Dự báo mới nhất về thị trường chứng khoán sau phiên lao dốc 42,53 điểm

Phiên giao dịch cuối tuần (22-8), thị trường chứng khoán bất ngờ "lao dốc", VN-Index mất hơn 42,53 điểm với hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn giảm sâu, thậm chí kịch sàn. Dù vậy, tính chung cả tuần, chỉ số vẫn tăng 0,95%, dừng ở 1.645 điểm. VN30 cũng tăng 1,73% lên 1.814 điểm, còn HNX-Index khép lại ở mức 272 điểm.

Điểm sáng đáng chú ý là thanh khoản thị trường bùng nổ, lập kỷ lục mới với tổng giá trị giao dịch đạt 282.000 tỉ đồng trong tuần, tương đương bình quân mỗi phiên gần 56.000 tỉ đồng. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE cũng tăng hơn 9% so với tuần trước, trung bình đạt 1,9 tỉ cổ phiếu/phiên.

Trái lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị hơn 7.600 tỉ đồng trên HoSE. Riêng trong phiên cuối tuần, áp lực bán tháo đưa thanh khoản vọt lên tới 2,7 tỉ USD.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại liệu đà giảm cuối tuần chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn hay báo hiệu một nhịp giảm sâu.

Tổng hợp và dự báo thị trường chứng khoần tuần tới

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS, sau chuỗi tăng nóng, thị trường đang phát đi tín hiệu tạo đỉnh. VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.600 điểm. "Hoạt động đầu cơ gia tăng, nhiều cổ phiếu đã lên vùng rủi ro. Sau giai đoạn tăng nóng, các vị thế ngắn hạn sẽ yếu đi, thị trường phải quay lại bám vào định giá cơ bản và kỳ vọng lợi nhuận quý III" - báo cáo nêu.

VN-Index có phiên lao dốc mạnh vào cuối tuần nhưng vẫn đứng trên vùng tâm lý 1.600 điểm

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Pinetree, cũng cho rằng việc tập trung dòng tiền vào nhóm trụ giữ chỉ số khiến nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vừa và nhỏ không có lãi, thậm chí thua lỗ. Theo ông, trong ngắn hạn VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.570 – 1.580 điểm trước khi tìm lại động lực tăng mới.

"Sau khi tăng nóng gần 4 tháng, một nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn là bình thường. Đây không phải tín hiệu xấu mà giúp thị trường cân bằng lại. Tuần tới sẽ phân hóa mạnh, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm sâu có cơ hội hồi phục, trong khi nhóm ngân hàng và bluechip tăng nóng sẽ tiếp tục chịu áp lực bán" - ông Học nói.

Dự báo thị trường chứng khoán tăng vượt mọi kịch bản?

Chia sẻ trên trang cá nhân hôm 23-8, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment, cho rằng yếu tố cần theo dõi không phải là vài chục điểm tăng giảm của chỉ số, mà là dòng tiền và thanh khoản.

"Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu cắt giảm lãi suất trong tháng 9-2025 và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, thị trường còn nhiều dư địa đi lên. Thanh khoản hiện đã gấp 2-3 lần so với giai đoạn 2020-2021, định giá mới đi được nửa chặng đường. VN-Index hoàn toàn có thể vượt xa mọi kịch bản mà nhà đầu tư hình dung" – ông nhận định.

Ông Lã Giang Trung, một người dày dạn kinh nghiệm "chứng trường". Chuyên gia này thường ít đưa ra những dự báo về thị trường. Tuy nhiên, những nhận định của ông đưa ra hầu hết đều có mức độ chính xác cao.

Cụ thể, hồi năm 2022, ông Trung là một trong số ít chuyên gia dự báo VN-Index có thể rơi từ vùng 1.500 điểm về vùng 900 điểm khi FED siết chặt chính sách lãi suất để kiểm soát lạm phát, và thực tế thị trường đã diễn biến đúng như vậy.

Cuối năm 2022, ông đánh giá giai đoạn xấu nhất đã qua và bước vào chu kỳ hồi phục suốt 2 năm 2023-2024.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Nhìn chung, theo các chuyên gia, phiên giảm mạnh cuối tuần cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn "thử lửa" sau chuỗi tăng dài. Sự phân hóa sẽ diễn ra rõ rệt hơn: nhóm ngân hàng, chứng khoán hay các mã vốn hóa lớn có thể chịu áp lực chốt lời, trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là các mã chưa tăng nhiều, có cơ hội hồi phục.

Điểm tích cực là thanh khoản thị trường đạt mức kỷ lục, phản ánh dòng tiền vẫn ở lại, chưa rút hẳn ra ngoài. Đây là cơ sở để tin rằng nhịp điều chỉnh hiện tại mang tính kỹ thuật, giúp thị trường tích lũy cho một chu kỳ tăng mới.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là thời điểm cần quản trị rủi ro, tránh mua đuổi vào nhóm cổ phiếu đã tăng nóng, đồng thời cân nhắc chốt lời dần các vị thế đã đạt kỳ vọng. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể coi nhịp điều chỉnh là cơ hội tái cơ cấu danh mục, ưu tiên nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhìn tổng thể, VN-Index vẫn duy trì trên vùng tâm lý 1.600 điểm. Nếu dòng tiền tiếp tục dồi dào và chính sách vĩ mô ủng hộ, khả năng hình thành mặt bằng giá mới trong quý III – IV là điều không loại trừ.