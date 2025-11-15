Kinh tế 24h: Giá vàng suy yếu, loạt tín hiệu xấu bủa vây thị trường

Giá vàng suy yếu, loạt tín hiệu xấu bủa vây thị trường

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh trong phiên cuối tuần 10-14/11, chấm dứt hoàn toàn chuỗi tăng nóng trước đó. Từ mức đỉnh 4.245 USD/ounce giữa ngày 13/11, vàng giao ngay giảm tới 163 USD chỉ trong chưa đầy hai ngày, chốt tuần ở 4.082 USD/ounce, riêng phiên 14/11 đã mất tới 130 USD (-3,1%).

Giá vàng suy yếu

Sự đảo chiều xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật chấm dứt 43 ngày đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử vào trưa 13/11. Trước đó, nhà đầu tư đặt cược mạnh vào khả năng Fed hạ lãi suất tháng 12 (xác suất từng lên 65%) khi kỳ vọng số liệu kinh tế xấu sẽ được công bố sau mở cửa chính phủ.

Tuy nhiên, hàng loạt phát biểu cứng rắn từ các chủ tịch Fed khu vực (Musalem, Hammack, Kashkari) cùng làn sóng chốt lời và bán khống đã khiến xác suất cắt giảm lãi suất giảm còn 53,9%, kéo vàng, chứng khoán Mỹ và tiền số cùng sụp đổ (Bitcoin có lúc giảm 7% xuống 95.000 USD).

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chỉ trong ngày 14/11 sau khi đã tăng 5,5 triệu trong ba phiên đầu tuần, chốt ở mức 151,2-153,2 triệu đồng/lượng; sáng 15/11 dự kiến giảm tiếp 1-2 triệu đồng/lượng theo thế giới. Dù ngắn hạn chịu nhiều tín hiệu xấu, vàng vẫn ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp và được đánh giá vẫn có nền tảng dài hạn nhờ USD yếu, bất ổn địa chính trị, nhu cầu vàng vật chất cao từ châu Á và ngân hàng trung ương toàn cầu.

Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

Ngày 14/11/2025, Mỹ và Thụy Sĩ chính thức công bố đạt thỏa thuận thương mại quan trọng, kết thúc nhiều tháng căng thẳng. Mỹ giảm mạnh thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa Thụy Sĩ từ mức 39% (áp dụng hồi tháng 7 dưới thời Tổng thống Donald Trump) xuống còn 15%, đưa Thụy Sĩ ngang hàng với EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đổi lại, Thụy Sĩ cam kết đầu tư tới 200 tỷ USD vào Mỹ đến năm 2028, tập trung mạnh vào dược phẩm, công nghệ y tế (Roche đã rót 50 tỷ USD từ đầu năm), luyện vàng và thiết bị đường ray. Đồng thời, Thụy Sĩ mở cửa thị trường bằng cách miễn thuế nhập khẩu hoàn toàn cho sản phẩm công nghiệp Mỹ, cá, hải sản, nông sản không nhạy cảm, cùng hạn ngạch miễn thuế cho 500 tấn thịt bò, 1.000 tấn thịt bò rừng và 1.500 tấn thịt gia cầm Mỹ.

Thỏa thuận được đàm phán từ tháng 4 và được Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đánh giá sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngành sản xuất Mỹ, đồng thời giúp Thụy Sĩ – nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu đồng hồ, dược phẩm, kim loại quý, chocolate – tránh được sức ép thuế quan nặng nề nhất. Ngay sau công bố, đồng franc Thụy Sĩ tăng 0,4% so với USD. Chi tiết thỏa thuận sẽ sớm được Nhà Trắng công bố chính thức.

Đại biểu Quốc hội: Cần tăng gấp đôi mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Chiều 14/11/2025, tại phiên thảo luận Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mạnh hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ mức hiện hành 125 triệu đồng lên 200-250 triệu đồng/người.

Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Phó trưởng đoàn Sơn La) cho rằng mức 125 triệu đồng đã áp dụng từ năm 2022 là quá thấp, không còn phù hợp với thu nhập và quy mô tiền gửi hiện nay. Bà đề nghị tăng lên 200-250 triệu đồng, đồng thời quy định thời hạn chi trả tối đa 30 ngày (theo chuẩn IADI). Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cũng đồng tình, nhấn mạnh cần có nguyên tắc, căn cứ rõ ràng để Thống đốc NHNN điều chỉnh hạn mức linh hoạt dựa trên thu nhập bình quân, số dư tiền gửi và khả năng tài chính của quỹ bảo hiểm.

Về phí bảo hiểm, bà Hoàng Thị Đôi chỉ trích việc thu phí đồng hạng (các ngân hàng nộp cùng mức phí dù rủi ro khác nhau) là không công bằng, không khuyến khích quản trị tốt. Bà dẫn chứng 70-75% quốc gia trên thế giới và hầu hết nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines) đã áp dụng thu phí theo mức độ rủi ro, đề nghị Việt Nam xây dựng lộ trình chuyển đổi trước 2030.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu ý kiến, khẳng định sẽ rà soát để đề xuất hạn mức phù hợp, đồng thời từng bước áp dụng thu phí phân biệt theo rủi ro khi đủ điều kiện. Dự thảo luật cũng đang bổ sung các chính sách tăng cường năng lực tài chính cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tạo nền tảng nâng hạn mức trong tương lai.

Dự kiến Quốc hội thông qua Luật vào ngày 10/12/2025.

Cổ phiếu Novaland và Hoàng Anh Gia Lai tăng trần

Phiên giao dịch ngày 14/11/2025, VN-Index tăng hơn 4 điểm, đóng cửa ở 1.635,1 điểm dù buổi sáng từng giảm sâu hơn 8 điểm. Hai cổ phiếu nổi bật nhất thị trường là NVL của Novaland và HAG của Hoàng Anh Gia Lai đều tăng kịch trần và góp mặt trong nhóm kéo chỉ số mạnh nhất.

NVL chốt ở mức trần 14.150 đồng (tăng 6,87%), thanh khoản hơn 316 tỷ đồng, trở lại vùng giá gần ba tuần trước nhờ thông tin Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận 204 căn thấp tầng tại dự án Aqua City đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Lũy kế 10 tháng, dự án trọng điểm này đã có gần 2.400 sản phẩm được phép ký hợp đồng mua bán.

Cùng lúc, HAG tăng trần lên 17.650 đồng – mức cao nhất hơn 10 năm qua (từ giữa tháng 6/2015), với khối lượng kỷ lục 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 666 tỷ đồng giao dịch (xếp thứ 5 HoSE). Đà tăng được hỗ trợ bởi kế hoạch niêm yết hai công ty con trong 2026-2027, đồng thời mở rộng mạnh diện tích trồng cà phê, sầu riêng và xây dựng nhà máy, kho đông lạnh quy mô lớn, hướng tới mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng năm 2028.

Dù VN-Index hồi phục nhờ nhóm trụ và một số mã vừa-nhỏ, thị trường vẫn chưa đồng thuận cao (153 mã tăng so với 138 mã giảm), thanh khoản giảm phiên thứ hai liên tiếp xuống hơn 20.800 tỷ đồng và khối ngoại bán ròng 672 tỷ đồng (phiên thứ 8 liên tiếp). Sau 4 tuần điều chỉnh, chỉ số đã lấy lại hơn 36 điểm nhưng dòng tiền phân hóa mạnh, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.