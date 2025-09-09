Mỹ chuẩn bị hạ thuế với hàng hóa Nhật, kỳ vọng giảm căng thẳng thương mại

Theo Reuters, ông Ryosei Akazawa – trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật – cho biết mức thuế sửa đổi của Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng bảy ngày kể từ khi được công bố. Thông tin này dựa trên thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 9/9, chính thức hóa sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận thương mại hai bên.

Thỏa thuận được ký hồi tháng 7 đã giảm thuế đối ứng với hàng nhập khẩu Nhật từ 27,5% xuống còn 15%. Nhật Bản cũng cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, hứa hẹn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Việc ký kết này cũng giúp giải tỏa những lo ngại trước đó về thời điểm cắt giảm thuế, vốn gây ra không ít bất ổn cho doanh nghiệp hai nước.

Lĩnh vực nào chưa được hưởng lợi từ thỏa thuận?

Mặc dù thuế quan với ô tô và một số mặt hàng khác được cắt giảm, Nhật Bản vẫn đang thúc đẩy Mỹ mở rộng ưu đãi sang các ngành trọng yếu như dược phẩm và chất bán dẫn. Những lĩnh vực này không nằm trong phạm vi của sắc lệnh vừa được ban hành.

Ông Akazawa nhấn mạnh, các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang tiếp diễn và Nhật Bản kỳ vọng Washington sẽ sớm có cam kết rõ ràng hơn để đảm bảo lợi ích cho những ngành công nghiệp then chốt.

Tác động đến kinh tế và thị trường Nhật Bản ra sao?

Tháng 7 vừa qua, xuất khẩu của Nhật giảm 2,6% so với cùng kỳ, còn 63,4 tỷ USD (tương đương 9,36 nghìn tỷ yen) – mức giảm mạnh nhất trong hơn bốn năm. Các mức thuế cao do Mỹ áp đặt trước đó là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu suy giảm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản biến động mạnh. Chỉ số Nikkei 225 có lúc vượt ngưỡng kỷ lục 44.000 điểm, đạt 44.185,73 trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Ba. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng hạ nhiệt, lùi về 43.533,98 điểm chỉ vài giờ sau. Chỉ số Topix cũng quay đầu giảm 0,5% sau khi từng tăng 0,8%.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn là điểm sáng, hưởng lợi từ kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp Mỹ nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Advantest Corp – nhà cung ứng cho Nvidia – tăng hơn 6%, Screen Holdings tăng 2,6%, còn Sony nhích 0,8%.