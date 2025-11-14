Động thái lạ của ông Trump: Chuẩn bị cắt thuế mạnh tay

Vì sao ông Trump muốn giảm mạnh thuế nhập khẩu thực phẩm?

Chính quyền Trump đang chuẩn bị các đợt cắt giảm thuế đáng kể nhằm giải quyết nỗi lo của cử tri về giá cả leo thang. Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Trump cho biết muốn hạ thuế với cà phê, chuối và nhiều thực phẩm khác – những mặt hàng có tỷ lệ tiêu thụ cao tại Mỹ nhưng đa phần phải nhập khẩu.

Động thái này được xem là phản ứng nhanh sau kết quả bầu cử tuần trước, khi nhiều bang và địa phương quan trọng chứng kiến chiến thắng của các ứng viên Dân chủ nhờ tập trung vào vấn đề giá cả và khả năng chi trả của người dân. Việc hạ thuế được kỳ vọng giúp giảm chi phí sinh hoạt – vấn đề đang tác động trực tiếp tới sự ủng hộ dành cho ông Trump.

Ngoài tuyên bố của Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng xác nhận chính quyền đang xem xét giảm thuế với những mặt hàng “Mỹ không tự sản xuất”, như cà phê, chuối và một số loại trái cây khác vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các gói thuế quan toàn cầu.

Những thỏa thuận thương mại mới gồm những gì?

Cùng với việc giảm thuế, Mỹ sẽ ký loạt thỏa thuận khung với Argentina, Guatemala, El Salvador và Ecuador. Đây đều là các nước xuất khẩu thực phẩm lớn, đặc biệt là thịt bò, cà phê và chuối – những sản phẩm hiện chiếm phần đáng kể trong giỏ hàng của người tiêu dùng Mỹ.

Theo thông tin được công bố, những thỏa thuận này sẽ giảm bớt rào cản thương mại, mở đường để thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ với mức thuế thấp hơn. Mục tiêu là giúp giảm giá hàng tạp hóa, vốn đã tăng mạnh trong thời gian dài do chính sách thuế của Mỹ với hàng hóa từ nhiều khu vực.

Ngoài ra, ông Trump cũng hé lộ khả năng mở rộng các trường hợp miễn thuế cho nhiều mặt hàng phổ biến. Điều này có thể giúp thu hẹp tác động của các đợt áp thuế trước đó và tạo áp lực giảm giá trong hệ thống bán lẻ.

Các động thái này gắn với lo ngại chính trị nào?

Trong bối cảnh lạm phát và giá cả sinh hoạt vẫn là chủ đề nóng, Đảng Cộng hòa được cho là đã chịu nhiều thất bại bầu cử gần đây vì không thuyết phục được cử tri về năng lực giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, việc giảm thuế nhập khẩu và hạ giá thực phẩm được xem là cách ông Trump muốn trấn an người dân.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump gần đây cũng thừa nhận rằng người tiêu dùng Mỹ “đang trả một phần” cho các chính sách thuế quan của ông. Điều này làm gia tăng áp lực về tính hợp lý của các gói thuế trước đó, vốn đang đối mặt với phán quyết quan trọng từ Tòa án Tối cao.

Trong phiên điều trần đang thu hút sự chú ý, 6 thẩm phán gồm cả nghiêng về tự do và bảo thủ đã đặt câu hỏi nghi ngờ về thẩm quyền của Tổng thống trong việc áp đặt các mức thuế rộng như vậy. Nếu Tòa không ủng hộ ông Trump, chính quyền nhiều khả năng sẽ phải tìm cách khác để duy trì mục tiêu thương mại của mình.