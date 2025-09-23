Kinh tế 24h: Chuyện gì xảy ra khi nhiều ngân hàng kinh doanh vàng?

Nhiều ngân hàng kinh doanh vàng: Không sợ tình trạng 'xé rào làm bậy'

Từ 10/10/2025, Nghị định 232 xoá bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước, cho phép 8 ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, theo sửa đổi Nghị định 24/2012. Điều kiện: ngân hàng cần vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng, doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng, đã được cấp phép kinh doanh kim loại quý, không vi phạm hoặc đã khắc phục. Các ngân hàng đủ tiêu chuẩn gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, trong đó hơn nửa là quốc doanh.

Hiệp hội Kinh doanh vàng nhận định sự tham gia này được kiểm soát chặt chẽ, tránh "xé rào" như trước Nghị định 24, khi ngân hàng huy động vàng lãi suất thấp (2%/năm) để cho vay lãi cao (10%), dẫn đến lỗ nặng khi giá vàng tăng. Nay, ngân hàng chỉ được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng miếng, mua bán để bình ổn thị trường. TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng điều này sẽ ổn định cung-cầu, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, giảm đầu cơ, nhờ liên thông thị trường quốc tế.

Không cho phép huy động hay cho vay vàng, tránh lệch chức năng ngân hàng và rủi ro hàng hóa, quy định mới được đánh giá hợp lý, kiểm soát rủi ro tốt hơn cách đây 15 năm.

Phó thủ tướng: Tháo gỡ dự án tồn đọng để đưa hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 751 ngày 22/9/2025, nhấn mạnh chủ trương tháo gỡ các dự án tồn đọng theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170 sẽ đưa hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế. Với gần 3.000 dự án bị ách tắc, chủ yếu do vướng pháp lý đất đai, quy hoạch, giá trị tài sản lớn bị lãng phí, việc này đã thí điểm tại 5 tỉnh và dự kiến mở rộng toàn quốc.

Đến nay, 1.154 dự án (giá trị 675.000 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ha đất) đã được tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, như Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau 10 năm đình trệ. TS Cấn Văn Lực dự báo GDP có thể tăng 1-2%, hỗ trợ tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay, hướng tới hai con số.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, áp dụng khoa học, lắng nghe doanh nghiệp, người dân, tránh hợp thức hóa sai phạm, xử lý nghiêm vi phạm. Việc này không chỉ chống lãng phí mà còn cải thiện niềm tin, giúp doanh nghiệp tránh phá sản, giải quyết việc làm, hỗ trợ ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ nhận diện bất cập thể chế, đặc biệt đất đai, đấu thầu, để hoàn thiện chính sách, khẳng định tinh thần kiến tạo, đồng hành với doanh nghiệp.

Ông chủ LVMH: Mức thuế với giới siêu giàu sẽ phá huỷ kinh tế Pháp

Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO LVMH và người giàu nhất châu Âu (tài sản 156 tỷ USD), chỉ trích đề xuất áp thuế 2% với giới siêu giàu có tài sản trên 100 triệu euro (117 triệu USD), gọi đây là kế hoạch phá hủy kinh tế Pháp. Đề xuất của nhà kinh tế Gabriel Zucman, được đảng cánh tả như Đảng Xã hội ủng hộ, nhằm giải quyết nợ cao và thâm hụt ngân sách, dự kiến thu 20 tỷ euro/năm từ 1.800 hộ gia đình. Phe cánh hữu phản đối, lo ngại giới giàu rời bỏ Pháp.

Arnault, dẫn đầu tập đoàn sở hữu 70 thương hiệu xa xỉ như Christian Dior và Tiffany & Co, cho rằng Zucman là "nhà hoạt động cực tả" dùng học thuật gây tranh cãi để phá hủy mô hình kinh tế tự do. Ông nhấn mạnh thuế này không mang tính kỹ thuật mà nhằm hủy hoại kinh tế.

Đáp lại, lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure và Đảng Xanh Marine Tondelier chỉ trích Arnault thiếu tinh thần yêu nước và có xung đột lợi ích. Zucman bác bỏ cáo buộc, khẳng định không liên kết đảng phái, trong khi Thomas Piketty, cố vấn của Zucman, gọi phát biểu của Arnault là "vô lý", bác bỏ nguy cơ kinh tế sụp đổ.