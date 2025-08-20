Phố vàng Hà Nội ngày 20/8: Người dân kéo đến mua bán đông như hội, cửa hàng “đuổi bớt” khách

Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Giá vàng thế giới đêm qua đảo chiều giảm mạnh và chốt phiên Mỹ ở mức 3.314,2 USD/ounce, giảm tới 15,8 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương ở mức 105,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí.

Tuy nhiên, hôm nay, giá vàng trong nước lại ngược chiều giá vàng thế giới khi vàng nhẫn được các thương hiệu lớn giữ nguyên giá. Thậm chí, có thương hiệu còn điều chỉnh tăng giá so với hôm qua. Trong khi đó, vàng miếng SJC chỉ giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Cảnh tượng mua bán đông đúc, nhộn nhịp trên phố vàng Hà Nội trong sáng nay.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa mua và bán được thu hẹp, chỉ còn 1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn với giá 12,02 triệu đồng/chỉ.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức lên tới 3,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá so với 2 ngày trước đây. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Mức giá này được các đơn vị giữ nguyên trong ngày hôm nay.

Giá vàng nhẫn của một số đơn vị được giữ nguyên so với phiên ngày hôm qua.

Diễn biến bất ngờ ở phố vàng

Bất chấp giá vàng ngày càng tăng giá, hàng trăm người vẫn kéo đến xếp hàng ở các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để mua bán. Cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp diễn ra tại một số cửa hàng có thương hiệu lớn ngay từ sáng sớm.

Có mặt ở một cửa hàng kinh doanh vàng từ lúc 8 giờ sáng nhưng bà Hoa (Hà Nội) vẫn đứng sau 82 người. Sau khi được ghi tên vào danh sách, bà quay ra ngoài ăn sáng. Lúc quay lại, bà chính thức “mất chỗ”.

Mặc dù chưa mở cửa nhưng hàng trăm người đã đứng xếp hàng chờ mua vàng tại một số cửa hàng lớn.

“Lúc sáng tôi đến thì cửa hàng chưa mở, có một cô đến ghi danh sách, tôi được ghi số 83. Giờ quay lại họ phát đến số 105 rồi, mình mất chỗ”, bà Hoa nói.

Không may mắn như bà Hoa, ông Luận (Hà Nội) đến cửa hàng lúc 9h25, sau khi cửa hàng mở cửa đúng 25 phút nhưng nhân viên cửa hàng thông báo không nhận thêm khách.

“Tôi mất 70 nghìn tiền xe ôm cả đi và về, lên đây thì 2 cửa hàng đều báo dừng nhận khách. Bao nhiêu người đứng chờ kia không cố bán cho tôi một chỉ nữa được à? Tại tôi vay của người ta 3 chỉ vàng này nên phải cố mua để trả nợ thôi”, ông Luận cố năn nỉ.

Nhiều người đến muộn 30 phút so với giờ mở bán phải ngậm ngùi ra về vì cửa hàng không nhận thêm khách.

Tuy nhiên, nhân viên của cửa hàng cho biết, họ chỉ làm theo nguyên tắc và dừng nhận khách đến mua vàng từ 9 giờ 25 phút sáng cho đến khi có thông báo mới. Hàng chục người đến để mua vàng đành ngậm ngùi quay xe ra về.

Đến xếp hàng từ 8h30 sáng nhưng mãi tận 11 giờ trưa bà Hà Thị Vân (Hà Nội) mới được cầm 1 chỉ vàng trong tay.

“Đứng đau lưng mỏi gối, 3 tiếng mới mua được 1 chỉ vàng. Mệt quá là mệt. Mua có mấy chỉ vàng mà mỗi ngày cửa hàng họ bán cho có 1 chỉ. Hôm qua tôi mua ở cửa hàng bên Cầu Giấy xong lên đây, xếp hàng tiếp, đến lượt họ cũng không cho mua nữa vì đã mua rồi”, bà Vân nói.

Để mua được 1 chỉ vàng, nhiều người phải xếp hàng chờ từ 1-3 giờ mới đến lượt.

Ngược lại với hàng dài người xếp hàng chờ mua vàng, anh D. (nhân vật giấu tên) mang vàng đi chốt lời, mang về số tiền hơn 7 tỷ đồng.

“May quá giá lên tôi mới thoát hàng được. Mấy tháng mua vàng mất ăn mất ngủ. Tôi mua hồi tháng 4 với giá tận 122 triệu đồng/lượng đấy, giờ bán được 123,8 triệu đồng/lượng, có lãi là bán để làm việc khác”, anh D. nói.

Cửa hàng chật kín khách, hầu như không còn lối đi lại.

Theo quan sát của PV, cứ 10 người đến giao dịch thì có đến 9 người đến để mua vàng. Người đến bán vàng được ưu tiên vào giao dịch trước, người đến mua vàng phải xếp hàng.

Tuy nhiên, tất cả các cửa hàng sáng nay đều báo hết vàng miếng SJC để bán. Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi người tối đa 1 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng; Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải khách được mua vàng nhẫn thoải mái, không giới hạn số lượng.