Đồng USD vượt mốc 400 peso Cuba: Nền kinh tế đảo quốc lún sâu khủng hoảng

Theo số liệu từ elTOQUE do CiberCuba dẫn lại, ngày 19/8, 1 USD được đổi ở mức 402 CUP – vượt qua “ngưỡng tâm lý” 400 CUP. Chỉ trong vòng một tháng, đồng USD đã tăng hơn 15 CUP, từ mức khoảng 387 CUP hồi giữa tháng 7.

Quá trình leo thang này diễn ra liên tục: cuối tháng 7 USD đã lên 390 CUP, đạt 395 CUP vào đầu tháng 8, sau đó 400 CUP vào ngày 12/8 và nay đã vượt xa cột mốc này. Điều đó phản ánh niềm tin ngày càng suy giảm vào đồng peso cũng như nhu cầu gia tăng đối với ngoại tệ để giao dịch và tích trữ.

Không chỉ đồng USD, đồng euro cũng tăng giá mạnh, từ 436 CUP cuối tháng 7 lên mức kỷ lục 450 CUP vào giữa tháng 8. Trong bối cảnh bất ổn tài chính, euro ngày càng được ưa chuộng như một kênh giữ giá trị thay thế.

Đồng USD tăng vọt tại Cuba

Ngược lại, đồng tiền số có thể chuyển đổi (MLC) – từng được chính phủ Cuba kỳ vọng – lại sụt giảm mạnh. Từ mức 225 CUP hồi tháng 7, nay MLC chỉ còn khoảng 200 CUP. Sự lao dốc này cho thấy người dân thiếu niềm tin vào loại tiền kỹ thuật số vốn được đưa ra trong kế hoạch “tái cơ cấu kinh tế” nhưng thất bại của chính quyền Miguel Díaz-Canel.

Khoảng cách ngày càng lớn giữa các đồng tiền mạnh với peso đã bộc lộ sự mong manh của hệ thống hối đoái Cuba. Trong khi USD và euro ngày càng lên giá, peso tiếp tục mất giá nhanh, làm giảm mạnh sức mua từ đồng lương của người lao động.

Với việc hầu hết hàng hóa nhập khẩu, thực phẩm và sản phẩm thiết yếu đều neo giá bằng USD, việc đồng bạc xanh vượt mốc 400 CUP đồng nghĩa áp lực lạm phát trong gia đình Cuba càng nặng nề hơn. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình tiền tệ đảo quốc sẽ sớm ổn định.