Thuế của ông Trump có thể thổi bay bao nhiêu % GDP của Ấn Độ?

Ông V. Anantha Nageswaran, Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, cho biết mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ có thể làm GDP nước này giảm từ 0,5% đến 0,6% ngay trong năm tài chính hiện tại.

Tổng thống Trump đã quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu từ Ấn Độ, lên 50%, với lý do New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga. Theo Washington, nguồn dầu này đang góp phần tài trợ cho cuộc chiến của Moscow tại Ukraine.

Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ V. Anantha Nageswaran ra hiệu trong một cuộc họp báo ở New Delhi.

Ấn Độ vẫn mua dầu Nga vì lý do gì?

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman, khẳng định nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga bởi giá cả phù hợp và mang lại lợi ích kinh tế. Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.

Điều này cho thấy, bất chấp áp lực từ Mỹ, Ấn Độ vẫn ưu tiên lợi ích năng lượng và kinh tế trong chiến lược nhập khẩu của mình.

Quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ đang ở mức nào?

Theo số liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, thương mại hàng hóa hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 129 tỷ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, Mỹ đang thâm hụt tới 45,8 tỷ USD trong cán cân thương mại với New Delhi.

Các hiệp hội xuất khẩu cảnh báo, thuế mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến gần 55% trong tổng số 87 tỷ USD hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Bangladesh hay Trung Quốc có thể hưởng lợi từ khoảng trống thị trường này.

Dù thừa nhận tác động tiêu cực từ thuế quan, ông Nageswaran vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng 6,3% – 6,8% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

Cơ sở của sự lạc quan này là mức tăng trưởng 7,8% trong quý II (từ tháng 4 đến tháng 6), mức cao nhất trong hơn một năm, cho thấy nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì sức bật tốt.