Hơn 2.000 người tranh nhau công việc lương tiền triệu/ngày, được bao ăn ở

Nghề “hot” không cần ngồi văn phòng, lương siêu hấp dẫn

Gần đây, một khu du lịch ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút hơn 2.000 người tới xin việc làm khi đăng tải thông tin tuyển dụng vô cùng hấp dẫn.

Cụ thể, khu du lịch này tuyển người đóng vai “người rừng”, bắt đầu từ ngày 5/7 và tính đến hiện tại đã tuyển được 10 nhân viên. Vì đây là công việc thời vụ trong giai đoạn du lịch cao điểm mùa hè, vì vậy họ tuyển các sinh viên để làm việc bán thời gian.

Mức lương là 300 NDT (hơn 1 triệu đồng) mỗi ngày, giờ làm việc từ 9:30 sáng đến 8:30 tối, có ba giờ nghỉ giải lao.

"Chúng tôi không ngờ rằng sau khi kế hoạch tuyển dụng bán thời gian được công bố, đã có hơn 2.000 người đăng ký”_Ông Mã, giám đốc dự án “người rừng” cho biết.

Do số lượng ứng viên quá nhiều nên họ đã sàng lọc qua cả kênh tuyển dụng trực tuyến và trực tiếp, cuối cùng đã chọn ra 10 sinh viên có tính cách hoạt bát, chuyển động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh và có khiếu hài hước.

Tiểu Lý, một sinh viên năm hai cho biết em đã bắt đầu công việc “người rừng” được một tháng. Theo anh chàng chia sẻ, công việc này không chỉ thú vị mà còn kiếm được tiền. Em dự định sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi nhập học.

Được biết, “người rừng” trong khu du lịch chủ yếu sẽ thực hiện các hoạt động biểu diễn như cất tiếng “hú” để gọi nhau, tạo lửa bằng phương pháp cổ xưa, leo cây, nướng khoai, sống trong hang động, nhảy múa quanh lửa trại và nhiều hoạt động thú vị khác. Các “người rừng” cũng phải hài hước và khéo léo trong quá trình giao tiếp với du khách, đòi hỏi họ phải có thể lực và khả năng thích nghi nhất định.

Ông Mã cho biết, sau tháng 9 - mùa thấp điểm du lịch, chương trình “người rừng” sẽ chỉ hoạt động vào cuối tuần và các ngày lễ theo quy định. Họ cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian cho vị trí này.