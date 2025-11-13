Nhận diện 'thỏi nam châm' hút giá vàng lên đỉnh cao mới

Giá vàng trong nước tăng chậm hơn

Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 151,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương tự, với giá bán ra khoảng 152,5-153,6 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Giá mua vào thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá vàng thế giới đêm qua và rạng sáng nay tăng gần 2%, lên thêm khoảng 100 USD (tương đương tăng 3,2-3,4 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng hay chợ đen).

Vàng trong nước tăng giá chậm hơn có thể do các doanh nghiệp kinh doanh vàng thận trọng và giá trong nước hiện vẫn cao hơn thế giới quy đổi khoảng 20 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá ngân hàng), nên đà tăng bị kìm lại.

Vàng thế giới tăng gần 2% do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ về việc mở cửa lại chính phủ. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này.

Theo CNBC, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài kỷ lục và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký thành luật. Nhà Trắng đã lên lịch ký dự luật tại Phòng Bầu dục lúc 9h45 tối 13/11 giờ miền Đông (gần trưa 13/11 giờ Việt Nam). Kết quả bỏ phiếu đóng cửa Hạ viện là 222 thành viên trả lời ”đồng ý”, 209 thành viên trả lời “phản đối”.

Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 153,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng sức ép sẽ gia tăng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12/2025 sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại và khôi phục các dữ liệu kinh tế.

Trước đó, một số khảo sát cho thấy, thị trường lao động của Mỹ đang xấu đi. Nền kinh tế Mỹ sẽ gặp khó khăn sau 43 ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa. Nhiều khả năng số liệu được công bố sẽ tiêu cực.

Trước đó, thị trường vàng từng chững lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng việc hạ lãi suất trong tháng 12 là chưa chắc chắn. Ông cho biết Fed thiếu số liệu chính thức để đánh giá nền kinh tế, do Chính phủ Mỹ tạm ngừng công bố dữ liệu trong thời gian đóng cửa. Gần đây, các nhà hoạch định chính sách và thị trường phải dựa vào các chỉ số tư nhân.

Dữ liệu việc làm hằng tuần của ADP ngày 11/11 cho thấy nền kinh tế tư nhân đã giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong 4 tuần kết thúc vào 25/10, báo hiệu sự suy yếu trên thị trường lao động.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 63% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 12/2025 của Fed.

Vàng có thể tăng thêm 500 USD/ounce

Tính tới 9h sáng 13/11, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.195 USD/ounce (tương đương khoảng 133,9 triệu đồng/lượng). Như vậy, vàng đã nhanh chóng tăng mạnh từ mức dưới 4.100 USD lên ngưỡng 4.200 USD/ounce chứng tỏ sức cầu đối với mặt hàng này đã được củng cố. Các phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang được hỗ trợ gần nhất ở mức 4.170-4.150 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á và châu Âu hôm nay được dự báo sẽ khó lường sau cú tăng mạnh đêm qua. Biểu đồ khung 4h và 1h cho thấy giá đang ở mức kháng cự 4.210 USD/ounce.

Thời gian tới, vàng có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố khác, trong đó có căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số nơi trên thế giới, bao gồm cả châu Á. Bên cạnh đó, vụ kiện của Tòa án Tối cao Mỹ về Thống đốc Fed Cook có thể thúc đẩy đợt tăng giá vàng mới.

Trên Kitco, chuyên gia O'Connell đến từ StoneX cho rằng, nỗi lo sợ rằng Fed sẽ mất đi tính độc lập là một yếu tố quan trọng khiến giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục và sự kiện Lisa Cook có thể khiến giá vàng tăng thêm tới 500 USD/ounce.

Theo kế hoạch, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe tranh luận miệng vào ngày 21/1 về việc liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thẩm quyền sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook hay không.

Các nhà phân tích coi chiến thuật của ông Trump là nỗ lực đưa nhiều thành viên có quan điểm “bồ câu” hơn vào ngân hàng trung ương Mỹ, những người sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất đáng kể vào năm tới.

Các chuyên gia nhận định, vụ kiện liên quan đến Thống đốc Fed Lisa Cook có thể trở thành nhân tố khiến vàng biến động mạnh. Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết có lợi cho Tổng thống Donald Trump, giới phân tích dự báo giá vàng có thể tăng thêm tới 500 USD/ounce do lo ngại Fed mất tính độc lập và đồng USD suy yếu. Nếu phán quyết ủng hộ bà Cook, đà tăng của vàng có thể bị kìm lại.