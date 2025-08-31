Hành khách tố hãng hàng không cố ý hạ nhiệt độ "lạnh như tủ đá" để bán chăn

Hành khách bức xúc vì khoang máy bay quá lạnh

Hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines (Trung Quốc) đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ hành khách khi khoang máy bay bị cho là lạnh bất thường, với nhiệt độ “như tủ đông”.

Khoang máy bay mờ mịt, bị tố lạnh như tủ đông

Một hành khách đăng video trên mạng xã hội Xiaohongshu, ghi lại cảnh khoang máy bay tràn ngập sương mù trắng do điều hòa hoạt động quá mạnh. Người này phàn nàn rằng khi yêu cầu tiếp viên cung cấp chăn giữ ấm, anh được thông báo phải trả 15 nhân dân tệ (khoảng 55.000 đồng) để mua, vì hãng không cung cấp chăn miễn phí. Điều này khiến nhiều hành khách nghi ngờ Spring Airlines cố tình hạ nhiệt độ để thúc đẩy doanh thu bán chăn.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho rằng điều hòa được điều chỉnh quá lạnh để buộc hành khách chi thêm tiền. Một số ý kiến đặt câu hỏi về tính minh bạch trong dịch vụ của hãng, vốn nổi tiếng với mô hình tiết kiệm chi phí tối đa.

Spring Airlines phủ nhận cáo buộc

Ngày 25/8/2025, Spring Airlines lên tiếng trên tài khoản Weibo chính thức, khẳng định hiện tượng sương mù trong khoang là do không khí ẩm mùa hè gặp luồng không khí lạnh từ điều hòa, tạo ra ngưng tụ – một phản ứng vật lý bình thường. Hãng cho biết hiện tượng này tự nhiên biến mất sau khi máy bay cất cánh. Spring Airlines nhấn mạnh nhiệt độ khoang được thiết lập theo tiêu chuẩn ngành, phủ nhận mọi cáo buộc cố ý hạ nhiệt độ để bán chăn.

Hãng cũng cho biết đã giải thích vấn đề này từ tháng 8/2023 và phát hành video minh họa vào tháng 6/2024, đồng thời tiếp tục phổ biến kiến thức về hệ thống làm mát máy bay trên nhiều nền tảng. Spring Airlines khẳng định không có hành vi can thiệp nhiệt độ để trục lợi, cam kết đảm bảo sự thoải mái cho hành khách theo quy định hàng không.

Nghi ngờ tiếp diễn trong bối cảnh chỉ trích dịch vụ

Dù đưa ra lời giải thích, Spring Airlines vẫn khó xoa dịu nghi ngờ từ hành khách. Hãng từ lâu bị gắn mác “keo kiệt” do các chính sách tiết kiệm chi phí khắt khe, như tính phí hành lý không minh bạch, quy trình hoàn tiền và đổi vé phức tạp, cùng dịch vụ hậu mãi hạn chế. Vụ việc lần này càng làm dấy lên tranh luận liệu hãng có sử dụng chiêu trò để tối ưu hóa lợi nhuận từ các dịch vụ phụ trợ như bán chăn.

Mặc chỉ trích, Spring Airlines vẫn duy trì hiệu quả tài chính ấn tượng. Theo báo cáo quý 1/2025, hãng đạt lợi nhuận ròng 677 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.493 tỷ đồng), dẫn đầu ngành hàng không nội địa Trung Quốc. Mô hình “chi phí thấp + doanh thu phụ trợ” của hãng tiếp tục là chuẩn mực trong ngành, nhưng cũng đặt ra thách thức về cân bằng giữa lợi nhuận và trải nghiệm khách hàng.

Sự việc đã làm nổi bật vấn đề về lòng tin của hành khách đối với các hãng hàng không giá rẻ. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội kêu gọi Spring Airlines minh bạch hơn trong chính sách dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, hãng cần giải quyết tốt hơn các tranh cãi để duy trì danh tiếng và giữ vững vị thế dẫn đầu.