Ông Trump lại “tấn công” Chủ tịch Fed

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell đang “làm tổn hại nặng nề ngành bất động sản” vì giữ lãi suất cao. Ông nhấn mạnh: “Người dân không thể vay thế chấp mua nhà vì ông ta. Không có lạm phát và mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng cần phải cắt giảm mạnh lãi suất”.

Mặc dù lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt so với giai đoạn đại dịch, các số liệu gần đây vẫn cho thấy tình hình chưa hoàn toàn ổn định và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Đây chính là lý do khiến Fed thận trọng, chưa sẵn sàng cắt giảm mạnh lãi suất như ông Trump mong muốn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell

Thị trường đang chờ đợi gì từ Fed?

Phát biểu công kích Powell được đưa ra ngay trước hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole (dự kiến diễn ra cuối tuần này), nơi Chủ tịch Fed sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế. Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu về khả năng Fed sớm giảm lãi suất trong thời gian tới.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed sẽ diễn ra ngày 16-17/9. Giới phân tích dự đoán Fed có thể hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9 và thêm một lần tương tự vào cuối năm. Tuy nhiên, mức cắt giảm này thấp hơn nhiều so với mức “vài điểm phần trăm” mà ông Trump liên tục kêu gọi.

Lãi suất cao ảnh hưởng thế nào đến thị trường nhà ở?

Một trong những tác động rõ rệt nhất của chính sách lãi suất cao là chi phí vay mua nhà tăng mạnh. Lãi suất vay thế chấp 30 năm tại Mỹ hiện vào khoảng 6,7% – cao hơn hẳn so với giai đoạn trước khi Fed bắt đầu nâng lãi suất vào năm 2022.

Điều này khiến người dân khó tiếp cận vốn vay trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao do nguồn cung khan hiếm. Thực tế, lãi suất thế chấp thường gắn liền với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng và lạm phát. Điều này có nghĩa, ngay cả khi Fed hạ lãi suất ngắn hạn, lãi suất vay mua nhà cũng không nhất thiết giảm theo.

Theo số liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số lõi CPI (không tính giá thực phẩm và năng lượng) tăng 3,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – cũng tăng khoảng 3% trong tháng 7.

Trong khi đó, giá sản xuất và giá nhập khẩu lại tăng, báo hiệu áp lực chi phí có thể đẩy giá tiêu dùng tăng trong thời gian tới. Bức tranh này cho thấy lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, tạo thêm áp lực cho Fed trong việc giữ lãi suất cao.