Giá dầu giảm mạnh nhất kể từ tháng 6: Nỗi lo “dư cung sớm” phủ bóng thị trường năng lượng

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,2%, xuống còn khoảng 58,5 USD/thùng, xóa sạch ba phiên tăng liên tiếp trước đó. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 6.

Đáng chú ý, hợp đồng giao ngay của dầu WTI lần đầu tiên từ tháng 2 rơi vào trạng thái “contango” – nghĩa là giá giao ngay thấp hơn giá giao hàng trong tương lai. Diễn biến này thường cho thấy thị trường lo ngại tình trạng “dư cung” sẽ kéo dài.

Theo báo cáo mới nhất của OPEC, sản lượng dầu toàn cầu đã vượt nhu cầu trung bình khoảng 500.000 thùng/ngày trong quý III, thay vì thiếu hụt như dự kiến ban đầu. Sự gia tăng sản lượng từ Mỹ và chính các nước OPEC là nguyên nhân chính khiến cán cân cung – cầu đảo chiều.

Các yếu tố nào khiến thị trường dầu chịu áp lực?

Chuyên gia năng lượng Rebecca Babin của CIBC Private Wealth Group nhận định: “Giá dầu đang chịu áp lực khi các chỉ báo thị trường yếu đi và triển vọng OPEC cho thấy lượng tồn kho đang tăng.”

Bà cho rằng, thị trường hiện thiếu động lực tích cực: căng thẳng địa chính trị tạm lắng, còn nền kinh tế toàn cầu không đủ mạnh để hỗ trợ giá. “Không có yếu tố nào giữ giá dầu ở mức cao, nên xu hướng giảm là điều dễ hiểu,” bà nói thêm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng vừa nâng dự báo sản lượng dầu năm 2026 của Mỹ lên 13,58 triệu thùng/ngày, cao hơn 70.000 thùng so với ước tính trước. Trong khi đó, các quỹ đầu tư theo xu hướng (CTA) bắt đầu bán ra mạnh để tránh rủi ro, góp phần khiến giá dầu lao dốc.

Liệu giá dầu còn giảm sâu nữa không?

Theo TD Securities, các quỹ giao dịch thuật toán có thể sớm bán ra khoảng 25% lượng nắm giữ dầu WTI và 10% lượng Brent trong những ngày tới nếu xu hướng yếu đi tiếp diễn. Chuyên gia Dan Ghali cảnh báo, nếu giá dầu Mỹ tháng 12 rơi dưới ngưỡng 58,5 USD/thùng, làn sóng bán tháo mới có thể xảy ra.

Từ đầu năm, giá dầu đã giảm đáng kể do nỗi lo dư cung. IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế) dự báo năm tới có thể xuất hiện mức dư thừa kỷ lục, khi cả OPEC và các nhà khai thác độc lập đều tăng công suất trở lại. Một số ngân hàng lớn, trong đó có Goldman Sachs, cũng cảnh báo lượng tồn kho dầu đang có xu hướng tăng nhanh.

Dù dầu thô giảm mạnh, giá xăng và dầu diesel lại tăng do nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới gặp sự cố. Một số vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu tại Nga cũng khiến nguồn cung nhiên liệu tinh chế bị gián đoạn, đẩy giá lên cao.

Trong bối cảnh này, tập đoàn Lukoil của Nga đang đề nghị Mỹ gia hạn thời hạn miễn trừ lệnh trừng phạt, sau khi Washington áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với Lukoil và Rosneft. Động thái này càng làm thị trường thêm nhạy cảm trước rủi ro địa chính trị mới.