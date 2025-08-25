Nuôi con “toàn thân là thuốc”, kiếm hơn 200 tỷ/năm dễ như chơi

1001 ý tưởng sáng tạo để nuôi loài “toàn thân là thuốc”

Huan Guo Hong, một nông dân đến từ Giang Tô, Trung Quốc đã trở thành tỷ phú nhờ nuôi ba ba. Ban đầu, anh kiếm sống bằng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên khi thị trường bị bão hòa, anh nhận ra mình phải chọn nuôi một loài khác để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Năm 2016, anh có dịp đến Chiết Giang và tình cờ phát hiện ra một cơ hội kinh doanh mới. Người dân ở đây rất thích ăn ba ba, trong hầu hết các nhà hàng, các món làm từ ba ba đều có giá rất cao, hơn 20 NDT (71.500đ)/kg vào thời điểm đó.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, ba ba còn là một sinh vật mà mọi bộ phận của chúng đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, từ mai, đầu, thịt, máu cho đến mật.

Nhưng vào thời điểm đó, số lượng người nuôi ba ba khá ít, áp lực cạnh tranh nhỏ, triển vọng thị trường lớn nên anh Hong quyết định thử chuyển hướng sang nuôi loài “sinh lời” này.

Sau khi trở về quê nhà, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình để cải tạo lại trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng trước đó. Anh thậm chí còn vay mượn người thân bạn bè để chuẩn bị nuôi ba ba.

Là người đầu tiên dám thử nuôi ba ba ở địa phương, anh đã nhanh chóng gặt hái được thành quả. Anh dành 9 tháng để ấp hơn 20.000 trứng ba ba và kiếm được hơn 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) nhờ mẻ trứng đầu tiên.

Sau đó, anh tiếp tục thế chấp nhà để vay tiền và mua hơn 2 triệu quả trứng ba ba, hy vọng sẽ kiếm được một khoản lãi lớn. Tuy nhiên, thực tế không như anh dự đoán. Sự chênh lệch giữa 2 triệu và 20.000 là quá lớn, việc quản lý trứng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Một hôm, khi đi kiểm tra tình trạng nở của trứng, anh phát hiện những con ba ba mới nở đã bò khắp nơi, do trước đó không có biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Ba ba con chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng lại bò rất nhanh nên rất khó bắt, thậm chí nếu người bắt không cẩn thận có thể giẫm chết chúng.

Để giải quyết vấn đề này và cải thiện tỷ lệ sống sót của ba ba, anh Hong đã ở bên ao ba ba cả ngày lẫn đêm để quan sát tập tính sống của chúng. Sự kiên trì này đã giúp anh phát hiện ra một đặc điểm của ba ba con: chúng thích bò và bò rất nhanh. Vì vậy, anh đã làm một chiếc cầu trượt nhỏ cho chúng.

Anh đặt một tấm ván gỗ dài cạnh ao nước, đầu kia của tấm ván đặt một chậu nước lớn. Ba ba con mới nở có thể nhảy xuống nước thông qua tấm ván.

Thiết kế khéo léo này giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng hao hụt ba ba con. Hơn nữa, những con ba ba con có thể leo lên ván gỗ và nhảy xuống nước có sức sống mạnh mẽ, tỷ lệ sống sót khi sinh sản rất cao.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Trong một ao nuôi ba ba khác, anh phát hiện một số con đã bị cắn chết, số lượng ngày càng tăng cao. Quá lo lắng, anh phải túc trục bên ao nước để tìm kiếm nguyên nhân.

Hóa ra, những con ba ba ở chung ao rất thích tấn công lẫn nhau, con lớn sẽ đánh con nhỏ. Sau mỗi trận chiến, con nhỏ sẽ bị thương hoặc chết. Đây là quy luật sinh tồn của chúng, không thể thay đổi. Cách duy nhất để giải quyết quy luật này là thay đổi kích thước của ba ba.

Anh Hong tin rằng, nếu có thể duy trì kích thước của ba ba ở mức ổn định nhất có thể thì tình trạng đánh nhau giữa chúng có thể giảm xuống, qua đó cải thiện tỷ lệ sống sót.

Do nước trong ao nuôi khá đục, số lượng ba ba lại quá nhiều nên gần như không thể phân biệt kích thước của chúng bằng tay. Sau đó, anh Hong đã nghĩ ra một giải pháp. Đầu tiên, anh lắp một bàn ăn hình chữ nhật dưới đáy ao, sau đó lắp một đèn trắng phía trên bàn ăn.

Mỗi lần cho ba ba ăn, anh Hong sẽ bật đèn. Nhờ tính hướng quang của sinh vật, chúng sẽ bị thu hút bởi ánh sáng và tụ tập trên bàn ăn cùng nhau, tránh tình trạng một số con không có thức ăn.

Nhờ quản lý thống nhất việc cho ba ba ăn, kích thước của ba ba đã được kiểm soát, về cơ bản có kích cỡ đồng đều. Các thương lái cũng chuộng những con ba ba có kích thước đều nhau hơn, nhờ vậy anh Hong có thể bán được giá cao hơn so với các loại khác.

Nghĩ lớn, làm liều, lãi to

Sau đó, anh Hong còn nghĩ ra một phương án gia tăng hiệu suất chăn nuôi táo bạo - nuôi thêm 10kg ba ba trong cùng một mét khối nước. Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng độ khó của việc chăn nuôi, có thể dẫn đến tình trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng, dễ làm tăng tỷ lệ tử vong của ba ba.

Dù vậy, anh Hong đã dám nghĩ dám làm, thực hiện thêm một cải tiến đột phá cho ao nuôi.

Anh cải tạo ao nuôi thành hình phễu với thành cao và phần giữa thấp, để phân của ba ba được tập trung ở khu vực trung tâm của ao. Sau đó, anh đặt một cửa xả nước thải ở giữa ao để thuận tiện cho việc xả nước thải. Bằng cách này, anh đã khéo léo giải quyết vấn đề ô nhiễm nước.

Nhờ sự sáng tạo không ngừng, ao ba ba của anh Hong đã sản xuất được nhiều hơn 5 tấn ba ba so với những nơi khác, doanh thu của anh cũng nhiều hơn nơi khác 150.000 NDT (536 triệu đồng). Bản thân anh cũng trở thành một nông dân mới có tiếng tăm ở địa phương.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng với điều này. Năm 2021, sau khi xem tin tức trên ti vi, anh lại tiếp tục nảy ra một ý tưởng mới. Anh quyết định xây một ngôi nhà nông trại theo chủ đề ba ba, đồng thời tìm một đầu bếp giỏi chế biến ba ba thành làm món lẩu thơm ngon, thu hút khách du lịch.

Dần dần, tiếng lành đồn xa, nhờ lời truyền miệng của khách hàng, anh Hong đã dựa vào trang trại ba ba để tăng doanh thu lên hơn 60 triệu NDT (hơn 214 tỷ đồng) trong vòng chưa đầy một năm, trở thành “đại gia” đúng nghĩa nhờ loài mai mềm.