Kinh tế 24h: Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh giá vàng, đắt thêm gần 3 triệu sau 1 ngày

Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh giá vàng, đắt thêm gần 3 triệu sau 1 ngày

Ngày 13/11/2025, thị trường vàng trong nước bất ngờ bùng nổ, đảo chiều tăng cực mạnh chỉ sau một ngày giảm nhẹ. Mức tăng cao nhất lên tới 3 triệu đồng/lượng, đẩy giá vàng miếng và nhẫn tiến sát đỉnh lịch sử.

Cụ thể, vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chỉ còn cách đỉnh cũ thiết lập sáng 21/10 khoảng 100.000 đồng ở chiều bán và trở thành mức giá cao nhất trong vòng một tháng qua. Vàng nhẫn cũng không kém cạnh: Bảo Tín Minh Châu tăng tới 2,7 triệu, niêm yết cuối ngày 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 1-5 chỉ SJC tăng 3 triệu, lên 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng; Doji tăng 2,5 triệu, đạt 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức rộng 2,5 – 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh giá vàng

Đà tăng được dẫn dắt bởi giá vàng thế giới vọt lên 4.223,8 USD/ounce (18h Hà Nội), tương đương 134,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi. Như vậy, vàng trong nước hiện đang đắt hơn thế giới tới gần 20 triệu đồng/lượng (mức chênh kỷ lục). Chỉ trong 24 giờ, người mua vàng nhẫn và vàng miếng đã phải trả thêm từ 2,5 đến 3 triệu đồng/lượng, đưa cả hai loại vàng tích trữ lẫn trang sức gần như tái lập đỉnh lịch sử của tháng 10.

Châu Âu sắp áp phí hàng giá trị thấp từ Trung Quốc

Ngày 12/11/2025, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic gửi thư khẩn cấp kêu gọi 27 nước thành viên đẩy nhanh việc áp phí hải quan đối với các đơn hàng giá trị thấp nhập khẩu từ Trung Quốc, sớm nhất từ năm 2026 thay vì 2028 như kế hoạch ban đầu. Động thái này nhắm trực tiếp vào các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Shein – vốn đang tràn ngập thị trường châu Âu nhờ chính sách miễn thuế hiện hành với gói hàng dưới 150 euro (khoảng 174 USD).

Hiện tại, các kiện hàng nhỏ lẻ gửi trực tiếp cho người tiêu dùng được miễn hoàn toàn thuế hải quan, tạo lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho hàng giá rẻ Trung Quốc. Từ tháng 5/2025, EU đã đề xuất bãi bỏ miễn trừ và áp phí 2 euro/đơn từ 2028, nhưng làn sóng hàng hóa giá siêu thấp tăng đột biến khiến Brussels không thể chờ thêm.

Trong thư, ông Sefcovic nhấn mạnh cần một “giải pháp tạm thời, đơn giản” áp dụng ngay 2026 để “lấp khoảng trống chuyển tiếp”, đồng thời cảnh báo việc chậm trễ sẽ khó giải thích với doanh nghiệp và người dân châu Âu. Mức phí cụ thể chưa được công bố, nhưng sẽ do các bộ trưởng tài chính thống nhất.

Tại cuộc họp ngày 13/11, các nước thành viên và Ủy ban châu Âu dự kiến thông qua tuyên bố chung về việc bãi bỏ miễn thuế và triển khai phí tạm thời sớm nhất có thể vào 2026. Kế hoạch cuối cùng sẽ được phê duyệt tại hội nghị bộ trưởng tài chính EU ngày 12/12 tới. Một số nước như Romania đã tự áp phí 5 euro với hàng nhỏ để không phải chờ Brussels. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chính sách thương mại của EU nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa trước “cơn lũ” hàng giá rẻ Trung Quốc.

Quốc hội cho phép dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả lương cơ sở năm 2026

Chiều 13/11/2025, với tỷ lệ tán thành hơn 88%, Quốc hội đã chính thức thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Điểm nhấn quan trọng nhất là Chính phủ được phép sử dụng 23.839 tỷ đồng từ nguồn chuyển ngân sách địa phương còn dư năm 2025 để thực hiện tăng lương cơ sở ngay trong năm 2026, thay vì phải đợi đến ngày 1/7 như kế hoạch ban đầu. Mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng (đã tăng từ 1,8 triệu đồng từ 1/7/2024), và đợt điều chỉnh sắp tới tiếp tục nằm trong lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, tác động trực tiếp đến hơn 3 triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Quốc hội cho phép mở rộng sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp hàng tháng từ năm 2026, đồng thời giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ cải cách tiền lương và các chế độ phụ cấp.

Về tổng thể ngân sách 2026, thu ngân sách nhà nước dự kiến vượt 2,5 triệu tỷ đồng, chi đạt 3,15 triệu tỷ đồng, bội chi khoảng 605.800 tỷ đồng (tương đương 4,2% GDP). Quốc hội cũng yêu cầu tiết kiệm thêm 5% chi đầu tư để bổ sung dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài phần tạo nguồn cải cách tiền lương) để tăng chi an sinh xã hội, đồng thời thu hồi nguồn cải cách tiền lương trung ương nếu các bộ, ngành, địa phương không sử dụng hết trong năm 2025. Trước đó, nhiều đại biểu đã đề nghị tăng lương ngay từ 1/1/2026 để chia sẻ khó khăn với đội ngũ công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính; Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ nỗ lực tăng thu, tiết kiệm chi để sớm trình phương án tăng lương từ đầu năm.

Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15 giờ chiều nay (13/11/2025), liên Bộ Công Thương – Tài chính chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, hầu hết các mặt hàng đều tăng. Xăng RON 95-III – loại phổ biến nhất – tăng 160 đồng, lên mức 20.570 đồng/lít; xăng E5 RON 92 cũng tăng tương đương 160 đồng, đạt 19.840 đồng/lít. Hai mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: dầu diesel tăng 540 đồng, lên 19.860 đồng/lít và dầu hỏa tăng 540 đồng, lên 19.930 đồng/lít. Riêng dầu mazut là mặt hàng duy nhất giảm 250 đồng, còn 14.070 đồng/kg.

Nguyên nhân được Bộ Công Thương giải thích là do giá nhiên liệu thành phẩm thế giới 7 ngày qua tăng trở lại, trong đó xăng RON 95 bình quân tăng 1% (82,6 USD/thùng), dầu diesel tăng 3,3%. Hai yếu tố chính đẩy giá là quyết định của OPEC+ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào dầu mỏ Nga.

Đây là đợt tăng giá xăng dầu thứ hai liên tiếp trong tháng 11, đưa giá xăng RON 95 trở lại sát mức 20.600 đồng/lít như đầu tháng 10. Trong khi đó, mức thuế bảo vệ môi trường năm 2026 sẽ tiếp tục giữ nguyên như năm 2025 (xăng 2.000 đồng/lít, dầu diesel và mazut 1.000 đồng/lít, dầu hỏa 600 đồng/lít). Cũng từ hôm nay, một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục mở rộng thí điểm bán xăng E10 sinh học, chuẩn bị cho kế hoạch chỉ bán duy nhất loại xăng này trên toàn quốc từ 1/1/2026 theo đề xuất của Bộ Công Thương.