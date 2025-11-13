Tối 13-11, giá vàng miếng SJC tăng vọt, áp sát mốc đỉnh lịch sử

Tối 13-11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tăng mạnh lên 152,5 triệu đồng/lượng mua vào, 154,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tới 2,5 triệu đồng.

Cùng xu hướng tăng vọt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng (chiều mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng, khi đi lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 1 ngày.

Với diễn biến này, giá vàng trong nước đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử từng lập hồi giữa tháng 10 vừa qua. Mốc đỉnh của giá vàng miếng trong lịch sử là 154,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng vọt, áp sát mốc đỉnh

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà nhảy vọt của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được giao dịch lên tới 4.231 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, giá vàng đã tăng cả trăm USD/ounce. Chỉ trong vài ngày, giá vàng phục hồi tới khoảng 230 USD/ounce (tương đương mức tăng 7,3 triệu đồng).

Giá vàng tăng mạnh trong vài ngày gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, giá vàng tăng thời gian qua được thúc đẩy bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn từ nhà đầu tư trước những yếu tố bất định. Việc chính phủ Mỹ hoạt động trở lại có thể thúc đẩy nước này mạnh tay cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu đi có thể hỗ trợ giá vàng tăng tiếp.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng giá vàng đã tăng nóng hàng trăm USD chỉ trong vài ngày nên sức ép điều chỉnh là rất lớn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,6 triệu đồng/lượng.