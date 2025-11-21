2 vợ chồng đào được số tiền vàng trị giá 16 tỷ đồng trong vườn

Một cặp vợ chồng tìm thấy kho báu tiền vàng thời Tudor khi đang dọn cỏ trong vườn sau nhà đã ăn mừng khi chúng được bán với giá 467.000 bảng Anh (16 tỷ đồng).

Cặp vợ chồng này đã đào được 70 đồng tiền ở cuối khu vườn tại ngôi nhà ngoại ô của họ ở Milford-on-Sea, Hampshire, Anh.

Sau khi lau sạch bùn đất, họ nhận ra những đồng tiền vàng được bảo quản ở trạng thái đáng kinh ngạc.

Số tiền vàng được hai vợ chồng tìm thấy.

Những đồng tiền đầu tiên có niên đại từ thời vua Henry VI vào những năm 1420, mặc dù một số lượng lớn có niên đại từ những năm 1530 và thời vua Henry VIII. Một số có khắc chữ cái đầu tên của hai người vợ của vua Henry, Catherine xứ Aragon và Jane Seymour.

Người ta cho rằng kho báu này đã được chôn cất bởi một giáo sĩ nhà thờ cực kỳ giàu có vào thời điểm vua Henry VIII giải thể các tu viện và các tu viện Công giáo.

Cặp đôi này, những người yêu cầu không được nêu tên vì sợ những kẻ săn kho báu có thể đến con phố yên tĩnh của họ, đã thông báo cho chính quyền về phát hiện của họ vào năm 2020.

Kho báu này đã được bán đấu giá tại cuộc đấu giá của David Guest Numismatics ở Zurich, Thụy Sĩ vào tối ngày 5/11 với tổng giá trị là 381.407 bảng Anh (13 tỷ đồng). Nếu tính cả phí, con số lên tới 467.215 bảng Anh (16 tỷ đồng).

Cặp đôi này, đều ở độ tuổi 50 và có hai con, đã "kinh ngạc" và "sốc" trước kết quả giống như trúng số đối với họ.

Họ nói: "Kể từ khi chúng tôi phát hiện ra những đồng tiền này, đó thực sự là một hành trình phi thường; tìm hiểu về những đồng tiền này, gặp gỡ tất cả các chuyên gia và giờ là cuộc bán đấu giá".

Cặp đôi được cho là đang có kế hoạch chi một phần số tiền cho kỳ nghỉ thú vị và mua một bàn bi-a trong nhà.

Ông Guest nói: "Đó là một phiên đấu giá tuyệt vời, tất cả các đồng xu đều được bán hết. Tổng giá trị đạt được gần gấp đôi giá ước tính trước khi đấu giá. Đây là một kết quả không tồi cho một chút công sức làm vườn.

Kho báu này là một phát hiện tuyệt vời đối với người bán và kết quả giống như trúng số đối với họ".

Thông thường, người tìm thấy phải chia số tiền thu được với chủ đất nhưng trong trường hợp này, người tìm thấy chính là chủ đất.

Mặc dù số tiền xu vàng này được tuyên bố là kho báu nhưng sau đó đã bị từ chối và trả lại cho người tìm thấy vì không có bảo tàng hay tổ chức nào có thể mua nó do đại dịch Covid.

Ông Guest cho biết: "Cặp đôi này tìm thấy nó khi họ đang làm vườn ở Milford-on-Sea. Họ đang đào một cọc hàng rào và tìm thấy những chiếc đồng xu trong cục đất sét.

Họ đặt chúng lên sàn, rửa sạch và nhận ra đó là những đồng tiền vàng nên họ tiếp tục đào và tìm thấy tổng cộng 64 đồng tiền vàng ở cùng một vị trí.

Sau khi họ thông báo cho Chương trình Cổ vật Di động, những đồng tiền này đã được Bảo tàng Anh kiểm tra. Cuộc khai quật khảo cổ sâu hơn tại địa điểm này đã tìm thấy thêm sáu đồng tiền nữa".