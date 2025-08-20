Một nhà hàng ra mắt “thực đơn nước” gây bất ngờ

La Popote, nhà hàng kiểu Pháp tại hạt Cheshire, vốn nổi tiếng với danh sách gần 140 loại rượu vang. Tuy nhiên, để phục vụ nhóm khách không uống đồ có cồn, nhà hàng đã quyết định đưa nước đóng chai thành một lựa chọn ẩm thực nghiêm túc.

Từ cuối tuần này, thực khách sẽ có thể chọn ba loại nước tĩnh (still water), bốn loại nước có gas (sparkling water), bên cạnh nước máy miễn phí. Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ bắt kịp xu hướng toàn cầu “nói không với rượu” – khi ngày càng nhiều người giảm hoặc từ bỏ thói quen uống đồ có cồn.

Đầu bếp Joseph Rawlins – người sáng lập nhà hàng cùng bạn đời người Pháp Gaëlle Radigon – cho biết ban đầu họ từng cười nhạo khi nghe đề xuất này từ Doran Binder, một chuyên gia nước (water sommelier) và cũng là nhà cung cấp nước khoáng cho nhà hàng.

Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự buổi thử nước tại “bar nước” của Binder ở vùng Peak District, cặp đôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Rawlins thừa nhận: “Đó là trải nghiệm khiến tôi phải nhìn nhận lại. Nước không chỉ đơn giản là nước.”

Khi thử nước kết hợp cùng thực phẩm như phô mai Manchego, giăm bông Parma hay sô-cô-la, hương vị của nước và món ăn bổ trợ lẫn nhau, giống như cách rượu vang đi cùng ẩm thực.

Các chủ nhà hàng quyết định ra mắt thực đơn nước sau khi nếm thử tại quầy bar nước của Doran Binder.

Thực đơn nước có gì đặc biệt?

La Popote là nhà hàng đầu tiên tại Anh có “thực đơn nước” và cũng chỉ nằm trong số ít trên thế giới. Danh mục được Binder tuyển chọn, với các loại nước khoáng đến từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Giá dao động từ 5 bảng (hơn 170.000 đồng) cho một chai lớn Crag Spring Water đến 19 bảng (hơn 600.000 đồng) cho loại The Palace of Vidago từ Bồ Đào Nha.

Theo Binder, hương vị của nước phụ thuộc vào chỉ số khoáng chất hòa tan (TDS). Ví dụ, nước Lauretana từ Ý có TDS chỉ 14, rất nhẹ; trong khi nước Vichy Celestins của Pháp có TDS 3.300, mang vị mặn nhẹ. Khi uống kèm giăm bông Parma, vị mặn trong nước lại làm món ăn trở nên đậm đà hơn thay vì át đi hương vị.

Rawlins khuyên rằng nước nên được phục vụ ở nhiệt độ phòng, thêm đá và lát chanh. “Giống như rượu vang, nếu uống quá lạnh thì sẽ mất hết hương vị,” ông nói.

Xu hướng không uống rượu đang thay đổi ngành ẩm thực thế nào?

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người từ bỏ rượu, các nhà hàng trên thế giới cũng đang tìm cách mở rộng trải nghiệm cho nhóm khách này. Không chỉ mocktail (cocktail không cồn) hay các “quán bar tỉnh táo” (sober bar), giờ đây “thực đơn nước” cũng trở thành lựa chọn mới mẻ.

Binder, người chưa bao giờ uống rượu, chia sẻ: “Tôi là một người mê ẩm thực. Khi đi ăn, họ luôn đưa cho tôi thực đơn rượu – thứ chẳng bao giờ khiến tôi hứng thú. Nhưng nếu đưa tôi một thực đơn nước, thì đó lại là trải nghiệm hoàn toàn khác.”

Ông cho rằng việc này không chỉ đem lại lựa chọn cho thực khách quan tâm đến sức khỏe, mà còn mở ra nguồn doanh thu mới cho nhà hàng. “Đây là câu chuyện của sự trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn,” Binder nhấn mạnh.