Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng hàng loạt cửa hàng

Theo thông báo gửi nhân viên ngày 12/9, Starbucks sẽ chi khoảng 1 tỷ USD cho tiền bồi thường, thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và các chi phí liên quan đến việc đóng cửa cửa hàng. CEO Brian Niccol cho biết việc sa thải và đóng cửa được thực hiện nhằm tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh hiệu quả hơn.

Trong tuần này, toàn bộ nhân viên khối văn phòng được yêu cầu làm việc tại nhà, trước khi các quyết định cắt giảm chính thức được công bố vào thứ Sáu. Niccol nhấn mạnh rằng các biện pháp này là cần thiết để “củng cố những gì đang hoạt động tốt” và đưa Starbucks trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Starbucks sẽ thay đổi hệ thống cửa hàng

Bên cạnh việc đóng cửa, Starbucks cũng đang triển khai nâng cấp hơn 1.000 cửa hàng, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026, với chi phí khoảng 150.000 USD cho mỗi điểm bán. Các cải tạo tập trung vào việc tạo không gian ấm cúng hơn với gỗ ốp và ánh sáng dịu, biến cửa hàng thành “phòng khách thứ hai” để khách hàng muốn gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, những cửa hàng không phù hợp để nâng cấp hoặc không còn khả năng sinh lời sẽ bị đóng cửa. Starbucks không tiết lộ chính xác bao nhiêu cửa hàng sẽ ngừng hoạt động, chỉ cho biết tổng số cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành sẽ giảm khoảng 1% trong năm nay, kể cả khi đã mở thêm điểm bán mới.

Starbucks làm gì để giữ chân khách hàng?

Chuỗi cà phê này đang nỗ lực lấy lại thói quen của khách sau 6 quý liên tiếp doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu sụt giảm. Một số chính sách cũ trước đại dịch được khôi phục, chẳng hạn viết tay tên khách lên cốc, tặng thêm lượt rót miễn phí cho khách uống tại chỗ thay vì chỉ áp dụng cho hội viên.

Ngoài ra, Starbucks cũng loại bớt một số món trong thực đơn để phục vụ nhanh hơn, đồng thời đưa trở lại quầy sữa và đường để khách tự pha chế theo ý thích. Việc này vừa giúp khách chủ động hơn, vừa giảm áp lực cho nhân viên pha chế, từ đó rút ngắn thời gian chờ đợi.