Các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ trong 30 ngày, nêu rõ tổng số nợ, bao gồm nợ đến hạn, chưa đến hạn, có bảo đảm, không bảo đảm, kèm chứng cứ.

Rạng Đông Holding, từng là doanh nghiệp nhựa hàng đầu, sa sút sau khi chuyển sang mô hình holding và đầu tư bất động sản. Từ lợi nhuận kỷ lục 70 tỷ đồng năm 2019, công ty lỗ liên tục, với khoản lỗ 147 tỷ đồng năm 2023, nâng lỗ lũy kế đến giữa 2024 lên 266 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là nợ vay. Công ty còn phải bồi thường 178 tỷ đồng do thua kiện đối tác Nhật Bản.

Khủng hoảng trầm trọng hơn khi cả 5 thành viên HĐQT, bao gồm ông Lam và con trai, đồng loạt từ nhiệm vào tháng 2/2025. Cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết trên HoSE từ 24/4/2025 do vi phạm công bố thông tin, sau đó chuyển sang UPCoM từ 9/5/2025. Công ty đối mặt nợ thuế hàng chục tỷ đồng, kế hoạch tái cấu trúc và thanh lý tài sản chưa hiệu quả, đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.

Cổ phiếu Intel tăng vọt vì khả năng chính phủ mua cổ phần

Chốt phiên 14/8, cổ phiếu Intel tăng 7,4% sau khi Bloomberg đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mua cổ phần công ty. Intel là hãng chip Mỹ duy nhất sản xuất chip tiên tiến tại Mỹ, trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy tăng sản xuất công nghệ nội địa. Việc bán cổ phần có thể giúp Intel tài trợ cho các nhà máy ở Ohio, vốn bị chậm tiến độ do chi phí lớn.

Đầu tuần, CEO Lip-Bu Tan gặp Trump tại Nhà Trắng, sau khi bị ông yêu cầu từ chức vì cáo buộc liên quan đến Trung Quốc. Intel khẳng định Tan cam kết vì lợi ích an ninh quốc gia Mỹ, nhưng từ chối bình luận về tin đồn.

Dưới thời Tan, Intel đầu tư mạnh vào mảng gia công chip nhưng chưa thu hút được khách hàng lớn, gây khó khăn trong việc mở rộng. Tháng 7, công ty hủy kế hoạch xây nhà máy ở Đức, Ba Lan và giảm tốc dự án ở Ohio để kiểm soát chi tiêu.

Dù cổ phiếu Intel tăng 19% từ đầu năm, năm 2024, mã này giảm 60%, mức thấp kỷ lục. Chính quyền Trump ngày càng can thiệp sâu vào các ngành công nghiệp, như nhận 15% doanh thu chip AI của Nvidia và AMD bán sang Trung Quốc, mua 400 triệu USD cổ phần MP Materials, và nắm “cổ phần vàng” trong U.S. Steel.

Sáng 14/8, giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh, xác lập đỉnh lịch sử mới ở mức 124,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 123,7 – 124,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 700.000 và 500.000 đồng. Các doanh nghiệp lớn khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI cũng điều chỉnh giá tương tự. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Chênh lệch giữa giá mua – bán đã thu hẹp xuống còn 1 – 1,2 triệu đồng/lượng, thay vì 1,5 – 1,7 triệu như trước. So với đầu năm, vàng miếng SJC đã tăng hơn 39 triệu đồng/lượng, tương đương gần 50%.

Giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ cũng tăng mạnh. SJC nâng giá lên 117,1 – 119,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi chiều. Các thương hiệu khác điều chỉnh tăng từ 200.000 đến 500.000 đồng, bán ra phổ biến quanh mức 119,5 – 120,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 3.360,3 USD/ounce (tương đương 108,1 triệu đồng/lượng sau quy đổi). Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn, khiến khoảng cách giữa thị trường trong nước và quốc tế ngày càng nới rộng.

TP HCM đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do (FTZ) nhằm tận dụng lợi thế hạ tầng cảng biển, đường sắt và cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics và đô thị.

Các khu gồm: Cần Giờ (1.000–2.000 ha), gắn với cảng trung chuyển quốc tế; Cái Mép Hạ (3.700 ha) ở Bà Rịa – Vũng Tàu, chia ba khu chức năng gồm cảng, logistics và công nghệ cao; Bàu Bàng (100 ha), gần ga đường sắt quốc tế, kết nối Tây Nguyên và Campuchia; An Bình (100 ha), gần cảng cạn Sóng Thần, thuận tiện kết nối đường bộ và đường sắt.

Các khu này được kỳ vọng hình thành siêu cảng, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm phát thải và trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế. Tuy nhiên, TP HCM đang gặp khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý và chính sách đặc thù phù hợp với loại hình FTZ. Sở Công Thương kiến nghị bổ sung cơ chế ưu đãi linh hoạt, mở rộng chính sách đầu tư, thuế và đất đai nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. FTZ là mô hình kinh tế đặc biệt, với chính sách hải quan, thuế và thủ tục hành chính ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và sản xuất.

Từ 15h ngày 14/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 190 đồng, còn 19.880 đồng/lít; E5 RON 92 giảm 250 đồng, còn 19.350 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh nhất, tới 730 đồng, còn 18.070 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 640 đồng xuống 18.020 đồng, còn dầu mazut giảm 380 đồng, còn 15.260 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài, giá xăng quay về dưới mức 20.000 đồng/lít.

Nguyên nhân khiến giá xăng dầu giảm là do thị trường thế giới chịu tác động từ quyết định tăng sản lượng dầu của OPEC+ và việc Mỹ hoãn áp thuế đối ứng với Trung Quốc, khiến giá dầu thô giảm 3,2–4,7%, xăng RON 95 giảm 1,3% xuống còn 79,1 USD/thùng.

Từ 1/8, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và PVOIL bắt đầu thí điểm bán xăng E10 – loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol – tại TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Đây là bước chuẩn bị cho lộ trình toàn quốc sử dụng nhiên liệu xanh từ năm 2026. Giá xăng E10 RON 95-III hiện được Petrolimex niêm yết ở mức 19.660 đồng/lít, giảm 170 đồng so với kỳ điều chỉnh trước.

Ngày 14/8, VN-Index tăng 29 điểm, lên mức 1.640,7 – mức đóng cửa cao nhất từ đầu năm, đánh dấu chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, dù chỉ số tăng mạnh, thị trường lại có hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số mã giảm giá (170) vẫn nhiều hơn mã tăng (156).

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Riêng ngành ngân hàng không ghi nhận mã nào giảm, với nhiều cổ phiếu tăng trần như VPB, HDB, MBB, ACB và VAB; 8/10 mã đóng góp nhiều nhất cho VN-Index đến từ nhóm này. Cổ phiếu CII tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp, được ban lãnh đạo công ty cho là do yếu tố cung cầu. Trong nhóm chứng khoán và bất động sản, các mã như VIX, MSB, HDG cũng giao dịch tích cực.

Dù điểm số tăng, thanh khoản lại sụt giảm nhẹ, với giá trị giao dịch sàn HoSE còn hơn 52.500 tỷ đồng, giảm gần 3.400 tỷ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp, với giá trị hơn 2.366 tỷ đồng, tập trung vào HPG, FPT, SSI, CTG và MSN. VJC là cổ phiếu duy nhất được mua ròng hơn 200 tỷ đồng. Biến động cho thấy thị trường vẫn còn phân hóa mạnh, dù chỉ số liên tục lập đỉnh mới.