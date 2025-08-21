Kinh tế 24h: Lộ diện người giàu thứ hai Việt Nam

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thứ hai Việt Nam

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank và Chủ tịch VietJet, sở hữu tài sản 3,7 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD từ tháng 5/2025, giữ vị trí giàu thứ hai Việt Nam, xếp thứ 1.069 thế giới, theo Forbes. Sự bứt phá đến từ cổ phiếu HDBank (HDB) và VietJet (VJC). Cổ phiếu HDB tăng 33% từ 24.000 đồng lên 32.000 đồng/cp, đạt đỉnh 32.500 đồng (19/8), giao dịch 34 triệu đơn vị. Cổ phiếu VJC tăng 55%, từ 93.000 đồng lên 145.000 đồng trong tháng 7-8.

Thị trường chứng khoán ngày 20/8 ghi nhận VN-Index đạt đỉnh lịch sử 1.664,36 điểm, tăng 0,61% dù áp lực bán mạnh (317 mã giảm, 93 mã tăng). Cổ phiếu “họ Vin” (VIC tăng 6.000 đồng, VHM tăng 5.100 đồng) và ngân hàng (LPB, VIB, VPB tăng trần, TCB, STB, CTG tăng mạnh) dẫn dắt thị trường. HDBank giảm nhẹ sau chuỗi tăng, nhưng vẫn gần đỉnh. HDBank và VPBank được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Bà Thảo góp phần định hình trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM qua sự kiện ra mắt Saigon Marina IFC. Bà nắm 3,7% cổ phần HDBank, Tập đoàn Sovico giữ 12,9%. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu với 12,7 tỷ USD, theo sau là Trần Đình Long (2,8 tỷ USD), Hồ Hùng Anh (2,7 tỷ USD) và Nguyễn Đăng Quang (1,2 tỷ USD).

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, với mức hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời và thêm 1-1,5 triệu đồng nếu có hệ thống lưu trữ điện (BESS), tối đa 3 triệu đồng/hộ. Hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất vay thương mại tối đa 3 năm, với hạn mức vay tối thiểu 4 triệu đồng/kWp (đến 5 kWp) cho hệ thống không có BESS, và 2 triệu đồng/kWh (đến 10 kWh) cho hệ thống có BESS. Hỗ trợ chỉ áp dụng một lần và có thể bị thu hồi nếu vi phạm cam kết.

So với dự thảo tháng 7, mức hỗ trợ tăng từ tối đa 7 triệu đồng/kWp (không quá 35 triệu đồng) lên 40 triệu đồng/hệ thống có BESS. Hệ thống phải có công suất từ 1 kWp, lưu trữ từ 2 kWh. Nếu bán điện dư, chủ hộ cần thỏa thuận lắp công tơ hai chiều. Chi phí lắp đặt hệ thống 5 kWp khoảng 65-85 triệu đồng, trong đó BESS chiếm 30-35%.

Hiện Việt Nam có 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, công suất 9.500 MW. Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu 50% nhà dân và công sở sử dụng điện mặt trời tự sản, tự tiêu vào 2030. Dự kiến, ngân sách hỗ trợ 42.000 tỷ đồng cho 14 triệu hộ (2026-2030), mỗi năm 8.400 tỷ đồng. Với 3 kWp/hộ, sản lượng điện có thể đạt 50 tỷ kWh/năm, chiếm 16% nhu cầu điện 2024, giảm chi phí lưới điện và phát thải.

Masterise Group tăng vốn, lấn sân mảng hàng không

Masterise Group vừa tăng vốn điều lệ gần 6 lần, từ 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng, theo công bố ngày 19/8/2025 trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp không công bố thay đổi cơ cấu cổ đông sau phát hành cổ phiếu. Bên cạnh đó, Masterise bổ sung các ngành nghề mới trong lĩnh vực hàng không, như hỗ trợ vận tải hàng không, cung cấp suất ăn, xăng dầu hàng không, đại lý và điều hành tour du lịch.

Thành lập năm 2007 với tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền, Masterise chỉ có 10 nhân sự tại pháp nhân chính, nhưng sở hữu hệ sinh thái gồm Masterise Homes, Masterise Services, Masterise Agents, Masterise Hotels... Dự án đầu tiên là Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM), hiện danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm Masteri West Heights, Millennium, Lumiere Riverside, Global City, Grand Marina Saigon.

Ông Hồ Anh Minh (sinh 1995), con trai ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Masterise. Theo báo cáo quản trị 2025 của Techcombank, gia đình ông Hồ Hùng Anh, gồm vợ (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy), con trai (Hồ Anh Minh), con gái (Hồ Thủy Anh) và em trai (Hồ Anh Ngọc - Chủ tịch Masterise), sở hữu trên 10% vốn Masterise.

Việc tăng vốn và lấn sân sang hàng không cho thấy chiến lược mở rộng đa ngành của Masterise, tận dụng nguồn lực tài chính mạnh mẽ và mối quan hệ với Techcombank, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Mỹ sẽ dùng tiền thuế nhập khẩu để trả nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố ưu tiên dùng tiền thu từ thuế nhập khẩu để trả nợ công, thay vì phát trực tiếp cho dân như đề xuất của một số nghị sĩ (600 USD/người, 2.400 USD/gia đình 4 người). Trong phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, ông bác bỏ ý tưởng chia tiền, nhấn mạnh mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Từ tháng 4 đến tháng 7, Mỹ thu 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu, và Bessent dự báo cả năm 2025 có thể vượt 300 tỷ USD, cao hơn dự đoán ban đầu.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ dùng nguồn thu này để giảm nợ công hoặc hỗ trợ người dân trong tương lai. Bessent kỳ vọng giảm lãi suất sẽ kích thích xây dựng nhà ở, giảm giá bất động sản dài hạn, hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp đang đối mặt nợ thẻ tín dụng. Dữ liệu tháng 7 cho thấy số nhà xây mới tăng 5,2% so với tháng 6, vượt dự báo, sau ba tháng sụt giảm.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất từ tháng 12/2024, với xác suất giảm lãi suất trong tháng 9 giảm từ gần 100% xuống 80% do lạm phát tăng ở một số lĩnh vực. Bessent cho rằng lãi suất cao đang kìm hãm kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở. Ông nhấn mạnh nếu Fed nới lỏng chính sách, kinh tế sẽ được kích thích, giảm áp lực lạm phát trong 1-2 năm tới, tạo điều kiện hỗ trợ người dân Mỹ.