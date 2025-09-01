Kinh tế 24h: Ngân hàng làm việc xuyên lễ để kịp chi trả quà 2/9 cho người dân

Ngân hàng làm việc xuyên lễ để kịp chi trả quà 2/9 cho người dân

Các ngân hàng, dẫn đầu là Agribank, bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ từ 30/8 đến 2/9 để thực hiện giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước, đảm bảo chi trả quà 100.000 đồng/người nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 đúng hạn.

Agribank phối hợp với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương, hỗ trợ chi tiền mặt, kể cả ngoài giờ hoặc ngày nghỉ và không thu phí giao dịch. 20 ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank…, cùng ví VNPT Money, được chọn giải ngân quà qua tài khoản an sinh xã hội liên kết trên VNeID.

Người dân có tài khoản ngân hàng cần liên kết với VNeID qua các bước: mở ứng dụng VNeID, vào mục “An sinh xã hội”, chọn ngân hàng và nhập số tài khoản. Với người chưa có tài khoản, cần tải ứng dụng ngân hàng chính thống từ App Store hoặc Google Play để đăng ký.

Các ngân hàng cảnh báo tình trạng lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà, như gửi tin nhắn, email chứa mã độc hoặc giả mạo cán bộ yêu cầu cung cấp thông tin. Người dân được khuyến cáo không bấm vào link lạ, không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP, không chuyển tiền cho người lạ, và chỉ tin tưởng thông tin từ kênh chính thống của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng.

Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc như Hoa Điện, Yadea và Hoa Thiết đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và tư vấn kỹ thuật. Trong khuôn khổ Hội nghị SCO ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn này.

Hoa Điện, một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, đã đầu tư 2,8 tỷ USD tại Việt Nam, với dự án nhà máy điện Duyên Hải 2 (1.320 MW) là nổi bật. Họ đề xuất chiến lược “1+1+1+N”, mở rộng đầu tư vào năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng và thành lập trung tâm R&D.

Yadea, nhà sản xuất xe máy điện số một thế giới, đã đầu tư nhà máy tại Bắc Ninh (100 triệu USD, công suất 2 triệu xe/năm) và xây dựng trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á. Hoa Thiết, chuyên tư vấn kỹ thuật, hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả và dự kiến tham gia dự án cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng.

Thủ tướng hoan nghênh các kế hoạch, khuyến khích chuyển giao công nghệ, tăng nội địa hóa, đào tạo nhân lực và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ chuyển đổi xanh, kinh tế số và tuần hoàn. Ông nhấn mạnh nhu cầu điện sạch lớn với mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay. Các tập đoàn cam kết chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung.

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến chiều 31/8, khoảng 5.687 tỷ đồng quà tặng 2/9 đã được chi trả cho người dân, đạt 53,2% tổng dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng). Trong đó, 5.677 tỷ đồng được trả bằng tiền mặt, 10 tỷ đồng qua chuyển khoản (tài khoản an sinh trên VNeID).

Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa dẫn đầu về số tiền chi trả, với Hà Nội 576 tỷ đồng (68%), Nghệ An 425 tỷ (111%), Thanh Hóa 433 tỷ (101%). Một số tỉnh như Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi có tỷ lệ chi dưới 30%. Khoảng 60% xã, phường (1.930 đơn vị) đã nhận tiền và phát quà.

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Việc chi trả bắt đầu từ 30/8, hoàn tất trước 2/9, hoặc chậm nhất 15/9 nếu có lý do khách quan. Người dân nhận tiền qua tài khoản VNeID hoặc tại điểm chi trả địa phương, tính theo nhân khẩu hộ gia đình thường trú.

Khoản chi này được giải ngân qua 30 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, BIDV…) và 3 ví điện tử (Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money). TP HCM và Hà Nội nhận kinh phí lớn nhất, lần lượt 989 tỷ và 848 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ phát quà.

Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tháng 8 đạt 49,4 điểm, tăng nhẹ từ 49,3 điểm tháng 7, nhưng vẫn dưới ngưỡng 50, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục thu hẹp tháng thứ 5 liên tiếp, dù tốc độ chậm lại. Các chỉ số thành phần như sản xuất, đơn đặt hàng mới và tồn kho cải thiện nhẹ, nhưng việc làm vẫn giảm.

PMI phi sản xuất tăng từ 50,1 lên 50,3 điểm, phản ánh tâm lý kinh tế tích cực hơn. Chuyên gia Triệu Khánh Hòa từ Cục Thống kê Quốc gia nhận định sản xuất đang cải thiện. Tuy nhiên, ông Trương Chí Vĩ từ Pinpoint Asset Management cho rằng triển vọng kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu và chính sách tài khóa quý IV.

Kết quả PMI được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn 90 ngày lệnh tạm dừng tăng thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc, nhưng bất ổn thuế quan vẫn ảnh hưởng kinh tế nước này. Từ 27-29/8, Đại diện thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương thăm Mỹ, gặp gỡ các quan chức Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ để thảo luận quan hệ song phương.

Ông Lý nhấn mạnh cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, quản lý bất đồng và mở rộng hợp tác. Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kinh tế, nhưng các dấu hiệu cải thiện nhẹ cho thấy nỗ lực ổn định.