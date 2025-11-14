Động thái mới của Youtuber giàu nhất thế giới

MrBeast (Jimmy Donaldson), 27 tuổi, hiện là YouTuber được theo dõi nhiều nhất thế giới, với số người theo dõi vượt cả dân số Mỹ. Anh nổi tiếng với các thử thách quy mô lớn và các hoạt động từ thiện gây tiếng vang toàn cầu.

Theo Donaldson, Trung Đông là nơi tập trung lượng fan rất lớn của anh. Khoảng 70% người theo dõi của MrBeast đến từ ngoài nước Mỹ và Saudi Arabia trở thành lựa chọn tự nhiên nhờ hệ thống studio rộng rãi, phù hợp để quay mùa video mới.

Sự xuất hiện của MrBeast tại Riyadh cũng khớp với chiến lược thu hút người nổi tiếng quốc tế và đa dạng hóa nền kinh tế vốn dựa vào dầu mỏ của Saudi Arabia.

Công viên mang tên "Vùng đất Quái thú" sẽ mở cửa đến ngày 27/12 như một phần của Mùa Riyadh, lễ hội giải trí và du lịch thường niên của vương quốc.

“Beast Land” có gì thu hút người tham gia?

Công viên “Beast Land” sẽ mở cửa đến ngày 27/12 trong khuôn khổ lễ hội Riyadh Season. Ngay trong ngày khai trương, hàng loạt gia đình và bạn trẻ đã đổ về đây để theo dõi màn ra mắt đầy năng lượng của MrBeast.

Địa điểm mang phong cách các video nổi tiếng của anh: những đường đua chướng ngại vật cỡ lớn, nơi người chơi thi đấu để giành giải thưởng tiền mặt. Tại sự kiện, MrBeast xuất hiện trên sân khấu giữa hiệu ứng pháo hoa, laser và drone sau màn đếm ngược trên màn hình lớn.

Mỗi ngày, người chơi điểm cao nhất có thể nhận 7.000 riyal (khoảng 1.866 USD). Người có số điểm cao nhất trong suốt 45 ngày sẽ được thưởng 1 triệu riyal (hơn 266.000 USD). Lối vào công viên được thiết kế như đầu hổ xanh khổng lồ – biểu tượng quen thuộc của MrBeast – bao quanh bởi ánh đèn neon và các khu trò chơi theo chủ đề.

Gần 75% dân số Saudi Arabia dưới 35 tuổi – nhóm khán giả cốt lõi của MrBeast. Tỷ lệ dùng smartphone của quốc gia này trên 98%, internet gần như bao phủ toàn dân. Theo PwC, người Saudi thuộc nhóm “người tiêu thụ nội dung mạnh nhất thế giới”.

Saudi Arabia đặt ngành giải trí là một trong những trụ cột của chương trình chuyển đổi kinh tế Vision 2030. Bên cạnh các sự kiện quốc tế, nước này đang phát triển những khu dự án quy mô lớn như Qiddiya – “thành phố giải trí” tương lai gồm công viên chủ đề, sân thể thao, đường đua mô tô thể thao và nhiều hạng mục lớn khác.

Sự kiện “Beast Land” được xem là phần tiếp nối trong nỗ lực đưa Saudi trở thành điểm đến giải trí hàng đầu khu vực và thế giới.

Những con số ấn tượng nào cho thấy sức ảnh hưởng của MrBeast?

MrBeast hiện sở hữu hơn 450 triệu người đăng ký trên YouTube và vừa vượt mốc 100 tỷ lượt xem trong tháng này.

Sức ảnh hưởng toàn cầu của anh là lý do khiến các quốc gia, thương hiệu và sự kiện lớn muốn hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh thị trường giải trí đang cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút giới trẻ.

MrBeast bắt đầu hành trình YouTube khi mới 12 tuổi với tài khoản có tên "MrBeast6000". Thành công đầu tiên của MrBeast đến năm 2017 với video "Đếm đến 100.000", một video mất 44 giờ để quay và đã thu hút hơn 31 triệu lượt xem. Kể từ đó, MrBeast trở thành một gương mặt nổi bật trên nền tảng YouTube với những thử thách kịch tính, chương trình quà tặng quy mô lớn và làm từ thiện.

Thành công về tài chính của MrBeast đến từ hệ sinh thái kinh doanh bùng nổ xây dựng quanh kênh YouTube của mình.

Thu nhập của MrBeast bao gồm doanh thu quảng cáo từ hàng tỷ lượt xem, các hợp đồng tài trợ đắt giá và bán những sản phẩm của riêng mình. Theo Brandvm, MrBeast có thể tính phí hơn 1 triệu USD cho một vị trí tài trợ chính trong các video.

Theo thống kê của Socialblade, kênh YouTube MrBeast có thể mang về cho doanh nhân 27 tuổi số tiền từ 818 triệu USD đến 13 triệu USD mỗi tháng và 9,1 triệu USD đến 145 triệu USD mỗi năm.

Nhà sáng tạo nội dung số còn sở hữu các kênh khác như MrBeast Gaming, Beast Reacts và MrBeast Philanthropy với hàng trăm triệu lượt đăng ký theo dõi. Những kênh này cũng mang về số tiền lớn.

Ngoài YouTube, MrBeast còn lấn sân sang hoạt động kinh doanh với một loạt các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.