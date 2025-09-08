Hà Nội mở bán căn hộ ‘hàng hiếm’ giá hơn 13,6 triệu/m2, ai được mua?

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà ở xã hội tại dự án (chưa gồm 5% VAT và 2% phí bảo trì) là hơn 13,6 triệu đồng/m2. Giá cho thuê (chưa gồm VAT) là 45.396 đồng/m2/tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 1/10.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm do CTCP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích đất hơn 45.100m2, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Khu nhà ở xã hội Phú Lãm. Ảnh: Hải Phát

Khu nhà gồm 5 tòa cao tầng từ CT01 đến CT05, mỗi tòa 18 tầng, 1 tầng hầm. Tầng 1 bố trí dịch vụ thương mại, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 đến 18 là căn hộ chung cư; tầng hầm dành cho đỗ xe, kỹ thuật; tầng tum (tầng 19) bố trí các hạng mục kỹ thuật và phòng thang.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.902 căn, gồm 1.126 căn nhà ở xã hội để bán, 408 căn cho thuê và 368 căn thương mại.

Trong đợt 2 này, sẽ có 128 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội được mở bán sau 5 năm cho thuê.

Trước đó, vào tháng 1, dự án đã chuyển bán 408 căn hộ thuộc diện cho thuê sau 5 năm, với giá 13,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mua căn hộ không nhiều nên Hà Nội tiếp tục mở bán đợt 2.

Đáng chú ý, không phải ai cũng có thể mua những căn hộ trên tại dự án. Chỉ những khách hàng đã thuê căn hộ tại dự án đủ 5 năm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ mua.