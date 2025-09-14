Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Fed là ngân hàng trung ương của Mỹ, có nhiệm vụ điều khiển chính sách tiền tệ — cụ thể là điều chỉnh lãi suất chuẩn, quản lý lượng tiền trong lưu thông, và kiểm soát lạm phát trong khi vẫn hỗ trợ việc làm. Fed gồm một ban lãnh đạo (“Board of Governors”) và một Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nhóm này họp thường xuyên để quyết định lãi suất và các công cụ chính sách khác.
Quyết định của Fed ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay mượn, lãi suất tín dụng, đầu tư, chi tiêu của doanh nghiệp và người dân. Khi Fed tăng lãi suất, vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, làm chậm tăng trưởng kinh tế; khi giảm, chi phí vốn rẻ hơn, thúc đẩy chi tiêu và đầu tư. Do đó, các thị trường tài chính, các ngân hàng trung ương khác và các nhà đầu tư toàn cầu thường “theo dõi” diễn biến chính sách của Fed rất sát.
Ngoài ra, Fed được đánh giá cao về tính độc lập, khả năng xử lý khủng hoảng (như suy thoái, biến động tài chính), cũng như hệ thống ngân hàng và tài chính Mỹ có độ sâu, thanh khoản cao — khiến các công cụ của nó, đặc biệt trái phiếu chính phủ Mỹ (U.S. Treasuries), được xem là tài sản “an toàn” (safe haven).
Fed không phải là ngân hàng trung ương duy nhất, nhưng lại là ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Nền kinh tế Mỹ chiếm một phần rất lớn trong GDP toàn cầu, theo các số liệu mới đây phần này vào khoảng 25-26% GDP thế giới. Điều này có nghĩa là mọi thay đổi trong kinh tế Mỹ — lãi suất, lạm phát, chính sách chi tiêu — đều có thể gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ra bên ngoài biên giới Mỹ. (Ví dụ: khi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm thì nhu cầu nhập khẩu giảm, ảnh hưởng đến các đối tác thương mại; khi USD mạnh, hàng hóa xuất khẩu từ các nước khác trở nên đắt hơn với người mua sử dụng ngoại tệ khác).
USD giữ vị thế đồng tiền dự trữ quốc tế chủ lực: nó chiếm tỷ lệ lớn trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương trên thế giới (khoảng 58-60%), vượt xa các đồng khác như euro, yên, bảng Anh. Đồng USD cũng được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế — nhiều hợp đồng xuất nhập khẩu, giao dịch dầu mỏ, giao dịch tài chính được định giá hoặc thanh toán bằng USD.
Nhờ USD là đồng tiền dự trữ chính, Mỹ có thể vay nợ bằng USD với chi phí thấp hơn nhiều so với một quốc gia khác nếu phải vay bằng ngoại tệ. Khi các nước khác muốn giữ USD hoặc trái phiếu Mỹ, họ mua tài sản Mỹ, điều này giúp chính phủ Mỹ có nguồn vốn vay rẻ hơn — một lợi thế gọi là “đặc quyền hào phóng” (exorbitant privilege).
Lãi suất chuẩn của Fed thường trở thành mốc tham chiếu: khi Fed thay đổi lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương khác sẽ phải điều chỉnh lãi suất của mình theo, để phù hợp với dòng vốn quốc tế, tránh đầu tư ra nước ngoài ồ ạt, kiểm soát lạm phát hoặc ổn định tỷ giá. Ví dụ, nếu Fed tăng lãi suất, lợi suất tài sản USD cao hơn, dòng vốn từ các thị trường mới nổi có thể chảy về Mỹ để tìm lợi suất cao hơn — gây áp lực lên tỷ giá và lợi suất trong nước khác.
Thị trường tài chính toàn cầu hoạt động gần như liên thông: các công cụ tài chính, trái phiếu, nợ công, tài sản rủi ro, đều ảnh hưởng bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ. Việc Fed tuyên bố tăng hoặc giảm lãi suất, hay thay đổi dự báo (forward guidance), có thể ngay lập tức làm thay đổi giá cổ phiếu, trái phiếu, đồng tiền và chi phí vay mượn ở các quốc gia khác.
Cuối cùng, trong thời kỳ khủng hoảng (ví dụ khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thanh khoản), Fed với vị trí đồng USD và thị trường trái phiếu Mỹ rất lớn có thể cung cấp thanh khoản (qua các swap lines, các biện pháp hỗ trợ toàn cầu) giúp ổn định thị trường quốc tế — từ đó củng cố vai trò quan trọng của Fed không chỉ với riêng Mỹ mà với cả thế giới.
Trong giai đoạn 2022–2023, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất trong 40 năm để kiểm soát lạm phát sau đại dịch Covid-19. Hệ quả là nền kinh tế Mỹ và nhiều quốc gia khác phải chịu những tác động nặng nề, từ thị trường bất động sản đóng băng cho tới gánh nợ quốc tế trở nên chồng chất.
Sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế Mỹ chứng kiến tình trạng lạm phát cao kỷ lục. Giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt tăng mạnh, đe dọa sức mua của người dân và sự ổn định của nền kinh tế. Trước tình hình đó, Fed đã chọn giải pháp thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách liên tục nâng lãi suất cơ bản.
Trong vòng hai năm, Fed đã thực hiện chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ thập niên 1980. Mục tiêu là làm giảm tốc độ vay mượn, hạ nhiệt nhu cầu chi tiêu, từ đó kéo lạm phát xuống mức kiểm soát. Tuy nhiên, liều thuốc mạnh này đi kèm nhiều tác dụng phụ không mong muốn.
Tại Mỹ, tác động rõ nhất là thị trường bất động sản. Khi lãi suất vay thế chấp tăng vọt, chi phí vay mua nhà trở nên quá đắt đỏ đối với nhiều gia đình. Thị trường nhà ở rơi vào tình trạng đóng băng, lượng giao dịch lao dốc.
Không chỉ bất động sản, các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Amazon hay Google cũng lao đao. Giá trị vốn hóa của họ “bốc hơi” hàng nghìn tỷ USD vì chi phí vốn tăng cao, nhà đầu tư dè chừng hơn, còn khả năng mở rộng kinh doanh bị kìm hãm. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy lãi suất không chỉ là con số khô khan mà tác động trực tiếp đến đời sống và thị trường.
Fed tăng lãi suất kéo đồng USD mạnh lên. Với vai trò đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc tế chủ chốt, USD đắt hơn đồng nghĩa chi phí vay nợ bằng USD của nhiều nước mới nổi cũng tăng theo.
Các quốc gia vốn đã gánh nhiều khoản nợ bằng USD nay phải trả lãi nhiều hơn, khiến ngân sách căng thẳng. Một số nền kinh tế dễ tổn thương thậm chí rơi vào tình cảnh chao đảo, đồng nội tệ mất giá và dòng vốn tháo chạy. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ có sức lan tỏa toàn cầu, ảnh hưởng đến cả những nước không hề tham gia bàn tròn quyết định của Fed.
Đầu năm 2025, Fed đã chuyển hướng sang chu kỳ giảm lãi suất sau hai năm thắt chặt tiền tệ. Động thái này lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa: thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh, dòng vốn quốc tế quay trở lại các nền kinh tế mới nổi, còn áp lực từ đồng USD giảm bớt với nhiều quốc gia.
Tại Mỹ, người dân dễ tiếp cận các khoản vay mua nhà, mua xe hơn, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu ấm dần.
Tại châu Á, dòng vốn ngoại quay lại, giúp chứng khoán Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đồng loạt tăng điểm.
Tuy nhiên, mặt trái cũng hiện hữu. Nếu Fed giảm lãi suất quá nhanh, lạm phát có thể bùng phát trở lại. Ngược lại, nếu quá chậm, nguy cơ “hạ cánh cứng” sẽ khiến kinh tế Mỹ suy thoái và kéo theo cả thế giới chịu ảnh hưởng.
Nhiều chuyên gia cho rằng năm 2025 sẽ là phép thử khó nhất của Chủ tịch Jerome Powell: Hạ lãi suất đủ để kích thích tăng trưởng nhưng không để lạm phát quay lại, đồng thời phải tránh tạo bong bóng tài sản mới
Hiện tại, bức tranh kinh tế Mỹ cho thấy Fed đang đứng trước bài toán khó.
Lạm phát tháng 8/2025 vẫn ở mức 3,2% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đặt ra. Ngay cả chỉ số lạm phát lõi, vốn loại bỏ những yếu tố biến động như năng lượng và thực phẩm, cũng quanh 3,0%, phản ánh áp lực giá cơ bản chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Nguyên nhân một phần đến từ các yếu tố bên ngoài như thuế quan nhập khẩu và chi phí năng lượng, chứ không hẳn do nhu cầu trong nước quá mạnh. Trong khi đó, thị trường lao động lại có dấu hiệu suy yếu nhanh.
Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3%, cao nhất trong gần ba năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình vượt 250.000 hồ sơ/tuần, còn tăng trưởng việc làm mới chậm lại rõ rệt, đặc biệt trong công nghệ và bán lẻ. Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và thị trường lao động nguội lạnh buộc Fed phải cân nhắc thận trọng. Giới phân tích cho rằng, khả năng cao Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9 nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm rủi ro suy thoái, đồng thời vẫn giữ cảnh giác trước nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2025 19:35 PM (GMT+7)