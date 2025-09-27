Kinh tế 24h: Bất chấp chứng khoán giảm điểm, tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên

Bất chấp chứng khoán giảm điểm, tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên

Ngày 26/9/2025, VN-Index giảm 5,39 điểm (0,32%) xuống 1.660,7 điểm, dù lực kéo từ VIC (+3,8% lên 164.000 đồng) thu hẹp đà giảm. Áp lực bán mạnh từ ngân hàng (VPB, HDB, BID, MBB, LPB giảm), chứng khoán (SSI -3,1%, VND -2,4%, VIX -3,4%, VCI -2,7%), và thép (HPG, NKG, HSG...), khiến hơn 200 mã HoSE chìm trong sắc đỏ, độ rộng nghiêng về bên bán.

Bất động sản khởi sắc với CII, CEO, HDG, IJC, KDH tăng, VIC lập đỉnh thứ 2 liên tiếp, vốn hóa vượt 636.000 tỷ đồng, dẫn đầu sàn, cách biệt 100.000 tỷ với Vietcombank. Thanh khoản HoSE chỉ 24.800 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng 2.163 tỷ đồng (SSI, HPG, VIX, SHB, VHM...). HNX-Index giảm 1,59 điểm (0,57%) xuống 276,06 điểm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm (0,13%) lên 110,63 điểm.

Dù thị trường điều chỉnh, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 15,8 tỷ USD (Forbes, xếp 162 thế giới). Bà Phạm Thu Hương, vợ ông, nắm 170,61 triệu cổ phiếu VIC trị giá gần 28.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ so với hôm trước, thành tỷ phú USD đầu tiên từ cổ phiếu Vingroup.

Dự án đổi pin tốn hàng tỷ USD: Việt Nam cần 500.000 tủ nếu chuyển hết sang xe máy điện

V-Green, thuộc hệ sinh thái Vingroup, dự kiến xây dựng 150.000 tủ đổi pin tại các đô thị Việt Nam để thúc đẩy xe máy điện VinFast, với tổng chi phí ước tính hàng tỷ USD. Nếu chuyển toàn bộ 80 triệu xe máy xăng sang điện, Việt Nam cần 300 triệu viên pin (150 triệu lắp xe, 150 triệu dự phòng, mỗi viên 200 USD), tương đương 60 tỷ USD, và 500.000 tủ đổi pin (mỗi tủ 5.000 USD), theo CEO Nguyễn Thành Dương tại HCMC Business Summit 2025 (25/9). V-Green huy động vốn xã hội qua nhượng quyền để giảm gánh nặng.

Thách thức là thời gian sạc lâu và cấm sạc tại chung cư, khiến mô hình đổi pin linh hoạt hơn xe xăng. V-Green hiện có 150.000 cổng sạc tại 5 nước (Việt Nam, Lào, Philippines, Ấn Độ, Indonesia), lớn nhất Đông Nam Á (gấp 3 Thái Lan), đặt mục tiêu 500.000 cổng trong 3 năm, dù tỷ lệ sạc/xe (1/4) thấp hơn Trung Quốc (2,5/1). Quý IV/2025, trạm sạc sẽ phủ vỉa hè TP.HCM, hợp tác doanh nghiệp tận dụng mặt bằng.

Ông Hoàng Hà (VinFast) cho biết thói quen dùng xe xăng khó thay đổi, dù xe máy điện VinFast đứng thứ hai thị trường 2025, dự báo nhu cầu 2 triệu chiếc từ 2026. VinFast nâng công suất: Hải Phòng 1 triệu, Hà Tĩnh 2 triệu xe/năm. Ông Phạm Bình An (HIDS) nhấn mạnh cần đồng bộ hạ tầng, với vai trò dẫn dắt của chính quyền qua chính sách tài chính, không chỉ mệnh lệnh hành chính.

Chủ tịch Sunshine Group sở hữu khối tài sản gần 2 tỷ USD

Ngày 26/9/2025, sau khi Sunshine Group sáp nhập với Sunshine Homes, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, sở hữu khối tài sản gần 48.700 tỷ đồng (hơn 1,8 tỷ USD), tăng 9.000 tỷ đồng.

Thương vụ hoàn tất ngày 19/7, với Sunshine Group phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu (99,96% kế hoạch) cho 95 cổ đông Sunshine Homes, tỷ lệ 1:1,6 (1 SSH đổi 1,6 KSF), nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 8.997 tỷ đồng, với 434 cổ đông. Ông Tuấn nắm 552,7 triệu cổ phiếu KSF (61,4%) và 19,5 triệu cổ phiếu SCG.

Sunshine Group, đa ngành (bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng), sau sáp nhập đạt vốn hóa 77.700 tỷ đồng. Nửa đầu năm, doanh thu 659 tỷ đồng (giảm 67%), lợi nhuận 83 tỷ đồng (giảm 86%). Sunshine Homes, đơn vị phát triển bất động sản, đầu tư các dự án lớn như Sunshine City (Ciputra), nhà ở cao cấp tại Tây Hồ, Long Biên. Ông Tuấn, sinh 1975, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), dẫn dắt tập đoàn từ công nghệ.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo lừa đảo thanh toán qua tài khoản doanh nghiệp

Tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam ngày 26/9/2025, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cảnh báo tội phạm chuyển hướng lừa đảo sang tài khoản doanh nghiệp thay vì cá nhân. Để siết chặt, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 25, yêu cầu người đại diện pháp luật trực tiếp đối chiếu thông tin khi mở tài khoản (miễn với tập đoàn, công ty niêm yết uy tín). Thông tư 50 sửa đổi cũng áp dụng xác thực bổ sung cho giao dịch tổ chức, hộ kinh doanh trên 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày, tương tự cá nhân, dù hiện không bắt buộc, nhưng phải cập nhật sinh trắc học trước 1/7 để tránh gián đoạn. Hai thông tư mới liên quan ví điện tử, thẻ sẽ ban hành tháng 10, tăng trách nhiệm tổ chức phát hành.

Thanh toán không dùng tiền mặt năm 2024 đạt 17,7 tỷ giao dịch (giá trị 295 triệu tỷ đồng, tăng 56% và 32%). Từ đầu năm, 600.000 tài khoản nghi vấn được phát hiện, cảnh báo 300.000 khách hàng, cứu 1.500 tỷ đồng. Hệ thống thí điểm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB sẽ mở rộng. Vietcombank (bà Đoàn Hồng Nhung) áp dụng công nghệ bảo mật đa tầng, hệ thống phát hiện gian lận, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng.