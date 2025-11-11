Trung Quốc “chuyển hướng” xuất khẩu thép: Nơi đây trở thành điểm nóng

Saudi Arabia trở thành điểm đến chính của thép Trung Quốc

Xuất khẩu thép sang Saudi Arabia tăng 41% trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, trở thành mức tăng lớn nhất trong các thị trường lớn, theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu hải quan Trung Quốc. Điều này giúp các nhà máy thép Trung Quốc vượt qua dự đoán rằng họ sẽ gặp khó khăn trong năm 2025 do thuế nhập khẩu và các cuộc điều tra chống bán phá giá.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thép dài và ống thép, những sản phẩm thường dùng trong xây dựng và hạ tầng cho thấy chiến lược nhắm vào các dự án phát triển quy mô lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn còn phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư nội địa của Saudi Arabia, vốn đang chuyển hướng từ thành phố tương lai Neom sang AI và sản xuất công nghệ cao.

Xuất khẩu thép Trung Quốc thay đổi như thế nào trước rào cản thương mại?

Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 97,76 triệu tấn, vượt 92,05 triệu tấn cùng kỳ năm 2024, hướng tới mức cao kỷ lục hàng năm. Tuy nhiên, các quốc gia áp thuế hoặc hạn chế nhập khẩu như Việt Nam và Hàn Quốc chứng kiến lượng nhập khẩu giảm, mặc dù vẫn là hai thị trường lớn nhất của Trung Quốc.

Ngược lại, Philippines, Indonesia và Thái Lan ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu mạnh, trong khi Trung Đông và một phần châu Phi nổi lên như những động lực tiêu thụ mới. Theo chuyên gia Jing Zhang từ Wood Mackenzie, các tuyến xuất khẩu đang chuyển dần về phía Trung Đông và châu Phi, phản ánh sự điều chỉnh chiến lược để tránh rào cản thương mại và tận dụng nhu cầu cơ sở hạ tầng tại các thị trường này.

Hiện tại, chiến lược xuất khẩu của Trung Quốc đang mang lại hiệu quả, nhưng các yếu tố dài hạn vẫn còn nhiều thách thức. Nhu cầu thép từ Trung Đông có thể giảm nếu các dự án lớn bị hoãn, trong khi tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á sẽ quyết định mức tiêu thụ thép tiếp tục ổn định hay không.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế nội địa Trung Quốc vẫn còn yếu, với hiện tượng “nội quyền" cạnh tranh khốc liệt tự phá hủy trong ngành sản xuất. Mặc dù giá tiêu dùng Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 10 nhờ nhu cầu từ các kỳ nghỉ, các nhà kinh tế vẫn cảnh báo rằng sự phục hồi này có thể chỉ mang tính tạm thời.