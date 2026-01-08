Loạt nhà ven Hồ Gươm di dời, người gom phế liệu kiếm tiền triệu mỗi ngày

Những ngày này, khi nhiều hộ dân đã dọn đồ và chuyển đi, khu vực ven Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội dần trở thành công trường chờ ngày thi công, với những địa điểm được quây tôn kín mặt tiền.

Bên trong các ngôi nhà, phần lớn đồ đạc sinh hoạt đã được chuyển đi, chỉ còn lại chủ yếu cửa sắt cũ, khung nhôm, dây điện, mảnh kính vỡ, gạch vụn và một số vật dụng không còn giá trị sử dụng.

Tại các điểm này xuất hiện nhiều nhóm người tới thu gom phế liệu, vận chuyển những vật liệu còn giá trị.

Xe máy chằng buộc sắt vụn, xe ba gác chở đầy khung cửa ra vào liên tục. Âm thanh cắt, tháo dỡ kim loại vang lên khắp ngõ nhỏ. Ai cũng tranh thủ từng giờ, bởi khi mặt bằng được quây tôn hoàn toàn thì việc thu gom sẽ không còn thực hiện được.

Một người phụ nữ thường xuyên có mặt tại khu vực này chia sẻ, đây là thời điểm hiếm có đối với những người làm nghề. “Có ngày gom được vài bộ cửa sắt, khung nhôm, điều hòa cũ, dây điện còn sót lại trong nhà trống là cũng được cả triệu đồng. Nhưng phải nhanh, nếu chậm là không còn gì. Chỗ nào thấy chưa quây tôn là tranh thủ vào ngay”, chị nói. Người này cũng cho biết thêm, họ không phải vào bừa bãi mà thường hỏi thăm bảo vệ khu phố, người dân xung quanh để tránh làm ảnh hưởng đến tài sản còn sót lại của chủ nhà.

Sau khi phế liệu được thu gom, phần còn lại chỉ là những “xác nhà” trơ trọi. Tường bong tróc, cầu thang trơ khung, nền nhà phủ đầy kính vỡ và rác thải. Không gian từng là nơi sinh hoạt của nhiều thế hệ gia đình nay trở nên vắng lặng.

Với những công trình có vị trí mặt tiền nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm, việc giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương hơn. Tại trụ sở cũ của Tổng công ty Điện lực Hà Nội – một trong những khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất với góc nhìn trực diện ra Tháp Rùa - toàn bộ mặt tiền đã được quây tôn kín.

Biển hiệu được tháo dỡ, băng rôn thông báo chuyển trụ sở được căng lên để người dân nắm rõ.

Phía bên trong các công trình đã thực hiện di dời, bàn giao lại mặt bằng, công nhân đang tháo dỡ từng hạng mục.

Trên các bảng tin công khai đặt bên ngoài công trình, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được niêm yết đầy đủ, giúp người dân tiện theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, việc quây tôn hàng loạt công trình cũng phát sinh không ít bất tiện. Một số đoạn vỉa hè bị thu hẹp, người đi bộ phải di chuyển trong không gian chật chội, một số đoạn phải xuống lòng đường.

Một số hàng quán cũng dần thưa vắng khách. Theo chia sẻ của chủ quán phở Thìn, phần lớn thực khách quen đã chuyển sang cơ sở mới, quán chỉ mở cầm chừng trong giai đoạn chờ di dời. Nhiều vật dụng đã được thu dọn, bàn ghế sắp xếp gọn sát tường, một số khu vực không còn phục vụ. Cơ sở này đang hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho thời điểm chính thức rời đi theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Quốc Ánh, người dân phường Hoàn Kiếm, cho biết hầu như ngày nào ông cũng đi bộ qua khu vực ven hồ. Những ngày gần đây, khi thấy các công trình được quây tôn chuẩn bị tháo dỡ, ông đã dừng lại chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm về không gian quen thuộc mà mình gắn bó suốt nhiều năm. "Dù có chút bồi hồi, quan điểm của tôi vẫn là ủng hộ chủ trương mở rộng quảng trường của thành phố và kỳ vọng diện mạo mới khang trang, hoành tráng hơn cho khu vực Hồ Gươm trong thời gian tới", ông Ánh cho biết.