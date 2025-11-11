Đại gia phố thị bỏ việc tiền tỉ về quê, biến nông sản thành “vàng ròng”

Từng lỗ gần 7 tỷ khi về quê khởi nghiệp

Từng rời xa quê nhà hơn 16 năm, Trương Hiểu Kha (đến từ thị trấn Diên Tây, huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp từ con số 0. Trước đó, anh từng kiếm được 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng)/năm, sở hữu cuộc sống nhiều người mơ ước.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi Hiểu Kha phải về quê để chăm sóc người nhà bị bệnh. Lúc đó, trào lưu thương mại điện tử đã phát triển rộng khắp. Nhờ vậy, Hiểu Kha dù ở nông thôn cũng đã có cơ hội trở thành những người đầu tiên trong ngành thương mại điện tử thử nghiệm tại địa phương.

Điều may mắn là quê nhà Diên Tây của anh vốn là một nơi sản xuất nông sản nổi tiếng. Vì vậy, anh đã thành lập thương hiệu SanZhi, tận dụng thương mại điện tử để đưa sản phẩm nông nghiệp đến người mua ở các tỉnh thành khác.

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế lại là một hành trình dài đầy vất vả.

Trong những năm đầu tiên, sản phẩm anh chọn bán là khoai lang. Do sản xuất phân tán và tiêu chuẩn về sản phẩm không đồng nhất nên khởi đầu không mấy suôn sẻ. Lượng hàng không nhiều, phí giao hàng cao. Trong hai năm đầu, nhóm của anh đã lỗ gần 2 triệu NDT (6,8 tỉ đồng).

Đến năm 2017, một phát hiện tình cờ đã giúp Hiểu Kha thoát khỏi tình trạng này. Ở huyện Lưu Dương của anh có một truyền thống nấu món ăn từ trứng và rau tề thái vào ngày 3/3 hàng năm. Bản thân Hiểu Kha sau nhiều năm làm việc xa xứ thường thèm và nhớ hương vị quê nhà.

Nghĩ rằng nhiều đồng hương xa xứ cũng có chung cảm nhận như mình, anh đã tạo ra sản phẩm “Combo trứng và rau tề thái ngày 3/3”, trong đó có cho thêm một số nguyên liệu bổ dưỡng khác như đương quy, gừng tươi, táo đỏ.

Combo này sau khi được đưa lên gian hàng online đã “gây sốt” ngay lập tức, chỉ trong vòng 12 ngày đã bán được hơn 6.000 phần.

Dựa vào thành công ban đầu, Hiểu Kha tiếp tục sáng tạo ra những món ăn mới mang hương vị quê nhà, chủ yếu là các món ăn thường ngày như rau muối chua, tương ớt…

Ý tưởng làm giàu nhờ “hương vị quê nhà”

Vào năm 2018, từng có một sản phẩm đậu phụ lên men đựng trong nồi đất bỗng thu hút một lượng khách hàng khổng lồ, với lượng đơn hàng trung bình mỗi ngày là 5.000 đơn.

Hiểu Kha cho biết, lúc đó anh sử dụng lọ đất sét đặc biệt để đựng sản phẩm, như vậy đậu phụ có thể giữ nguyên hình dạng trong quá trình vận chuyển. Năm đó, hơn 1 triệu lọ đậu phụ lên men đã được bán ra, với doanh số hơn 20 triệu NDT (68,6 tỉ đồng). Thương hiệu SanZhi của Hiểu Kha đã biến lỗ thành lãi, vượt qua ranh giới sống còn để doanh nghiệp tồn tại.

Sau khi tìm ra bí quyết thành công, Hiểu Kha đã liên tiếp phát triển một số món ăn mới, phù hợp để ăn với cơm như dưa chuột chiên giòn, món ăn bà nội trợ, lòng gà chua cay, thịt ốc bươu rang tiêu. Hiện nay, SanZhi có hơn 60 mã sản phẩm. Doanh thu hàng năm trên 100 triệu NDT (hơn 343 tỉ đồng). Trong số đó, lượng bán ra của món dưa chuột muối đạt hơn 1,8 triệu lon.

Ngoài nghiên cứu sản phẩm mới, Hiểu Kha cũng gửi mẫu miễn phí và hợp tác với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để mở rộng độ nhận diện của sản phẩm. Chỉ riêng trên nền tảng video ngắn Douyin, thương hiệu này đã hợp tác với hơn 30.000 người nổi tiếng, qua đó thu hút một lượng truy cập lớn.