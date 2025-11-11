Kinh tế 24h: Giá vàng tăng tốc, nhà đầu tư ngừng chốt lời

Giá vàng tăng tốc, nhà đầu tư ngừng chốt lời

Giá vàng thế giới tăng 4 phiên liên tiếp, tổng cộng 183 USD/ounce (gần 6 triệu đồng/lượng), hiện dao động 4.120 USD/ounce, tăng 5 USD so phiên trước. Phiên 10/11 tăng mạnh 115 USD – mức cao nhất 4 tuần. Nhịp điều chỉnh từ đỉnh 4.360 USD xuống 3.920 USD đã kết thúc, nhà đầu tư ngừng chốt lời, tích lũy để đón xu hướng mới.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Vàng SJC tăng chậm hơn, chỉ 2,5 triệu đồng/lượng trong 4 phiên, chốt 148,2-150,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch với vàng thế giới thu hẹp từ 22 triệu xuống hơn 19 triệu; vàng nhẫn còn 17 triệu.

Chuyên gia Tim Hayes (Ned Davis Research) nhận định điều chỉnh vừa qua là lành mạnh sau đợt tăng 1.000 USD từ giữa tháng 8. Yếu tố hỗ trợ vẫn mạnh: lạm phát, mua ròng ngân hàng trung ương, kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 12 (xác suất 60%). Thách thức lớn nhất là USD phục hồi sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.

Bạc cũng tăng mạnh, chạm 50,46 USD/ounce – đỉnh 3 tuần. Nếu đóng cửa bền trên 50 USD, bạc có thể vượt trội vàng trong ngắn hạn.

Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến dữ liệu CPI, việc làm bị nghẽn, khó kịp xử lý trước họp Fed tháng 12. Nếu mở cửa sớm, kỳ vọng nới lỏng sẽ củng cố, hỗ trợ vàng và bạc hướng đỉnh mới.

Hộ kinh doanh lúng túng với hàng tồn không hóa đơn chứng từ

Từ năm 2026, khoảng 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước phải chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai, nghĩa là mọi doanh thu, chi phí đều cần hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Quy định này khiến nhiều tiểu thương lúng túng vì lượng hàng tồn kho lớn, chủ yếu nhập tiểu ngạch, qua trung gian hoặc thanh toán tiền mặt, hầu như không có hóa đơn đầu vào.

Tại các chợ Tân Bình, Bà Chiểu (TP HCM) hay Đồng Xuân (Hà Nội), tiểu thương như bà Ngọc Lan, ông Hoàng cho biết hàng nhập từ xưởng nhỏ, chỉ ghi chép tay, nhiều năm tích lũy do sức mua giảm, bỏ thì lỗ, kê khai lại không đủ chứng từ.

Chuyên gia Nguyễn Thị Cúc và Lê Yến nhận định đây là khó khăn khách quan, đề xuất hộ tự kiểm kê hàng tồn ngày 31/12/2025, lập biên bản làm số dư đầu kỳ 2026, loại bỏ hàng lậu, giả; phần còn lại kê khai theo doanh thu bán ra mà không bị truy cứu. Cơ quan thuế cần bổ sung mục riêng trong phần mềm để nhập hàng tồn đầu kỳ, tránh cảnh báo rủi ro.

Với hộ lên doanh nghiệp, hàng không hóa đơn sẽ không được tính chi phí hợp lý; giải pháp tạm thời là tự xuất hóa đơn “bán” cho doanh nghiệp mới hoặc thuê thẩm định giá ghi nhận vốn góp, song cần hướng dẫn cụ thể để đảm bảo minh bạch, tránh ngừng kinh doanh.

UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,7%

Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,7%, từ mức 7,5% trước đó, theo báo cáo Triển vọng kinh tế quý IV công bố ngày 10/11. Lý do chính là kết quả 9 tháng đầu năm vượt kỳ vọng, với GDP tăng 7,85%, nhờ thương mại quốc tế sôi động và sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2% trong 10 tháng, đạt ở tất cả 34 địa phương.

Quý III tăng 8,23%, vượt dự báo của UOB (7,6%) và Bloomberg (7,2%). Dự báo này xếp thứ hai lạc quan nhất, sau HSBC (7,9%), cao hơn IMF (6,5%), World Bank (6,5%), ADB (6,6%). Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại ViPEL ngày 10/10, với đà hiện tại, Việt Nam có thể đạt trên 8% nếu ít biến động, yêu cầu quý IV tăng trên 8,4% tại họp thường kỳ 8/11.

UOB giữ dự báo quý IV ở 7,2%, cảnh báo rủi ro từ thuế Mỹ: đơn hàng xuất khẩu có thể giảm từ 2026 do doanh nghiệp Mỹ hoàn tất đặt hàng sớm tránh thuế, ảnh hưởng sức mua. Về tỷ giá, VND mất giá mạnh thứ hai châu Á (giảm 3,55% so USD trong 9 tháng), UOB dự báo USD/VND ở 26.400 đồng quý IV/2025, hạ xuống 26.300 đồng quý I/2026 và 26.200 đồng quý II/2026, do Fed hạ lãi suất và VND phản ứng chậm. Việt Nam vẫn là nền kinh tế tăng nhanh nhất ASEAN, vượt Indonesia (5%), Malaysia (4,6-5,3%), Singapore (3,52%), Thái Lan (2-3%).