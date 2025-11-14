Cha tặng con 9 tuổi siêu xe 36 tỷ đồng trong ngày sinh nhật gây sốt

Ông Najmuddin, doanh nhân người Đông Nam Sulawesi (Indonesia), vừa khiến dư luận xôn xao khi tặng con trai 9 tuổi chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto trị giá 23 tỷ rupiah (khoảng 36 tỷ đồng) làm quà sinh nhật, khiến mạng xã hội bùng nổ trong những ngày qua, CNN Indonesia đưa tin.

Câu chuyện bắt đầu khi doanh nhân Najmuddin - người sáng lập TRK Holding, có trụ sở tại Đông Nam Sulawesi, cùng vợ và hai con ghé thăm đại lý xe sang.

"Đến sinh nhật con rồi, chiếc màu xanh này đẹp không, con có thích không?", ông Najmuddin hỏi con trai khi chỉ vào một chiếc Porsche trong showroom.

Sau đó, cả gia đình đi tham quan quanh khu trưng bày, cho đến khi bắt gặp chiếc Lamborghini Revuelto. Ngay lập tức, cậu con trai tỏ ra vô cùng thích thú. "Nếu con thích thì bố sẽ mua tặng con", ông Najmuddin nói.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 29/10 cho thấy, chiếc xe trị giá hàng chục tỷ rupiah thực sự trở thành món quà sinh nhật của cậu con trai.

Siêu xe màu đen được đóng trong chiếc hộp khổng lồ. Khi mở ra, giữa tiếng hò reo náo nhiệt, nó trở thành màn trình diễn hoành tráng trong buổi tiệc sinh nhật của cậu bé 9 tuổi.

Chiếc siêu xe đắt đỏ được doanh nhân tặng cho con trai. Ảnh: Khaosod

Người dẫn chương trình cho sự kiện không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bữa tiệc sinh nhật của cậu bé 9 tuổi điên rồ nhất mà tôi từng thấy! Qansa vừa tròn 9 tuổi và được tặng một chiếc Lamborghini trị giá 23 tỷ rupiah! Quá đỉnh luôn!".

Doanh nhân Najmuddin nhấn mạnh rằng, việc tặng chiếc siêu xe không chỉ là món quà vật chất, mà còn là cách thể hiện tình yêu thương và sự ủng hộ cho ước mơ của con.

Ông cho biết: "Con là người tự chọn chiếc xe này tại showroom. Với tôi, con là món quà quý giá mà Chúa ban tặng, nên tôi muốn dành cho con điều tuyệt vời nhất".

Gia đình doanh nhân càng thêm nổi tiếng sau bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của con trai. Ảnh: Khaosod

Câu chuyện của Najmuddin và con trai nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ tình cảm gia đình và cách người cha biến ước mơ của con thành hiện thực.