Kinh tế 24h: Lạm phát TPHCM cao nhất nước

Lạm phát TPHCM cao nhất nước

Tại phiên họp UBND TPHCM chiều 9/9, ông Trần Phước Tường, Chi cục phó Chi cục Thống kê, cho biết lạm phát tại TPHCM 8 tháng đầu năm 2025 đạt 4,17%, cao nhất cả nước (bình quân 3,26%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng nhẹ 0,04%, với các nhóm hàng tăng mạnh: y tế (15,4%), giáo dục (7,84%), nhà ở và vật liệu xây dựng (7,4%). Nếu kiểm soát được giá các nhóm này, CPI có thể ổn định hoặc giảm.

Xuất khẩu của TPHCM tăng 6,4%, thấp hơn mức trung bình cả nước (14,8%). Tình hình doanh nghiệp khó khăn: 7/10 doanh nghiệp rút lui (tăng so với 6/10 năm 2024), số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,9%, vốn đăng ký giảm 35%, quy mô vốn bình quân giảm từ 8,1 tỷ xuống 6,1 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tuy nhiên, huy động vốn tăng 7%, dư nợ tín dụng tăng 7,3%, với 97% vốn huy động được cho vay, cho thấy dòng vốn lưu thông mạnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025, TPHCM cần tăng trưởng trên 10% trong quý IV, một nhiệm vụ đầy thách thức.

Giá USD thế giới xuống thấp nhất gần 2 tháng

Giá USD thế giới giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tháng, với Dollar Index chạm 97,32 điểm vào chiều 9/9, mức thấp nhất kể từ 24/7. Nguyên nhân là do nhà đầu tư dự báo số liệu điều chỉnh cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn ước tính, làm tăng khả năng Fed giảm lãi suất mạnh. Các đồng euro, yen Nhật, đôla Australia, nhân dân tệ và bảng Anh đều mạnh lên so với USD. Euro đạt 1,1778 USD, cao nhất từ 24/7, trong khi yen tăng 0,3% và đôla Australia tăng 0,2%.

Số liệu việc làm Mỹ giai đoạn tháng 4/2024-3/2025 có thể giảm 800.000, khiến USD chịu áp lực. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cảnh báo rủi ro suy yếu của thị trường lao động. Công cụ CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với xác suất 11,6% giảm 50 điểm.

Trên thị trường vàng, giá đạt 3.656 USD/ounce, tăng hơn 30% từ đầu năm, nhờ USD yếu và kỳ vọng lãi suất giảm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo giữ nguyên lãi suất trong tuần này, với tác động hạn chế đến thị trường tài chính châu Âu.

Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong một tháng

Theo Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 8, thị trường chứng khoán đạt 10,75 triệu tài khoản, tăng 257.000 so với tháng trước – mức cao nhất trong hơn 3 năm. Từ đầu 2025, 1,45 triệu tài khoản mới được mở, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 99,37%, áp đảo tổ chức trong và ngoài nước. Tháng 8 ghi nhận tăng đột biến so với mức trung bình 150.000-200.000 tài khoản các tháng trước.

Sự bùng nổ tài khoản mới diễn ra khi VN-Index tăng 4 tháng liên tiếp, từ 1.226 điểm đầu tháng 4 lên 1.682 điểm cuối tháng 8, tăng 12% trong tháng gần nhất. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh, với 1,75 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi phiên, giá trị bình quân 49.500 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng 7. Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho rằng dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước (mua ròng 20.000 tỷ đồng) là động lực chính. Nhà đầu tư tổ chức, dù chỉ chiếm 0,2% tổng tài khoản, đóng góp 40-50% giá trị giao dịch mỗi phiên, tăng mạnh so với 6-10% giai đoạn 2023-2024, theo Mirae Asset Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh mục tiêu xây dựng cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước, để thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, tăng tính chuyên nghiệp và thu hút vốn đầu tư.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng vọt sau thông tin khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân

Phiên giao dịch ngày 9/9, VN-Index tăng 12,79 điểm (0,79%), đạt 1.637,32 điểm, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup. Cổ phiếu VIC tăng mạnh 3,4% lên 129.200 đồng, thanh khoản 2,66 triệu đơn vị; VHM tăng 1,4% lên 101.400 đồng, khớp 2,85 triệu đơn vị; VRE giữ mức 30.300 đồng, khớp gần 3 triệu đơn vị. Động lực tăng đến từ thông tin Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc về tập đoàn và ông Phạm Nhật Vượng, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Ngoài ra, tài sản ông Phạm Nhật Vượng đạt 12,9 tỷ USD, tăng 152 triệu USD trong một ngày, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam (theo Forbes). Các cổ phiếu Vingroup như VIC, VHM tiến sát đỉnh 3 năm, còn VPL (Vinpearl) cũng tạo hiệu ứng tích cực. Nhóm cổ phiếu khác như SSI, VIX, VPB, MWG cũng tăng, hỗ trợ thị trường. Thanh khoản đạt hơn 31.600 tỷ đồng, cho thấy niềm tin nhà đầu tư trở lại. Dù một số mã như VCB, LPB, GAS giảm nhẹ, xu thế tích cực vẫn chiếm ưu thế.

Sự khởi sắc của Vingroup không chỉ giúp VN-Index phục hồi mà còn là tâm điểm chú ý, đặc biệt khi chỉ số hướng đến các mức kháng cự cao hơn trong ngắn hạn.

Phát hiện xưởng sản xuất hàng trăm ngàn bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả

Ngày 8/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 và số 6, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, triệt phá một xưởng sản xuất băng vệ sinh và bỉm trẻ em giả tại cơ sở do ông N.V.L (SN 1978) làm chủ. Cơ sở này sản xuất, kinh doanh số lượng lớn hàng giả mạo nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo và NaNu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một dây chuyền sản xuất cùng 121.700 miếng băng vệ sinh Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm NaNu nhập lậu và hơn 10.000 kg nguyên phụ liệu (giấy, bông, keo dán, túi nilon, màng in sẵn nhãn hiệu). Ông N.V.L khai nhận mua nguyên liệu giá rẻ, không hóa đơn, sau đó gia công, đóng gói thành phẩm để bán ra thị trường.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong dây chuyền, tạm giữ toàn bộ hàng hóa và nguyên liệu để xác minh, xử lý theo pháp luật. Vụ việc cho thấy quy mô sản xuất hàng giả lớn, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại cho các thương hiệu uy tín.