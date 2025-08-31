Kinh tế 24h: 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam mang gì đến triển lãm Thành tựu đất nước?

5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam mang gì đến triển lãm Thành tựu đất nước?

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, năm tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam giới thiệu các thành tựu nổi bật. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup) trưng bày robot VinMotion, VinRobotics với khả năng đi bộ, tương tác, và xe điện VinFast Lạc Hồng 900 LX, thể hiện sứ mệnh đưa ngành sản xuất Việt Nam ra thế giới. VinFast, niêm yết tại Mỹ, định giá trên 8 tỷ USD.

5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Ảnh: VnExpress

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) mang mô hình động cơ CFM56-3 của Boeing 737-300, biểu tượng hiệu suất và tiết kiệm. Vietjet khai thác hơn 120 tàu bay, đặt hàng 400 chiếc mới, mở rộng mạng bay toàn cầu.

Tỷ phú Trần Đình Long (Hòa Phát) giới thiệu thép HRC, cáp thép dự ứng lực, thép ray, thép hình. Hòa Phát đạt sản lượng 8,5 triệu tấn thép năm 2024, hướng tới 16 triệu tấn/năm, vào top 30 thế giới, và sản xuất ray thép cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh (Techcombank) trình bày không gian trải nghiệm số, giới thiệu sáng kiến tài chính hỗ trợ doanh nghiệp. Techcombank nằm trong top 7 ngân hàng Việt Nam có tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (Masan) trưng bày các thương hiệu Kokomi, Omachi, Chin-su, Nam Ngư, Wakeup 247, đạt doanh thu 150-200 triệu USD/năm, phản ánh chiến lược đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Hãng bay giá rẻ Mỹ nộp đơn phá sản hai lần một năm

Spirit Airlines, hãng hàng không giá rẻ của Mỹ, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần thứ hai trong vòng một năm, vào ngày 29/8 tại tòa án Quận Nam New York. Trước đó, tháng 11/2024, hãng đã phá sản lần đầu do thua lỗ liên tục, thất bại trong sáp nhập và gánh nợ lớn, trở thành hãng bay lớn đầu tiên của Mỹ phá sản kể từ 2011. Sau khi thoát phá sản vào tháng 3, Spirit cố gắng chuyển hướng sang phân khúc cao cấp và niêm yết lại cổ phiếu trên sàn NYSE American, nhưng không thành công do chi tiêu du lịch tại Mỹ giảm vì chính sách thương mại và cắt giảm ngân sách dưới thời Tổng thống Trump.

Khó khăn của Spirit xuất phát từ cơ cấu chi phí cao, với chi phí hoạt động quý gần nhất đạt 1,2 tỷ USD, vượt 118% doanh thu. Hãng lỗ ròng 246 triệu USD trong quý II và đã vay toàn bộ 275 triệu USD từ hạn mức tín dụng. Cổ phiếu Spirit giảm 44% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 29/8 và đối mặt nguy cơ hủy niêm yết. Hãng đang tranh chấp với AerCap Holdings về hợp đồng thuê 36 máy bay Airbus.

Spirit đang tái cấu trúc, làm việc với chủ nợ để giảm nợ và chi phí, thu hẹp thị trường và đội bay, nhằm tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm. Thành lập năm 1964, Spirit chuyển sang hàng không giá rẻ từ những năm 1980 và đổi tên năm 1992. Tuy nhiên, đại dịch khiến các hãng giá rẻ như Spirit gặp khó khi khách hàng ưu tiên trải nghiệm bay thoải mái hơn. Trong lần phá sản trước, hãng giảm được 795 triệu USD nợ và huy động 350 triệu USD vốn.

Vietlott tìm được vé số trúng độc đắc tiền tỷ

Vietlott vừa tìm được một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.236 của loại hình xổ số Power 6/55, diễn ra tối 30/8. Dãy số may mắn là 02 - 17 - 19 - 24 - 30 - 44, với số vàng 34. Vé trúng Jackpot 2 khớp 5/6 số của Jackpot 1 và số 34. Trong khi đó, giải Jackpot 1 trị giá gần 87,6 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng.

Theo quy định, người trúng Jackpot 2 phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân, nên số tiền thực nhận sau thuế là hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, kỳ quay này còn ghi nhận 14 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 1.090 người trúng giải nhì (500.000 đồng/giải) và 23.259 người trúng giải ba (50.000 đồng/giải).

Vé trúng Jackpot 2 được xác định qua hệ thống của Vietlott, nhưng thông tin về người sở hữu vé chưa được công bố. Power 6/55 là một trong những loại hình xổ số phổ biến của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ giá trị giải thưởng lớn và cơ hội trúng thưởng đa dạng.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép xây dựng, tối đa chỉ 7 ngày

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định về cấp giấy phép xây dựng trong dự thảo Luật Xây dựng, nhằm đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xuống tối đa 7 ngày. Theo đó, mỗi công trình hoặc dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến khởi công chỉ cần thực hiện một thủ tục hành chính duy nhất. Các công trình thuộc diện thẩm định tại cơ quan chuyên môn (dự án đầu tư công, PPP, quy mô lớn, hoặc ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng) sẽ không cần giấy phép xây dựng. Các công trình còn lại được quản lý qua thủ tục cấp phép.

Dự thảo đề xuất thực hiện toàn bộ quy trình cấp phép trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ, chỉ yêu cầu phù hợp với quy hoạch và mục đích sử dụng đất. Trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình được chuyển mạnh sang đơn vị tư vấn thiết kế, trong khi cơ quan cấp phép chỉ kiểm tra kết quả. Giấy phép xây dựng gồm ba loại: mới, sửa chữa/cải tạo/di dời, và có thời hạn. Một số công trình như bí mật nhà nước, khẩn cấp, hoặc thuộc dự án đầu tư đặc biệt được miễn giấy phép.

Điều kiện cấp phép yêu cầu công trình phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn, hoặc kỹ thuật chuyên ngành đã phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, và phù hợp với quy định về đất đai. Các chi tiết sẽ được quy định trong Nghị định hướng dẫn. Đề xuất này nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, và tăng hiệu quả quản lý trong hoạt động xây dựng.