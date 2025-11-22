Kinh tế 24h: Bitcoin rơi mạnh về 80.000 USD, nỗi sợ hãi thống trị

Bitcoin rơi mạnh về 80.000 USD, nỗi sợ hãi thống trị

Ngày 21/11/2025, Bitcoin tiếp tục đà giảm mạnh, chạm đáy gần 80.700 USD (giảm 11% trong ngày), trước khi hồi phục lên 83.000 USD. Thị trường tiền điện tử mất gần 890 tỷ USD vốn hóa, với BTC bốc hơi 37% từ đỉnh 125.300 USD (7/10/2025). Đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp – chuỗi dài nhất kể từ "mùa đông crypto" 2022. Chỉ số Fear & Greed tụt xuống 11 điểm, mức "cực kỳ sợ hãi" sâu nhất hơn một năm.

Altcoin cũng lao dốc: Ethereum -30%, Solana -40%, Cardano, Chainlink, Polkadot giảm 10-15%. Khối lượng giao dịch BTC đạt kỷ lục 128 tỷ USD/24h, dẫn đến thanh lý hàng loạt vị thế đòn bẩy cao (20-50x). Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ như ông Nguyễn Hưng (Hà Nội) lỗ nặng khi "bắt đáy" ở 90.000-85.000 USD, tài khoản chỉ còn 30%.

Từ đầu tháng 11, BTC xuyên thủng các mốc 110.000 (3/11), 100.000 (14/11), 90.000 (20/11) USD, kéo theo bán tháo đám đông. Áp lực từ quỹ ETF Mỹ: rút ròng 3 tỷ USD tháng 11, vượt kỷ lục. Giá BTC dưới mức mua bình quân ETF (89.600 USD), tổ chức lỗ giấy và bán tiếp.

Kỹ thuật: Cấu trúc "đỉnh thấp dần", bên bán áp đảo. Hỗ trợ tiếp theo 82.000-83.000 USD; nếu vỡ, có thể xuống 80.000 hoặc 74.000 USD (chi phí MicroStrategy). Vĩ mô bất lợi: Báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 vượt dự báo (119.000 việc làm), xác suất Fed cắt lãi suất tháng 12 chỉ 20%. USD mạnh, chứng khoán Mỹ điều chỉnh, rủi ro đóng băng tín dụng từ nợ margin.

Dù vậy, dài hạn tích cực: Khung pháp lý rõ ràng, ngân hàng phát triển sản phẩm crypto, blockchain ứng dụng mạnh. Chuyên gia coi đây là "cơ hội tích lũy" nếu kiên nhẫn. Hiện, nỗi sợ thống trị, nhiều người chọn đứng ngoài quan sát.

Chứng khoán chốt tuần trong sắc đỏ

Chứng khoán Việt Nam chốt tuần trong sắc đỏ nhẹ. VN-Index giảm 1,01 điểm (-0,06%) xuống 1.636,0 điểm sau ngày giằng co mạnh. Thị trường mở cửa xanh nhờ quán tính nhưng nhanh chóng bị áp lực bán từ sớm nhấn chìm, đặc biệt nhóm chứng khoán và ngân hàng.

Ngành chứng khoán giảm mạnh nhất (-1,17%), dẫn đầu là VIX -5,1% (thanh khoản kỷ lục >1.586 tỷ, bị khối ngoại bán ròng >704 tỷ). Các mã SSI, VCI, SHS, VND… đồng loạt giảm 1-2%. Ngân hàng phân hóa nhưng vẫn đỏ sàn, HDB -1,9%, LPB -1,5%, VCB, TCB, BID góp phần lớn kéo chỉ số xuống.

Độ rộng tiêu cực: 204 mã giảm (chiếm >57% HoSE), chỉ 112 mã tăng. Thanh khoản cải thiện nhẹ lên gần 20.100 tỷ đồng nhưng vẫn dưới 1 tỷ USD suốt hơn nửa tháng.

Bệ đỡ chính đến từ “họ Vin”: VPL +3,5%, VHM +1,5%, VIC +0,7%, cùng STB, FPT, VJC giúp VN-Index không giảm sâu. Khối ngoại quay đầu bán ròng 588 tỷ đồng, tập trung xả VIX, MBB, MWG; mua mạnh FPT, VPB.

Dù phiên cuối giảm nhẹ, cả tuần VN-Index vẫn tăng gần 19,5 điểm – tuần thứ hai liên tiếp tích lũy. Tuy nhiên, thanh khoản thấp và dòng tiền phân hóa mạnh, chỉ tập trung vào cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì dẫn dắt theo ngành.

VPBankS khuyến nghị: tiếp tục chốt lời, giữ tỷ trọng cổ phiếu 40-60%, ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi khi chưa có sự đồng thuận về thanh khoản và nhóm dẫn dắt rõ ràng.

Con trai ông Phạm Nhật Vượng tham gia Hội đồng quản trị VinFast

Ngày 20/11/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) VinFast thông qua quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup – làm Thành viên HĐQT. Ông Quân Anh (sinh năm 1993) tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Trước khi gia nhập VinFast năm 2019, ông từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Vinpearl (2017-2019). Tại VinFast, ông trải qua các vai trò then chốt như Phó Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc phụ trách hậu mãi và Giám đốc khối, góp phần vào chiến lược nội địa hóa và mở rộng toàn cầu. Hiện, ông sở hữu 150.000 cổ phiếu VIC và là cổ đông lớn tại các công ty Vingroup như VinEnergo, VinRobotics, VinSpace. Sau bổ nhiệm, HĐQT VinFast có 7 thành viên, trong đó 2 độc lập.

Cùng ngày, VinFast công bố kết quả kinh doanh quý III/2025: Doanh thu đạt 18.100 tỷ đồng (718,6 triệu USD), tăng 46,8% so với cùng kỳ 2024. Công ty bàn giao 38.195 ôtô điện (tăng 74%) và 120.052 xe máy điện/xe đạp điện (tăng 535%). Lũy kế 9 tháng, doanh thu hơn 51.000 tỷ đồng (2 tỷ USD, tăng 85%), bàn giao 100.000 xe ôtô và 234.536 xe máy điện. Tuy nhiên, lỗ ròng quý III là 23.952 tỷ đồng (tăng 81%), lũy kế 9 tháng lỗ 61.940 tỷ đồng. Tính đến 30/9, lỗ lũy kế 329.723 tỷ đồng khiến vốn chủ âm hơn 99.000 tỷ đồng, tổng tài sản 183.183 tỷ đồng. Ông Vượng từng cho biết lỗ là kế hoạch dài hạn.

VinFast còn góp 20.700 tỷ đồng (826,3 triệu USD) vào dự án bất động sản với Saigon Glory, dự kiến hưởng lợi nhuận tối thiểu 20.800 tỷ đồng. Thành lập năm 2017, VinFast chuyển sang xe điện từ 2021, có thể bán xe hybrid từ 2026. Công ty duy trì thanh khoản 3,7 tỷ USD, mục tiêu gấp đôi giao xe toàn cầu năm 2025.

Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam

Sau 5 năm hiện diện (11/2020 – 11/2025), chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan – Café Amazon – đã ngừng hoạt động hoàn toàn tại Việt Nam từ ngày 18/11/2025. Tất cả cửa hàng tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long… đều tháo biển, trả mặt bằng; fanpage chính thức thông báo “đã ngưng hoạt động”.

Quyết định rút lui được công ty mẹ Central Plaza Hotel (Centel) công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok đầu tháng 10, kèm giải thể công ty liên doanh ORC Coffee Passion Group (ORCG) – đơn vị vận hành Café Amazon tại Việt Nam (Centel nắm 40%, PTTOR Singapore nắm 60%). Centel cho biết mục đích là “tái định hướng ưu tiên kinh doanh” và thích ứng với thách thức thị trường. Tổng vốn Centel rót vào liên doanh chỉ 1,72 triệu USD.

Ra mắt với mô hình “ốc đảo xanh” đặc trưng và điều chỉnh menu phù hợp khẩu vị Việt, Café Amazon từng đặt mục tiêu mở rộng mạnh nhưng đến khi rời đi chỉ còn khoảng 12 cửa hàng, chủ yếu tại TP HCM – con số rất khiêm tốn so với Highlands Coffee (928 cửa hàng), Phúc Long, Katinat, Starbucks…

Lợi thế lớn nhất ở Thái Lan là đặt quán trong hệ thống trạm xăng PTT lại không áp dụng được tại Việt Nam, khiến chuỗi khó cạnh tranh với các thương hiệu nội địa và quốc tế vốn chiếm lĩnh vị trí đắc địa.

Dù rời Việt Nam, Café Amazon vẫn là chuỗi cà phê lớn nhất châu Á với hơn 5.000 điểm bán, vừa ghi nhận bán 107 triệu ly trong quý II/2025. Thương hiệu đang đẩy mạnh nhượng quyền tại Lào, Philippines, Nhật Bản, Oman, Bahrain. Việc rút khỏi Việt Nam được xem là động thái tái cấu trúc để tập trung nguồn lực vào các thị trường tiềm năng hơn.