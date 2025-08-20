Kinh tế 24h: Giá vàng suy yếu sau ‘cuộc gặp lịch sử’, tiềm ẩn rủi ro mới

Giá vàng suy yếu sau ‘cuộc gặp lịch sử’, tiềm ẩn rủi ro mới

Giá vàng thế giới giảm mạnh sáng 19/8/2025, từ 3.355 USD/ounce xuống 3.330 USD/ounce, sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và lãnh đạo 7 nước châu Âu. Cuộc họp tập trung chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, với tín hiệu tích cực như Nga sẵn sàng đàm phán thượng đỉnh trong vài tuần tới. Trump mô tả cuộc thảo luận “rất tốt” và châu Âu sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, giảm căng thẳng địa chính trị, khiến giá vàng mất đà tăng.

Giá vàng tiềm ẩn rủi ro mới

Chuyên gia Rhona O’Connell (StoneX) nhận định giá vàng dao động hẹp (2% tuần qua, 8% ba tháng), phá ngưỡng hỗ trợ 100 ngày, báo hiệu áp lực giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương vẫn mạnh, dù nhập khẩu vàng Thổ Nhĩ Kỳ giảm 53,5% tháng 7/2025. Giá vàng quý III dự báo 3.320 USD/ounce, có thể giảm còn 3.000 USD/ounce quý IV nếu không có biến cố lớn. Nhà phân tích Jim Rickards lạc quan dài hạn, dự đoán vàng đạt 3.500 USD/ounce cuối năm nhờ Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 9, làm suy yếu USD.

Hội nghị Jackson Hole (21-23/8) và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ ảnh hưởng giá vàng. Nếu lộ trình lãi suất không rõ ràng, vàng có thể dao động hẹp. Rủi ro từ vấn đề lãnh thổ Nga-Ukraine hoặc biến động thị trường chứng khoán có thể đẩy giá vàng tăng lại. Trong nước, vàng miếng SJC đạt 125 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 120 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD/VND chạm đỉnh 26.470 đồng/USD.

Đề xuất dùng xăng E10 từ 1-1-2026, xóa hoàn toàn xăng khoáng RON 95

Bộ Công Thương đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng sử dụng cho phương tiện cơ giới tại Việt Nam sẽ là xăng sinh học E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng, kể cả RON 95-V. Dự thảo Thông tư quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, trong đó xăng E10 (phối trộn ethanol) sẽ được áp dụng đại trà. Từ 1/1/2031, Việt Nam chuyển sang xăng E15 hoặc các loại xăng sinh học khác, tùy thuộc vào thực trạng phát triển phương tiện, kinh tế - xã hội, sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu và an ninh năng lượng.

Từ 1/8/2025, một số doanh nghiệp đầu mối đã thí điểm bán xăng E10 tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, khẳng định xăng E10 đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ, dựa trên kinh nghiệm sử dụng xăng E5-RON92 từ 2014. Ông khuyến khích người dân yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học, nhấn mạnh lợi ích giảm phát thải nhà kính.

Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế môi trường cho xăng sinh học để hỗ trợ giá cả, tạo điều kiện phổ biến loại nhiên liệu này. Trong giai đoạn chưa bắt buộc, các tổ chức, cá nhân được khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học. Động thái này nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào xăng khoáng truyền thống.

Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại

Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại, với sầu riêng Monthong loại A (2,7 hộc) đạt 80.000-90.000 đồng/kg, tăng 15-20% so với tháng trước, loại B (2,5 hộc) 70.000-75.000 đồng/kg. Riêng giống Ri 6 ổn định ở 40.000-42.000 đồng/kg (loại A), 30.000-35.000 đồng/kg (loại B). Từ tháng 6/2025, xuất khẩu cải thiện nhờ siết chặt kiểm soát và kiểm tra, giúp giá nhích lên sau giai đoạn khó khăn đầu năm.

Tại miền Tây, sản lượng sầu riêng cạn kiệt sau chính vụ, thương lái như ông Mạnh Khương (Cần Thơ) chuyển sang nội địa. Nguồn hàng chuyển sang Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhưng sản lượng đầu vụ tại Đăk Lăk còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, chỉ thu gom 1-2 tấn/ngày. Tại Đồng Nai, sầu riêng loại A đạt 95.000 đồng/kg, nhưng khó đáp ứng đủ số lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, làm tăng chi phí logistics và lưu kho.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 5 tháng đầu năm 2025 đạt 387 triệu USD, giảm 58% so với cùng kỳ 2024, nhưng tăng mạnh từ tháng 6 (300 triệu USD) và tháng 7 (ước 350-400 triệu USD), đưa tổng 7 tháng vượt 1 tỷ USD. Cục Bảo vệ Thực vật dự báo xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sẽ đạt cao điểm cuối năm khi Tây Nguyên vào chính vụ. Quyết định 3015 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm riêng cho sầu riêng tươi, từ trồng trọt đến xuất khẩu.

Ngành xe điện Trung Quốc mạnh tay đầu tư ra nước ngoài

Ngành xe điện Trung Quốc ghi dấu mốc khi đầu tư ra nước ngoài vượt đầu tư nội địa lần đầu tiên kể từ 2014. Theo Rhodium Group, năm 2024, đầu tư trong nước giảm mạnh từ 41 tỷ USD (2023) xuống 15 tỷ USD, so với đỉnh 90 tỷ USD (2022). Trong khi đó, đầu tư quốc tế, chủ yếu vào nhà máy pin (74%), tăng vượt đầu tư nội địa, dù không công bố con số cụ thể. Đầu tư vào nhà máy lắp ráp xe điện cũng tăng nhanh.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong nước và thuế xuất khẩu cao từ các thị trường như EU, buộc các hãng xe Trung Quốc xây cơ sở sản xuất tại nước sở tại để mở rộng thị trường và tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ địa phương. Quý II/2024, xe hơi là ngành đầu tư ra nước ngoài sôi động thứ hai của Trung Quốc, sau vật liệu và kim loại. Nổi bật, hãng pin GEM đầu tư 293 triệu USD mở rộng cơ sở sản xuất tiền chất pin tại Indonesia.

Các dự án quốc tế bắt đầu hoạt động, như nhà máy của BYD ở Brazil (sản xuất từ tháng 7, bán 545.000 xe toàn cầu 7 tháng đầu năm, vượt cả năm 2023) và Great Wall Motor ở Brazil. Hãng pin Envision cũng khởi động nhà máy tại Pháp. Tuy nhiên, chỉ 25% dự án quốc tế hoàn thành, so với 45% trong nước, do rủi ro hủy bỏ cao gấp đôi. Rhodium cảnh báo Bắc Kinh lo ngại rò rỉ công nghệ và mất việc làm, có thể siết chặt đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực chiến lược.