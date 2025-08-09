Người đẹp Cà Mau làm vợ đại gia hơn 26 tuổi, được chồng bàn giao tài sản vẫn cật lực kiếm tiền

Cuộc sống giàu sang sau 10 năm chung sống với chồng đại gia

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Cô là một trong những chân dài đình đám của làng mẫu Việt với hàng loạt các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Trong lĩnh vực diễn xuất, Phan Như Thảo tham gia nhiều bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng...

Phan Như Thảo bên cạnh chồng doanh nhân.

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ lên xe hoa với ông xã Đức An - một doanh nhân Việt kiều Mỹ sở hữu khối tài sản "khủng" với nhiều bất động sản, xế sang... Cuộc hôn nhân của người đẹp 8X gây chú ý vì khoảng cách 26 tuổi.

Sau khi về chung một nhà với đại gia Đức An, Phan Như Thảo rời xa showbiz, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Gần 10 năm bên nhau, cả hai vẫn gắn bó bền chặt. Đầu năm 2025, nữ người mẫu thông báo đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 để khẳng định tình cảm giữa nhiều đồn đoán rạn nứt.

Trong một lần chia sẻ, Phan Như Thảo tiết lộ chồng tin tưởng giao tài sản cho cô. “Tài sản gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm", người đẹp nói.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Tháng 10/2018, nữ người mẫu chia sẻ ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh.

Phan Như Thảo được chồng tặng biệt thự gỗ trên đồi thông.

Doanh nhân Đức An còn không tiếc tiền mua tặng vợ hàng loạt bất động sản khác như Villa Bồ Câu, biệt thự gỗ 800m² trên đồi thông, tổ hợp 3 villa biển trong đó có căn rộng 580m² sát bờ biển.

Vợ chồng Phan Như Thảo và con gái vừa có kỳ nghỉ hè tại căn villa nằm ngay sát bờ biển Khánh Hòa. Người đẹp từng chia sẻ hình ảnh của căn biệt thự khiến người xem không khỏi trầm trồ khi sở hữu view “triệu đô”.

Villa sát biển của Phan Như Thảo và chồng.

Cật lực kiếm tiền, đặt mục tiêu nghỉ hưu vào năm 43 tuổi

Được chồng chiều chuộng và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Phan Như Thảo vẫn giữ tinh thần làm việc tích cực. Cô chuyển hướng kinh doanh spa, làm đẹp và bất động sản. Từ khi kinh doanh, Phan Như Thảo luôn trong tình trạng tất bật từ sáng đến đêm.

Phan Như Thảo đã có những tâm sự về việc lấy chồng đại gia nhưng vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Cựu người mẫu chia sẻ: "Tại em có nhiều áp lực lắm. Em có áp lực làm sao để xứng với chồng của mình. Em có áp lực làm sao để xứng đáng với tình yêu của ảnh dành cho em, xứng đáng với sự tin tưởng của ảnh dành cho em. Cho nên em nghĩ là em phải cố gắng”.

Trong một bài đăng hồi tháng 2/2024, Phan Như Thảo tự nhận cô là người "ham tiền", đi làm thêm từ sớm để không phải xin tiền cha mẹ. Năm 29 tuổi, Phan Như Thảo lấy chồng, sinh con, giai đoạn này không kiếm ra tiền nên trầm cảm luôn. 30 tuổi, Phan Như Thảo lại lao vào kinh doanh, quay cuồng đến tận bây giờ chưa từng ngưng bận rộn.

Bên cạnh đó, cô cũng dự định 5 năm nữa sẽ về hưu (tức 43 tuổi). “Thực ra lúc mới gặp anh Đức An, tôi có nói nếu trong tay có 100 tỷ sẽ về hưu. Chồng tôi lập tức cho tôi hết tài sản nhà cửa là tôi có hơn 100 tỷ rồi, nhưng tôi vẫn chưa về hưu được, vẫn đang làm việc. Tôi bảo chồng cho tôi 5 năm để xây dựng một thương hiệu của riêng tôi”, người đẹp tâm sự.

Hiện cựu người mẫu có cơ sở làm đẹp do chính mình sáng lập và điều hành. Bên cạnh đó, cô cũng kinh doanh bất động sản, mỹ phẩm và bán thêm đồ thực phẩm khô trên mạng không hề kém cạnh ông xã về mặt năng lực kiếm tiền.