Kinh tế 24h: Giá vàng trong nước "bất động" dù giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Giá vàng trong nước "bất động" dù giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Chiều 8/9, giá vàng giao ngay thế giới đạt 3.612 USD/ounce, tăng 25 USD (khoảng 800.000 đồng), lập kỷ lục mới. Theo giới phân tích, báo cáo việc làm Mỹ gây thất vọng, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất trong tháng 9, đã đẩy giá vàng tăng. Đồng USD suy yếu, với chỉ số USD-Index ở 97,6 điểm, cũng là động lực hỗ trợ.

Giá vàng trong nước "bất động"

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giữ ổn định. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết vàng miếng ở 133,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 135,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm nhẹ 300.000 đồng so với ngày 7/9. Vàng nhẫn và trang sức 99,99% ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng, không đổi. Trên thị trường tự do TP.HCM, giá vàng miếng SJC dao động 135,5 triệu đồng/lượng (mua) và 138,5 triệu đồng/lượng (bán), chững lại sau phiên giảm mạnh.

Quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 115,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,7 triệu đồng/lượng. Dù chênh lệch đã thu hẹp, mức này vẫn cao. Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sớm ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24, nhằm quản lý hiệu quả thị trường vàng. NHNN phối hợp các bộ, ngành ngăn chặn rủi ro trong giai đoạn chuyển tiếp cơ chế mới, kỳ vọng thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, đảm bảo ổn định thị trường.

Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng

Ngày 8/9, VN-Index giảm 42 điểm, đóng cửa tại 1.624 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong hơn một tháng, nối tiếp xu hướng đi xuống sau khi chạm mốc 1.700 điểm. Sàn TP.HCM ngập sắc đỏ với 285 cổ phiếu giảm, chỉ 56 mã tăng, 21 mã chạm sàn, trong đó VPB (ngân hàng) là đại diện vốn hóa lớn. Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh, với VPB, EIB chạm sàn, VCB, BID, CTG giảm 1,6-3,3%. Nhóm chứng khoán cũng lao dốc, ORS, VIX, VDS chạm sàn, SSI đảo chiều từ tăng 3% xuống giảm 0,7%.

Các ngành khác như dầu khí (BSR giảm 6,6%), cảng biển (VSC chạm sàn), bất động sản (NVL, PDR, CII giảm trên 5%) chịu áp lực lớn, đặc biệt các mã tăng mạnh trước đó. Ngành thép là điểm sáng hiếm hoi, HPG tăng 0,3% (28.900 đồng), NKG tăng 1,4%. Bất động sản có DXG, AGG lội ngược dòng, VIC, VHM, VRE giữ tham chiếu.

Dù giảm mạnh, thị trường ghi nhận thanh khoản cải thiện, đạt 1,9 tỷ cổ phiếu, tương đương 53.170 tỷ đồng – cao nhất hai tuần. HPG dẫn đầu giao dịch (4.138 tỷ đồng), tiếp theo là SSI, SHB. Khối ngoại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, tập trung vào HPG (10 triệu cổ phiếu), MBB, SSI, VPB, SHB (3-7 triệu cổ phiếu), trái ngược xu hướng bán ròng trước đó. Giới phân tích dự báo VN-Index có thể tiếp tục giảm ngắn hạn, nhưng thanh khoản tăng và động thái mua ròng của khối ngoại là tín hiệu tích cực.

Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng tiêu thụ lớn từ 1/1/2026

Ngày 8/9, Bộ Công Thương họp bàn về giá điện 2 thành phần, áp dụng từ 1/1/2026 cho khách hàng sản xuất lớn (tiêu thụ từ 200.000 kWh/tháng, đấu nối từ 22 kV, thuộc cơ chế mua bán điện trực tiếp - DPPA). Giá điện 2 thành phần tính dựa trên công suất đăng ký và điện năng thực tế, thay vì chỉ tính điện năng tiêu thụ như hiện nay, nhằm phản ánh đúng chi phí sử dụng hạ tầng và sản xuất điện.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh cơ chế này đảm bảo minh bạch, công bằng, thu đủ chi phí ngành điện, nhưng cần nghiên cứu kỹ vì sẽ thay đổi căn bản giá bán điện. Trước mắt, chưa áp dụng cho khách hàng sinh hoạt do yêu cầu thay toàn bộ công tơ đo đếm. Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Cục Điện lực phối hợp EVN hoàn thiện Đề án giá điện 2 thành phần trước 15/10/2025, kèm đánh giá tác động, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. EVN phải xây dựng phần mềm vận hành minh bạch trước 20/10/2025, bám sát Luật Điện lực, Nghị quyết 70 và Nghị định sắp ban hành.

Từ nay đến 31/12, EVN sẽ chạy song song hai hóa đơn: một theo cơ chế hiện hành để thanh toán, một theo giá 2 thành phần để khách hàng tham khảo, tự điều chỉnh. Bộ Công Thương yêu cầu sửa đổi Quyết định 14 và Thông tư 16 để xây dựng khung giá, đảm bảo tính đúng, đủ chi phí, bao gồm truyền tải. Cơ chế này sẽ áp dụng cho mọi khách hàng lớn, hướng tới giá điện theo giờ cao/thấp điểm, tăng công bằng và hiệu quả sử dụng điện.

Tiểu thương kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới từ 1/7/2025, do chưa được tuyên truyền đầy đủ và thiếu hướng dẫn rõ ràng, khiến nhiều hộ tiểu thương lo ngại, tạm ngừng kinh doanh. Họ đề xuất phổ biến chi tiết lộ trình chuyển từ thuế khoán sang kê khai, nêu rõ mức thuế phải nộp, đồng thời gia hạn 5-6 tháng để chuẩn bị.

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết 68-NQ/TW và 198/2025/QH15 yêu cầu xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026, chuyển sang phương thức tự khai, nộp thuế. Bộ đang xây dựng nghị định hướng dẫn, sửa đổi Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân để trình Quốc hội tháng 10/2025, đảm bảo hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi. Cơ quan thuế được chỉ đạo đơn giản hóa quy trình, ứng dụng công nghệ, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích chuyển đổi số qua hóa đơn điện tử và dịch vụ khai, nộp thuế miễn phí trên eTax Mobile.

Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, chatbot, đường dây nóng, phối hợp với các hiệp hội và công ty công nghệ để tư vấn, giảm giá dịch vụ, hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Ngành thuế sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, triển khai chương trình phù hợp từng ngành nghề, quy mô, giúp hộ kinh doanh làm quen với phương thức kê khai mới, đảm bảo thực hiện thuận lợi từ 1/1/2026.