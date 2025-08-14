Cuộc đời bị gia đình từ mặt của con gái tỷ phú

Kim Sung-joo sinh năm 1956, con út trong 6 người con của ông Kim Soo-keun, chủ tịch tập đoàn năng lượng Daesung. Năm ba tuổi, bà cùng gia đình rời Daegu đến Seoul, sống tại Donamjang, dinh thự từng là nơi ở của tổng thống Hàn Quốc đầu tiên.

Ngôi nhà của họ được xây bằng gỗ sồi theo kiến trúc cung đình triều Joseon, nay thuộc sở hữu của anh trai bà. Sung-joo lớn lên cùng 10 người giúp việc, 5 tài xế và hai nhân viên vệ sinh. Cha bà theo Nho giáo, vốn nghiêm khắc trong mẹ là tín đồ đạo Thiên Chúa. Cả hai đều kỳ vọng con gái lấy chồng môn đăng hộ đối và ở nhà làm "nội tướng".

"Nhưng tôi là đứa trẻ nổi loạn của gia đình", bà kể. Sung-joo từng sốc khi bố mẹ tỏ ra không hài lòng khi hai chị gái học giỏi. Bố mẹ bà cho rằng con gái học giỏi quá sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kết hôn.

Năm 21 tuổi, Kim Sung-joo bí mật đăng ký học ngành xã hội học tại Amherst, trường cao đẳng nghệ thuật tự do ở Mỹ. Bà mời 16 cựu sinh viên nổi bật của trường, trong đó có các cựu bộ trưởng và đại sứ Hàn Quốc, đến gặp cha mình để thuyết phục ông.

Ông Kim Soo-keun, người đứng đầu tập đoàn Daesung với nhiều ảnh hưởng trong giới kinh doanh Hàn Quốc, hiểu rằng mình không thể từ chối.

Chủ tịch tập đoàn Sunghoo, bà Kim Sung-joo trong văn phòng làm việc của mình ở tòa nhà MCM, Nonhyeon-dong, Seoul, tháng 10/2024. Ảnh: MK Korea

Ở Mỹ, Kim Sung-joo giấu gia đình đi phục vụ bàn và dọn nhà vệ sinh vào mỗi kỳ nghỉ hè, coi đó là cách chuẩn bị cho một cuộc sống thực tế. "Tôi nhận ra việc được nuôi dạy như con gái gia đình giàu có không phản ánh con người thật của mình", bà nói.

Tốt nghiệp Amherst, bà lần lượt lấy bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London và bằng thạc sĩ kinh doanh ở Harvard.

Giữa thập niên 1980, cha mẹ yêu cầu Sung-joo về nước để kết hôn với một chàng trai cũng thuộc giới chaebol (tập đoàn gia đình trị nắm quyền lực lớn trong nền kinh tế).

Tại Hàn Quốc, những cuộc hôn nhân như này được xem là liên minh chiến lược giữa các gia tộc giàu có. Tuy nhiên, khi còn học ở Harvard, Sung-joo đem lòng yêu một người Canada gốc Anh.

Bà cho rằng quyền cơ bản là được lựa chọn bạn đời đã bị tước bỏ nên từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt. Sung-joo chủ động cầu hôn bạn trai người Canada khiến đối phương rất bất ngờ. Cả hai kết hôn chỉ trong một tuần.

Đám cưới diễn ra năm 1985 chỉ tốn 100 USD, gồm tiền thuê người chơi organ và mua nhẫn cưới giá rẻ. Bạn bè giúp chuẩn bị thức ăn, đồ uống và không khí tiệc tùng. Bà ví mình lúc đó như "một vệ tinh rơi khỏi quỹ đạo và lạc vào hố đen".

Quyết định đi ngược kỳ vọng gia đình khiến bà bị từ mặt ngay trong đêm, không còn tài sản và mất liên lạc hoàn toàn với người thân. Suốt 5 năm sau đó, các anh chị em cũng không được phép tiếp xúc với bà.

Tại Hàn Quốc, đặc biệt trong giới thượng lưu, hôn nhân với người nước ngoài bị coi là điều cấm kỵ. Sung-joo bị xem là mối đe dọa lớn đối với cha mẹ mình, trong một xã hội đề cao sự thuần nhất, nơi dòng máu lai thường bị xem là điều xấu hổ.

Bị cắt đứt khỏi gia đình và không còn điểm tựa tài chính, bà bắt đầu lại từ con số không. Trong khi chồng tiếp tục hoàn tất việc học, bà tìm được công việc tại bộ phận lập kế hoạch của ông Marvin Traub, chủ tịch Bloomingdale’s ở Manhattan.

Cuộc đời kinh doanh của Kim Sung-joo chỉ bắt đầu khi bà trở lại Seoul để dưỡng bệnh. Năm 1988, sau Thế vận hội mùa hè tổ chức tại Hàn Quốc, chính phủ bất ngờ tự do hóa hoạt động nhập khẩu hàng hóa xa xỉ. Thị trường thay đổi nhanh chóng và bà bắt đầu nhận được những lời đề nghị kinh doanh.

Hai năm sau, Sung-joo thành lập Tập đoàn Sungjoo và giành được quyền phân phối thương hiệu Gucci tại Hàn Quốc. Bà tiếp tục đưa các thương hiệu quốc tế như Sonia Rykiel, Yves Saint Laurent và Marks & Spencer vào thị trường trong nước. Thời điểm đó, hệ thống M&S do bà vận hành là nhượng quyền lớn nhất châu Á.

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 khiến toàn bộ hệ thống kinh doanh của bà sụp đổ. Để duy trì doanh nghiệp, bà buộc phải bán lại quyền phân phối Gucci. Tuy nhiên, đây cũng là bước ngoặt dẫn đến sự tái thiết.

Năm 2005, Sung-joo mua lại MCM, một thương hiệu khi đó chỉ là doanh nghiệp cấp phép nhỏ với 70 nhân viên. Hai thập kỷ sau, công ty này có hơn 1.200 lao động toàn thời gian, trở thành thương hiệu chủ lực của Tập đoàn Sungjoo.

Bà định hướng lại thương hiệu để tiếp cận thế hệ tiêu dùng mới. Năm 2018, bà tuyển Dirk Schönberger, cựu giám đốc sáng tạo Adidas, giữ vai trò giám đốc thương hiệu toàn cầu.

MCM hợp tác với Billie Eilish, Cara Delevingne và Bi Rain nhằm xây dựng hình ảnh gần gũi với người trẻ toàn cầu, nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, ưa linh hoạt và thể hiện giá trị cá nhân qua thương hiệu.

Hiện, MCM có mặt tại 40 quốc gia với 650 cửa hàng, trong đó 150 vận hành trực tiếp, còn lại theo hình thức bán buôn. Doanh thu toàn cầu đạt 500 triệu USD mỗi năm, riêng thị trường châu Á chiếm 50%.

Sau đó, Kim Sung-joo mới được một người chị gái bí mật liên lạc và hàn gắn. Nhiều năm sau, cha mẹ bà mới đồng ý gặp lại con gái, khi đã chấp nhận cuộc sống bà chọn và chứng kiến những thành tựu bà đạt được.

Sung-joo cho rằng quyết định rời khỏi hệ thống chaebol, kết hôn với người nước ngoài và tự gây dựng sự nghiệp đã giúp bà sống đúng với giá trị bản thân.

"Cuộc đời không nên định nghĩa bằng nơi bạn sinh ra hay kỳ vọng của người khác. Hãy sống để không hối tiếc", bà nói.