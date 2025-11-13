Khuyến mãi lên đến 100% hàng loạt sản phẩm, Online Friday 2025 sẽ diễn ra khi nào?

Thời điểm những tháng cuối năm, hàng loạt các chương trình, sự kiện khuyến mãi, giảm giá lớn nhất năm được tổ chức. Trong đó, Online Friday là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng này.

Một trong những điểm đặc biệt của Online Friday 2025 là hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA), Bộ Công Thương, đơn vị này sẽ phối hợp với TikTok Shop, Báo Công Thương, các Cục/Vụ chức năng, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng, DN và các nền tảng trong hệ sinh thái TMĐT… tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”.

Online Friday 2025 sẽ có phiên Mega Live do Ban tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật - hàng giả

Đặc biệt, mùa Online Friday năm nay lần đầu tiên sẽ có phiên Mega Live do Ban tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật - hàng giả, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện sản phẩm chính hãng cho người tiêu dùng.

Tại không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho DN, người dân có thể hòa mình vào không gian công nghệ số, khám phá các giải pháp mua sắm hiện đại, trải nghiệm thanh toán số tiện lợi và dịch vụ logistics thông minh.

Đây là năm thứ 12 chương trình Online Friday được tổ chức tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Online Friday 2024 với 60 giờ mua sắm xuyên suốt trên toàn quốc, đã quy tụ hơn 500 thương hiệu, 3.000 nhà bán hàng và trên 100.000 sản phẩm ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, 200 sàn thương mại điện tử và website tham gia, đồng hành cùng loạt chương trình freeship trên các phiên livestream TikTok, thu hút hàng triệu người xem. Bên cạnh đó, Lễ hội Voucher mang đến hàng nghìn mã giảm giá giá trị từ các nền tảng lớn như Shopee, Lazada, TikTokShop, góp phần kích cầu mua sắm mạnh mẽ.

Trong suốt tuần lễ diễn ra Online Friday 2024 (25/11 - 1/12), gần 4.750 video hưởng ứng được đăng tải trên TikTok, hơn 900 phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop đã được thực hiện. Tổng số lượt xem các nội dung có gắn hashtag #OnlineFriday và #TuHaoHangViet là 1,8 tỷ lượt. Bên cạnh đó, có 83 nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết hưởng ứng chiến dịch.

Năm nay, Online Friday 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2025 trên phạm vi toàn quốc.