Kinh tế 24h: Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp khi S&P 500 và Nasdaq Composite đạt đỉnh mới, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Ngày 13/8, chỉ số DJIA tăng 1% lên 44.922 điểm, S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq Composite tăng 0,1%.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Dữ liệu lạm phát tháng 7 cho thấy CPI chỉ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo, củng cố khả năng Fed hạ lãi suất 0,25% trong tháng 9, với xác suất gần 100% theo FedWatch Tool.

Mặc dù cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Alphabet, Microsoft giảm sau phiên tăng mạnh, cổ phiếu Apple tăng 1,6% nhờ kế hoạch lấn sân sang robot AI và thiết bị thông minh. Nhóm cổ phiếu y tế cũng tăng 1,6%, dẫn đầu S&P 500. Trong khi đó, CoreWeave giảm 21% do lỗ ròng lớn, còn Paramount Skydance tăng 36,7% nhờ hợp đồng phát sóng độc quyền UFC.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhấn mạnh cần đánh giá tác động dài hạn của thuế nhập khẩu lên lạm phát để quyết định thời điểm hạ lãi suất. Theo Katherine Bordlemay từ Goldman Sachs, kết quả kinh doanh vẫn là yếu tố cốt lõi thúc đẩy thị trường.

Nghịch lý giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC

Ngày 12/8/2025, giá vàng thế giới giảm sâu gần 50 USD/ounce, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước không biến động, giữ ở mức 122,70–123,90 triệu đồng/lượng (mua vào–bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC và các thương hiệu khác giảm nhẹ 300–500 ngàn đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.060–26.450 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC.

Gía vàng thế giới và trong nước diễn biến không đồng pha. Ảnh minh hoạ

Giá vàng thế giới sáng 13/8 tăng nhẹ, giao ngay đạt 3.347,34 USD/ounce, nhưng hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,2% còn 3.399 USD/ounce. Dù biến động mạnh, vàng vẫn hấp dẫn nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 và 12, sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tăng 0,2% trong tháng gần nhất và 2,7% trong 12 tháng qua. Lãi suất USD thấp thường thúc đẩy giá vàng, vì vàng là tài sản không sinh lợi suất.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới chịu áp lực từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp thuế cao với vàng nhập khẩu, sau khi thông tin áp thuế đẩy giá vàng đạt kỷ lục trước đó. Chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ biến động trong biên độ hẹp nếu chính sách thuế không thay đổi.

Trong nước, giá vàng miếng SJC “đứng im” bất chấp biến động quốc tế, tạo nghịch lý. Giá vàng nhẫn SJC và các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 116,50–120,00 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư đang chờ thêm dữ liệu kinh tế như chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ Mỹ để đánh giá xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Phó thủ tướng yêu cầu áp dụng bảng giá đất thống nhất cả nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu áp dụng bảng giá đất thống nhất toàn quốc, điều chỉnh theo dữ liệu thị trường, giữ nguyên hệ số giá đất nếu chưa có chính sách mới. Phát biểu tại cuộc họp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 13/8, ông nhấn mạnh nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định, áp dụng cho mọi giao dịch. Địa phương được giao điều chỉnh giá đất để đảm bảo công bằng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất hai phương án sửa đổi. Phương án một: Chính phủ ban hành bảng giá đất 5 năm/lần theo khu vực, vị trí, thậm chí từng thửa đất nếu có bản đồ địa chính số. UBND cấp tỉnh có thể bổ sung bảng giá trong năm khi cần. Phương án hai: bỏ giá đất cụ thể, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) hàng năm. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 yêu cầu định giá theo thị trường nhưng bảng giá đất không bắt buộc sát giá thị trường, dẫn đến bất cập, đặc biệt là chênh lệch lớn giữa giá đất ở và nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa xác định nghĩa vụ tài chính dựa trên bảng giá đất và hệ số sử dụng đất, đồng thời làm rõ tiêu chí đấu giá và đấu thầu. Ông đề xuất chính sách “mở cửa có chọn lọc” cho thị trường bất động sản, cho phép nhà khoa học, doanh nhân, người nước ngoài yêu nước tiếp cận đất đai, nhưng vẫn đảm bảo an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, ông yêu cầu thuế bất động sản tập trung vào đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ, thay vì các dự án phát triển hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân và giải quyết dứt điểm các dự án đất đai còn vướng mắc.

Chứng khoán có chuỗi tăng dài nhất từ đầu năm

VN-Index ghi nhận chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp, dài nhất từ đầu năm 2025, tích lũy 116 điểm, đóng cửa ngày 13/8 tại 1.611 điểm. Dù có lúc giảm mạnh 23 điểm, dòng tiền giải ngân mạnh khi giá hạ đã giúp chỉ số đảo chiều, tăng hơn 3 điểm. Thị trường sôi động với giá trị giao dịch đạt 56.000 tỷ đồng, cao thứ ba trong lịch sử 25 năm chứng khoán Việt Nam, với 1,95 tỷ cổ phiếu được sang tay.

Dòng tiền lan tỏa khắp các ngành, đặc biệt ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ. Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng, với MBB, CTG, LPB, SHB, ACB nằm trong top 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất. Nhóm chứng khoán bứt phá, MBS và APS chốt phiên giá trần, trong khi bất động sản có HDG, NLG, CII, NBB tăng hết biên độ. Các mã vừa và nhỏ như KDH, DIG, SCR, HQC, DXS cũng tăng trên 2%. Tuy nhiên, cổ phiếu liên quan Vingroup phân hóa: VIC tăng nhẹ 0,4%, VHM, VRE giữ tham chiếu, còn VPL giảm 0,8%.

Theo phân tích, VN-Index kiểm định thành công mốc 1.600 điểm, vượt kháng cự 1.610 điểm, kết hợp dòng tiền “khỏe” giúp thị trường duy trì trạng thái hưng phấn. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp, rút khoảng 1.500 tỷ đồng, tập trung vào FPT (hơn 10 triệu cổ phiếu), SSI, HPG, MWG.

Dự đoán thị trường có thể tiếp tục tăng nhờ lực cầu mạnh và tâm lý tích cực. Tuy nhiên, áp lực chốt lời và động thái bán ròng của khối ngoại là yếu tố cần theo dõi để đánh giá xu hướng sắp tới.

Bamboo Airways có Chủ tịch và CEO mới

Bamboo Airways vừa bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm làm Chủ tịch HĐQT và ông Trương Phương Thành làm Tổng giám đốc (CEO) từ ngày 13/8/2025, sau khi ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Lương Hoài Nam từ nhiệm vì lý do cá nhân. Thông tin được Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt công bố cuối ngày 13/8.

Ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, trở thành cổ đông lớn nhất và từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, sau đó là Phó chủ tịch Thường trực. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong quản trị và điều hành, đặc biệt trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện của hãng. Việc bổ nhiệm ông Sâm làm Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo sự ổn định và thông suốt trong hoạt động điều hành.

Ông Trương Phương Thành, một chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn. Ông gắn bó với Bamboo Airways từ năm 2019 đến 2024 với vai trò Phó tổng giám đốc, phụ trách các mảng quan trọng như khai thác mặt đất, góp phần nâng cao chỉ số đúng giờ và trải nghiệm khách hàng. Từ tháng 6/2025, ông trở lại vị trí Phó tổng giám đốc trước khi được bổ nhiệm làm CEO.

Việc thay đổi lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng tới ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác. Sự bổ nhiệm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi, cải thiện chất lượng dịch vụ và củng cố vị thế của hãng trên thị trường hàng không Việt Nam.