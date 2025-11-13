Kinh tế 24h: Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu quay đầu giảm

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu quay đầu giảm

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hôm nay (12/11) đảo chiều giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua - bán, niêm yết 148,8-151,8 triệu đồng/lượng, sau khi tăng 3,5 triệu đồng/lượng trong 2 phiên đầu tuần. So với đỉnh 157,5-160,5 triệu đồng/lượng ngày 21/10, giá hiện thấp hơn 8,7 triệu đồng/lượng; người mua tại đỉnh lỗ khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu

Các thương hiệu khác cũng giảm: vàng nhẫn Doji xuống 148-151 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng); SJC loại 1-5 chỉ giảm 100.000 đồng, niêm yết 147,2-149,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vẫn 2,5-3 triệu đồng/lượng, khiến người bán ngay trong ngày lỗ nặng.

Vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng, niêm yết 149,5-151,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hạ nhiệt theo thế giới, lúc 18h40' ngày 12/11, vàng giao ngay xuống 4.126 USD/ounce, tương đương 132,2 triệu đồng/lượng (đã tính thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC 19,3 triệu đồng/lượng.

Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến nâng giới hạn trạng thái vàng cuối ngày của một số ngân hàng thương mại từ 2% lên tối đa 5% vốn tự có. Đối tượng áp dụng là 8 nhà băng đủ điều kiện sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu theo Nghị định 24: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB. Các ngân hàng còn lại giữ nguyên mức 2%.

Mục tiêu là tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. NHNN nhấn mạnh mức 5% vẫn đảm bảo an toàn hệ thống do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với vốn tự có.

Tính toán sơ bộ (dữ liệu 30/9, tỷ giá Vietcombank 26.135 VND/USD, giá vàng thế giới 3.982 USD/ounce ngày 6/11): 5% vốn tự có của 8 ngân hàng tương đương 2,56 tỷ USD, tức khoảng 20 tấn vàng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu vàng vẫn phụ thuộc hạn mức NHNN cấp riêng.

Trạng thái vàng bao gồm số dư vàng miếng, vàng nguyên liệu từ sản xuất, kinh doanh, mua bán, quy đổi, xuất nhập khẩu, giao dịch giao ngay… của tổ chức tín dụng.

Tỷ phú Thái nhận gần 15.500 tỷ đồng cổ tức sau 8 năm thâu tóm Sabeco

Sabeco (SAB) tạm ứng cổ tức năm 2025 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/CP), tổng chi 2.565 tỷ đồng, dự kiến chi giữa tháng 2/2026 từ lợi nhuận chưa phân phối. Cổ đông lớn nhất Vietnam Beverage (Thai Beverage) sở hữu 53,6% vốn, nhận hơn 1.375 tỷ đồng.

Kể từ thâu tóm cuối 2017 với 110.000 tỷ đồng (4,8 tỷ USD), Thai Beverage nhận cổ tức đều đặn nghìn tỷ đồng/năm. Lũy kế đến đợt này: gần 15.468 tỷ đồng, tương đương 14% vốn đầu tư.

Sabeco duy trì chi trả cổ tức cao (gần đây 35-50%/năm), dự kiến 2025 đạt 50%, còn 30% chia đợt sau. Thai Beverage vay 4,8 tỷ USD lãi 2,4-3%/năm, chưa thu hồi đủ lãi vay đến 2024, nên cần Sabeco duy trì cổ tức cao để trả nợ gốc-lãi đến 2028.

Kinh doanh Sabeco bất lợi: 9 tháng 2025 doanh thu giảm 17% còn 19.052 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 1% xuống 3.454 tỷ đồng do siết nồng độ cồn, cạnh tranh gay gắt. Quý III lãi cao nhất 3 năm nhờ giá vốn giảm. VDSC dự báo sản lượng bia toàn ngành giảm 3% năm 2025, nhưng Sabeco hưởng lợi khi hết nguyên liệu giá cao 2023-2024.

Bộ trưởng Tài chính: Chưa mở rộng danh mục hàng bình ổn giá

Chiều 12/11, Quốc hội thảo luận dự thảo sửa Luật Giá. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị đưa vàng vào danh mục bình ổn giá vì người dân coi là tài sản tích trữ, giá vàng miếng tăng 80% từ đầu năm, vượt 150 triệu đồng/lượng (12/11), chênh lệch với thế giới >20 triệu đồng/lượng, gây rủi ro lớn.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình: sau rà soát, danh mục bình ổn giá hiện tại chưa cần thay đổi, đề nghị giữ nguyên 9 mặt hàng: xăng dầu, LPG, thóc gạo tẻ, phân đạm/DAP/NPK, thức ăn chăn nuôi/thủy sản, vaccine gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thiết yếu y tế. Dự luật cũng giữ 42 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) chỉ trích tiêu chí xác định danh mục còn định tính, thiếu căn cứ khoa học. Ông kiến nghị bổ sung tiêu chí định lượng: tỷ trọng CPI ≥2%, HHI >1.800, chi phí đầu vào biến động >15% trong 3 tháng liên tiếp – nhằm tăng tính khách quan, dự báo chính sách kịp thời.

Dự luật đề xuất chuyển trách nhiệm bình ổn giá từ cấp huyện xuống cấp xã (phù hợp chính quyền 2 cấp từ 1/7). Ông Hòa lo ngại cấp xã thiếu nhân sự, chuyên môn, đề nghị quy định rõ trách nhiệm và phối hợp với cấp tỉnh.

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua ngày 11/12.