Tỷ phú châu Phi với hành trình phi thường trở thành người giàu nhất lục địa đen

Sau khi tốt nghiệp ở Ai Cập và trở về Nigeria năm 1977, Aliko Dangote quyết định khởi nghiệp với khoản vay khoảng 3.000 USD (hơn 78,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) từ người chú.

Doanh nhân sinh năm 1957 thời trẻ. Ảnh: X/Nigeria Stories

Với số vốn ít ỏi đó, ông bắt đầu buôn bán gạo, đường và xi măng, tự mình đảm nhận mọi khâu từ vận chuyển, thương lượng với nhà cung cấp cho đến việc quản lý dòng tiền trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Nigeria còn có nhiều hạn chế.

Những năm 1980, kinh tế Nigeria phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ. Khi giá dầu lao dốc, đồng nội tệ mất giá khiến chi phí nhập khẩu tăng cao. Dangote phải xoay xở bằng cách tối ưu chuỗi cung ứng, đàm phán giãn nợ và tìm cách giảm giá mua hàng.

Tỷ phú giàu nhất châu Phi từng gặp vô vàn khó khăn. Ảnh: Bloomberg

Hạ tầng yếu kém cũng là thách thức lớn. Đường sá xuống cấp, vận tải chậm trễ khiến hàng hóa dễ hỏng, nhiều chuyến hàng bị trễ lịch. Có thời điểm, ông phải ngủ lại ngay tại cảng Lagos để trông coi hàng, tránh cảnh thất thoát.

Những khó khăn này buộc Dangote đưa ra quyết định chiến lược: Đầu tư sản xuất trong nước thay vì chỉ nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy mía đường, bột mì, rồi xi măng đòi hỏi vốn khổng lồ và sự kiên nhẫn trong khi Nigeria thiếu cơ chế tín dụng dài hạn. Có lúc, chi phí đội lên khiến ông đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nhưng nhờ khả năng xoay vốn và thuyết phục nhà đầu tư, Dangote đã dần vượt qua. Những thử thách ấy đã rèn cho ông bản lĩnh chịu đựng rủi ro, tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Từ một thương nhân nhỏ, ông vươn lên thành “ông vua xi măng” và là người giàu nhất châu Phi.

Ảnh: Financial Times

Xi măng Dangote trở thành niềm tự hào của tập đoàn, với các nhà máy khổng lồ như Obajana có công suất hơn 10 triệu tấn/năm. Năm 2010, doanh nghiệp này trở thành công ty Nigeria đầu tiên góp mặt trong Forbes Global 2000.

Không dừng lại ở xi măng, Dangote mở rộng sang nhiều ngành thiết yếu như mía đường, bột mì, muối, phân bón, bất động sản, cảng biển và đặc biệt là dự án nhà máy lọc dầu tại khu công nghiệp Lekki (Lagos) có vốn đầu tư hàng chục tỷ USD.

Ngoài vai trò doanh nhân, ông còn là nhà từ thiện nổi bật. Quỹ Aliko Dangote Foundation thành lập năm 1994 hiện là quỹ tư nhân lớn nhất vùng Hạ Sahara, tập trung nâng cao y tế, giáo dục và trao quyền kinh tế.

Ông cũng hợp tác cùng các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Quỹ Gates, Clinton Health Access Initiative… để hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.

Tính tới 17/8, Dangote sở hữu khối tài sản 24,9 tỷ USD (647,4 nghìn tỷ đồng) theo Forbes và là tỷ phú giàu nhất lục địa đen. Ảnh: Bloomberg

Dangote từng được trao danh hiệu Grand Commander of the Order of the Niger (GCON) và lọt vào top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tờ TIME bình chọn năm 2014.

Aliko Dangote đã xây dựng nên một đế chế công nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Nigeria. Hành trình ấy không chỉ là một câu chuyện kinh doanh, mà còn là bản hùng ca về khát vọng biến “lục địa đen” thành công xưởng tự cường.