Giá xăng dầu đồng loạt tăng, dầu diesel áp sát 20.000 đồng/lít

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (13/11) được điều chỉnh tăng sau khi giảm vào tuần trước. Giá dầu diesel tiếp tục đi lên.

Liên bộ Công Thương - Tài chính chiều nay (13/11) thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

So với kỳ điều hành tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 160 đồng/lít, giá bán lên mức 20.570 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.840 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, dầu diesel áp sát 20.000 đồng/lít - 2Cùng nhịp đi lên, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ là 19.860 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi lên sau khi giảm vào tuần trước.

Tâm An

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 14:36 PM (GMT+7)
