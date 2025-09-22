Giá vàng thế giới đã quá đắt chưa? Câu trả lời gây bất ngờ

Trong năm 2025, vàng đang có mức tăng tốt nhất kể từ năm 1979. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính lớn chưa hề khuyên nhà đầu tư giảm tỷ trọng. Ngân hàng Société Générale của Pháp vừa nâng tỷ lệ vàng trong chiến lược danh mục đa tài sản lên mức tối đa 10%.

Không chỉ có ngân hàng, giới tỷ phú cũng ủng hộ xu hướng này. Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater, khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 10% tài sản bằng vàng. Trong khi đó, Mike Wilson – Giám đốc Đầu tư của Morgan Stanley – gợi ý chiến lược danh mục 60/20/20, trong đó vàng và trái phiếu kho bạc chiếm tỷ trọng ngang nhau.

Nhu cầu vàng toàn cầu đang ở mức nào?

Dù giá đang ở vùng cao kỷ lục, tỷ lệ vàng trong tổng tài sản tài chính toàn cầu mới chỉ khoảng 2%. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh năm 2020.

Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn. Sức hút của vàng đến từ vai trò “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh lạm phát gia tăng vì nợ công chính phủ ngày càng nặng nề. Riêng Mỹ đã ghi nhận thâm hụt thêm 2.000 tỷ USD trong năm nay, đưa tổng nợ công vượt 37.000 tỷ USD.

Không chỉ với USD, vàng còn liên tục đạt đỉnh khi tính theo đô la Canada, bảng Anh, euro, yen Nhật và đô la Úc. Hiện vàng đang giao dịch trên 5.000 USD/ounce so với đồng CAD.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở nợ công toàn cầu, mà còn bởi nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mất đi tính độc lập trong chính sách tiền tệ. Một số chuyên gia cho rằng nếu Fed hạ lãi suất mạnh tay hơn trong các năm tới, nhất là khi Tổng thống Trump bổ nhiệm thêm nhiều thành viên vào hội đồng, vàng sẽ còn được hỗ trợ mạnh mẽ.

Xu hướng nào cho thị trường vàng trong thời gian tới?

Dù có thể xuất hiện những giai đoạn điều chỉnh, giới phân tích nhận định nhu cầu đầu tư vàng khó sớm suy giảm. Thị trường ba năm qua cho thấy mỗi nhịp giảm đều nhanh chóng được nhà đầu tư tận dụng để mua vào.

Một tín hiệu đáng chú ý là trong cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, ông Stephen Miran – một nhân vật mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm – đã bỏ phiếu ủng hộ mức cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, cao gấp đôi so với quyết định chính thức. Điều này cho thấy khả năng chính sách nới lỏng mạnh hơn có thể xuất hiện trong tương lai, tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.