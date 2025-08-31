Tiền, trái phiếu Việt Nam qua các thời kỳ

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, khu vực của Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà nước đều trưng về đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ. Trong ảnh là Thái Bình Hưng Báo - đồng tiền đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập, tự chủ. Đồng tiền này thuộc thời vua Đinh Tiên Hoàng, triều Đinh, Quốc hiệu Đại Cồ Việt (968 - 980).

Những đồng tiền xu mệnh giá 2 hào, 5 hào, 1 đồng bằng nhôm. Đây là những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dược ra đời vào cuối năm 1945 - 1946. Thời kỳ này, Chính phủ gấp rút phát hành tiền để giảm bớt những vấn đề cấp bách về kinh tế và tài chính - tiền tệ của chính quyền mới.

Từ năm 1945 - 1951, tiền được Bộ Tài chính phát hành, ngoài kim loại còn có tiền bằng giấy. Tiền giấy có mệnh giá từ 2 hào đến 500 đồng. Trong ảnh là bộ sưu tập tờ bạc Tài chính (giấy bạc Cụ Hồ).

Bản kẽm khuôn mẫu được Bộ Tài chính sử dụng để in tiền Tài chính.

Không gian trưng bày của Ngân hàng Nhà nước về lịch sử đồng tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước hiện nay được thành lập. Công việc quan trọng đầu tiên của cơ quan này sau khi thành lập là phát hành giấy bạc mới (gọi là tiền ngân hàng). Đồng thời, Ngân hàng Quốc gia cũng tiến hành đổi tiền ngân hàng thay cho các loại tiền tài chính trước đây.

Đây thực chất là một cuộc cải cách tiền tệ, chuyển từ chế độ tiền tệ quốc khố sang chế độ tiền tệ tín dụng. Khi đó, tỷ lệ thu đổi là 1 đồng tiền ngân hàng bằng 10 đồng tiền tài chính.

Hình ảnh bộ tiền giấy phát hành năm 1985, mệnh giá từ 5 hào đến 500 đồng. Trên mặt đồng tiền là quốc huy. Từ tờ 5 hào đến tờ 10 đồng in hình ảnh cột cờ Hà Nội, từ đồng 20 đồng đến 500 đồng in hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng tiền tại Việt Nam được phát hành từ năm 1987 đến nay gồm tiền kim loại, cotton và polymer có mệnh giá từ 100 đồng đến 500.000 đồng. Các đồng tiền xu 200 đồng, 500 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng được ghép thành hình bản đồ Việt Nam.

Tủ trưng bày các công trái quốc gia, công phiếu kháng chiến, công trái bản vị thóc trong gian hàng của Bộ Tài chính. Công trái này nhằm huy động tiền trong nhân dân để đưa ra phục vụ sản xuất và chiến đấu. Chính phủ đã chỉ đạo phát hành công phiếu, tín phiếu kháng chiến các loại mệnh giá. Theo Bộ Tài chính, đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong bối cảnh năm 1947 tình hình kinh tế - tài chính gặp nhiều khó khăn.

Trong đó công trái Quốc gia bản vị thóc được xem là sáng kiến độc đáo của Bộ Tài chính trong bối cảnh giá cả tăng vọt. Thóc là sản vật căn bản đảm bảo đời sống nhân dân nên cần phải chọn làm “bản vị” (vật quy đổi). Các tờ công trái Quốc gia được ghi mệnh giá bằng thóc, nhưng khi thu thì thu bằng tiền quy đổi theo giá thóc thực tế tại các địa phương.

Ông Vũ Văn Phụng (Nội Bài, Hà Nội) chỉ tay vào công trái đã mua trước đây tại triển lãm. Ông Phụng nói rất xúc động khi xem lại những hình ảnh này khi nhớ lại những ngày đầu lập nước trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn nhưng đến bây giờ cuộc sống của người dân đã ấm no hơn nhiều.

"Những người dân như tôi tràn đầy cảm xúc, tự hào với những thành tựu của đất nước trong suốt 80 năm qua. Khi bước chân vào triển lãm tôi thực sự cảm nhận được sự phát triển thần kỳ của đất nước", ông chia sẻ.

Các công phiếu kháng chiến, công phiếu nuôi quân trưng bày tại triển lãm.

Các mẫu chứng từ, sổ tiết kiệm giai đoạn 1954 - 1975 cũng được mang đến khu vực của Ngân hàng Nhà nước tại triển lãm.