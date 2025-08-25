Kinh tế 24h: Giá vàng trên đỉnh cao, USD 'hạ nhiệt'

Giá vàng trên đỉnh cao, USD 'hạ nhiệt'

Sáng 24/8, giá vàng trong nước đạt đỉnh lịch sử, vàng miếng SJC niêm yết 125,6-126,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng, theo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng lên 126,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn lập kỷ lục mới, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 118,7-121,7 triệu đồng/lượng, Phú Quý 118,3-121,3 triệu đồng/lượng, đều tăng 1,1 triệu đồng. Giá vàng thế giới đạt 3.372 USD/ounce, tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 19 triệu đồng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 26.600 đồng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.298 đồng/USD. Vietcombank niêm yết 26.130-26.520 đồng/USD, thị trường tự do giao dịch 26.510-26.580 đồng/USD. Để kiềm chế tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước thông báo bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày, giá 26.550 đồng/USD, áp dụng ngày 25-26/8, chỉ cho tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, nhằm đưa về mức cân bằng. Giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD được hủy tối đa 3 lần, dưới 100 triệu USD hủy tối đa 2 lần.

Đà tăng giá vàng trong nước phản ánh xu hướng thế giới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 9. Trong khi đó, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước giúp giảm áp lực tỷ giá USD, ổn định thị trường ngoại hối.

Ông Trump vừa lưu ý sẽ có thuế quan cho đồ nội thất

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 tuyên bố trên Truth Social sẽ áp thuế quan lên đồ nội thất nhập khẩu từ nhiều quốc gia trong 50 ngày tới, nhằm phục hồi ngành nội thất Mỹ. Mức thuế chưa xác định, nhưng động thái này là phần của chiến lược thuế quan rộng lớn, sau khi ông đã áp thuế cao lên ô tô, thép, nhôm, và đề xuất tương tự cho đồng, dược phẩm, chất bán dẫn.

Tin tức khiến cổ phiếu các công ty nội thất Mỹ lao dốc: Wayfair (chủ yếu nhập khẩu) giảm mạnh, RH và Williams-Sonoma (đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng) cũng chịu áp lực. Ngược lại, La-Z-Boy – sản xuất chủ yếu tại Mỹ – tăng giá. Theo CNBC, thuế mới sẽ làm tăng chi phí cho nhiều thương hiệu lớn, trong bối cảnh ngành nội thất đang khó khăn.

Ngành nội thất Mỹ đối mặt thách thức: nhu cầu ghế sofa, bàn ăn giảm hơn một năm do thị trường nhà ở chậm lại, người mua chờ lãi suất giảm. Ít nhà mới được mua, người tiêu dùng kén chọn chi tiêu vì lạm phát dai dẳng, ưu tiên ăn uống, du lịch, quần áo hơn trang trí nhà cửa. Các nhà phân tích cảnh báo thuế quan sẽ đến vào thời điểm nhạy cảm, có thể làm trầm trọng hóa tình hình.

Trump tiếp tục chiến lược bảo hộ, nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu và người tiêu dùng Mỹ, trong khi hỗ trợ sản xuất nội địa.

Hòa Phát thoát thuế chống bán phá giá thép HRC tại Ấn Độ

Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) công bố kết luận cuối cùng, không áp thuế chống bán phá giá (CBPG) với thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn Hòa Phát do biên độ phá giá chỉ 0-10%. Các doanh nghiệp Việt Nam khác chịu thuế 121,5 USD/tấn với biên độ phá giá 20-30%, áp dụng trong 5 năm. Quyết định tạo lợi thế cạnh tranh cho Hòa Phát tại thị trường Ấn Độ, giúp doanh nghiệp hạ nguồn yên tâm xuất khẩu mà không lo rào cản thuế hay nguồn gốc xuất xứ.

Vụ điều tra CBPG khởi xướng ngày 14/8/2024, nhắm đến thép HRC hợp kim hoặc không hợp kim, không phủ, mạ, tráng, dày tối đa 25mm, rộng 2100mm (mã HS 7208, 7211, 7225, 7226), trừ thép không gỉ. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/1/2023 đến 31/3/2024, thiệt hại từ 4/2020 đến 3/2024. Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, đạt công suất 16 triệu tấn/năm từ cuối 2025, với 9 triệu tấn HRC, dẫn đầu thị phần nội địa và xuất khẩu sang 40 quốc gia.

Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sẽ hoàn thành lò cao số 6 vào tháng 9/2025, nâng tổng sản lượng thép lên 16 triệu tấn/năm. Kết quả này củng cố vị thế của Hòa Phát, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu cạnh tranh khốc liệt và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng.

Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội hơn nghìn tỷ đồng

TP Hải Phòng triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường An Dương, tổng vốn hơn 1.044 tỷ đồng, quy mô 7,6 ha. Dự án gồm 7 tòa chung cư 5 tầng trên 3,3 ha (khu C1-C4), gần 8.300 m² đất thương mại cho nhà liền kề 5 tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), cùng cây xanh, vườn hoa, trường mầm non, sân chơi, bãi đỗ xe, hệ thống kênh mương. Chi phí bồi thường, tái định cư hơn 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 5 năm từ khi giao đất, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng.

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Trước sáp nhập với Hải Dương, thành phố được giao chỉ tiêu 33.500 căn, dự kiến hoàn thành 10.785 căn năm 2025, vượt 1%. Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường (Hải Dương cũ) cũng được chấp thuận, cung cấp 1.400 căn, vốn 1.429 tỷ đồng. Sau sáp nhập, Hải Phòng cần phát triển 49.400 căn đến 2030, chủ yếu từ 2025-2030 với 15.281 căn theo chỉ tiêu Hải Dương.

Dự án An Dương góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Hải Phòng, trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh các dự án hạ tầng và nhà ở để đạt mục tiêu quốc gia.