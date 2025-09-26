Ông Trump lại tuyên bố áp thuế 100% với mặt hàng này

Theo thông báo mới, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế từ 30% đến 100% với nhiều mặt hàng, trong đó có dược phẩm, xe tải hạng nặng và đồ nội thất. Đặc biệt, thuốc được cấp bằng sáng chế sẽ chịu thuế 100% nếu hãng sản xuất không xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Thuế dược phẩm vốn được ông Trump “úp mở” từ trước, nhưng việc bổ sung thêm xe tải và nội thất cho thấy phạm vi áp thuế ngày càng mở rộng. Chính quyền Trump nhấn mạnh mục tiêu là buộc các tập đoàn toàn cầu phải đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ.

Chính quyền Trump muốn gì ở ngành chip?

Ngoài dược phẩm và hàng hóa tiêu dùng, Nhà Trắng cũng nhắm đến lĩnh vực bán dẫn. Chính quyền dự kiến yêu cầu các hãng chip phải duy trì tỷ lệ 1:1: cứ nhập khẩu bao nhiêu, thì phải sản xuất tại Mỹ bấy nhiêu.

Nếu không đạt được tỷ lệ này, các hãng chip sẽ phải chịu thuế bổ sung. Đây được xem là bước đi nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, trong bối cảnh chất bán dẫn là ngành then chốt với cả kinh tế và an ninh quốc gia.

Ai được và ai mất từ chính sách thuế này?

Ông Trump thừa nhận chính sách mới sẽ khiến nông dân Mỹ chịu ảnh hưởng trước mắt do chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ dùng nguồn thu từ thuế để hỗ trợ, dù cơ chế cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Một số chuyên gia cảnh báo chính sách này có thể vấp phải rào cản pháp lý, khi Tòa án Tối cao sắp xem xét lại tính hợp pháp của các mức thuế.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Trump coi đây là “đòn bẩy” trong các cuộc đàm phán thương mại, đặc biệt với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng chính sách này sẽ giúp Mỹ có lợi thế hơn trong việc ký kết một thỏa thuận thương mại lớn, trong đó có khả năng bao gồm hợp đồng mua máy bay Boeing và thỏa thuận về ứng dụng TikTok.