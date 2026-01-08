Giá xăng dầu hôm nay 8/1: Giá xăng dầu chiều nay giảm trong phiên điều chỉnh đầu tiên năm mới?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 8/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đều biến động thất thường.

Giá xăng dầu hôm nay 8/1: Tiếp tục lao dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 56,3 USD/thùng, tăng nhẹ 0,35 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,63% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,3 USD/thùng, giảm 0,4 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,65% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô tuần qua giảm làm cho giá bình quân trong tháng 1 giảm rất mạnh so với tháng 12/225, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm từ 3,5% đến 4,3% so tháng trước. Trong khi so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 23%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn dao động dưới mức 60,6 USD/thùng vào thứ Tư do kỳ vọng về nguồn cung gia tăng liên quan đến Venezuela và Nga gây áp lực lên giá, phần nào được bù đắp bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất thêm và hỗ trợ phần nào triển vọng nhu cầu.

Thị trường xăng dầu thế giới vẫn tập trung vào tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ, một động thái được coi là bổ sung nguồn cung cho quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, tiến triển hướng tới một thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Ukraine đã làm dấy lên kỳ vọng về việc giảm bớt các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.

Phần nào bù đắp cho những lo ngại về nguồn cung, dữ liệu của API cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, trái với kỳ vọng tăng 1,2 triệu thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 8/1: Giá xăng dầu trong nước giảm liên tiếp

Chiều nay, trong phiên điều chỉnh đầu tiên của năm mới 2026, nhiều dự đoán của doanh nghiệp đầu mối, chuyên gia xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 130 đồng đến gần 300 đồng/ lít, tuỳ loại.

Hiện, giá xăng dầu hôm nay 8/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).