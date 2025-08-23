Giá vàng chiều 23/8: Tăng dữ dội lên mốc cao nhất lịch sử, cảnh tượng “lạ” trên phố vàng Hà Nội

Giá vàng tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay tiếp tục tăng hàng triệu đồng, vượt lên mốc cao nhất lịch sử là 126,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn nhiều thương hiệu cũng tiến sát mốc 122 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16h ngày 23/8, vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua, chênh lệch mua bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng cao chưa từng thấy.

Cùng với đó, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng theo giá vàng miếng cả triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của thương hiệu này ở mức 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Doji tiến sát mốc 122 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 118,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng như “vũ bão” và chốt tuần ở mức 3.370,3 USD/ounce, tăng 33USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,8 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế, phí.

Như vậy, giá vàng thế giới cao hơn giá vàng miếng SJC trong nước gần 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn của các thương hiệu lớn gần 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Cảnh tượng lạ trên phố vàng Hà Nội

Hôm nay, khi giá vàng tăng dữ dội và lập đỉnh mới, hàng trăm người lại nuối đuôi nhau xếp hàng mua bán vàng trên một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Đến cửa hàng vào lúc 9 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hương (Hà Nội) nhận được số phiếu thứ 86 của một cửa hàng kinh doanh vàng có tiếng trên phố vàng. Bà cho biết, mỗi người hôm nay được mua tối đa 2 chỉ vàng.

“Tôi có khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng. Hàng tháng, sau khi nhận lãi hơn 5 triệu đồng và tiền lương hưu là 9 triệu nữa, tôi đi mua luôn 1 chỉ vàng, còn đâu chi tiêu lặt vặt số còn lại. Con cháu nó nuôi, có phải tiêu gì đến tiền đâu. Mấy hôm trước tôi mua phần của tôi rồi, nay là mua hộ con gái tôi đấy”, bà Hương nói.

Lượng khách kéo đến mua vàng tập trung ở một số cửa hàng lớn trong những ngày vàng tăng giá.

Theo bà Hương, không ai biết giá vàng sẽ tăng hay giảm nên bà chỉ mua vàng theo kiểu tích luỹ từng ít một, không dồn tất tiền vào vàng.

“Ngày trước, thấy giá vàng tăng cao, nhiều người đổ xô đi mua, tôi cũng từng dồn hết tiền mua vàng, giá lúc đấy là 49 triệu đồng/lượng. Sau này, vàng cứ xuống mãi, chỉ có 36-37 triệu đồng/lượng. Cần tiền nên tôi phải mang bán, lỗ mỗi lượng 12-13 triệu đồng đấy. Nên giờ cứ ăn chắc mặc bền, khoản 1 tỷ kia tôi cứ để cố định ở đó lấy lãi. Hàng tháng tích cóp được ít nào mua vàng ít đó làm của để dành thôi”, bà Hương chia sẻ.

Mặc dù đến cửa hàng lúc vừa mới mở cửa nhưng bà Hương vẫn phải xếp hàng sau 85 người.

Là người mua được 2 chỉ vàng và ra khỏi cửa hàng sớm nhất, bà Tuyết cho biết, đây là ngày thứ 4 bà đi xếp hàng mua vàng và là ngày bà mua được nhiều nhất.

“Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng bắt xe ôm lên đây mua, mỗi ngày được 1 chỉ, riêng hôm nay mua được 2 chỉ. Cửa hàng thì bé, khách thì đông nên tôi phải đi từ 7 giờ sáng lên xếp hàng đến 9 giờ, cửa hàng mở cửa là vào mua luôn rồi về cho đỡ nắng. Mấy hôm nay, hôm nào cũng đông nghịt, sau tôi phải có cả trăm người xếp hàng mua vàng”, bà Tuyết nói.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng vào ngày hôm nay.

Thấy giá vàng tăng cao, chị Kim Ánh (Hà Nội) liền mang vàng đi bán và tỏ ra khá bất ngờ vì lượng người xếp hàng mua vàng quá đông, ngoài sức tưởng tượng của chị.

“Tôi mua vàng cách đây 2 năm, giá 67 thì phải. Giờ thấy giá tăng lên gần gấp đôi nên mang bán. Lạ thật, sao giá cao thế sao mọi người vẫn xếp hàng mua đông thế nhỉ? Tôi mà có vàng là tôi bán hết rồi đấy”, chị Ánh tỏ vẻ bất ngờ.

Khu vực thanh toán cũng khá đông đúc.

Theo quan sát, lượng người đến cửa hàng chủ yếu để mua vàng. Một số cửa hàng khách phải đứng chờ từ quầy thu ngân ra tận ngoài vỉa hè. Một số cửa hàng khác có ghế ngồi nhưng cũng đông không kém, hầu như chật kín cả lối ra vào.

Tuy nhiên, đa số khách hàng tập trung ở một vài cửa hàng vàng có thương hiệu lớn, các cửa hàng nhỏ hơn rất vắng vẻ. Đặc biệt, không có cửa hàng nào có vàng miếng SJC để bán khiến nhiều người ra về đầy tiếc nuối vì không mua được vàng.